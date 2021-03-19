Рада не змогла скасувати перехід на літній час. ВIДЕО
Рада не ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За проголосували 212 нардепів, рішення не ухвалено. Законопроєкт відправили на доопрацювання.
У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі ухвалення в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".
Раніше нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що Україна залишиться на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня.
"Ми залишаємось на зимовому часі. Ми домовились зі всіма фракціями, що зможемо проголосувати цей законопроєкт... Важливо говорити, що цим законопроєктом ми даємо можливість різним областям встановлювати час початку робочого дня окремо для того, щоб збільшувати кількість світлових годин… Якщо хтось вважає, що в них не вистачає світлових годин, то вони можуть починати роботу бюджетних організацій раніше, наприклад о 8 годині", - розповіла нардепка.
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в печку их
Тим не менше їжачок з 1980 року колеться, але лізе на кактус. Це дуже яскравий приклад того, що над людством хтось цілий час знущається. СНІД і ковід - з тієї ж самої опери.
МИ ДИХАЄМО ВОЗДУХОМ ТО МИ ТІПА РІВНЯЄМСЯ НА МАЦКВУ ?
На літній час і не треба відміняти, відміняти треба перехід на зимовий час, щоб
не темнішало у 3 часа дня
Никто не предлагает вводить свои временные часы.
Предлагают ,если кому что не нравиться-начинать работу тогда, когда хочет-хоть в 8,хоть в 7
И не будоражить всю страну.
А так - балалайка...
А крупные предприятия специально начинают в разное время, чтобы не создавать пиковой нагрузки на транспорт.
Проблема не в этом.
Проблема в детях. Без зимнего времени дети будут по темноте идти в школу. А без летнего времени дети будут на час меньше гулять на улице, потому что стемнеет.
Но депутатам нас*ать на детей.
(Если говорить точно, то Солнце в Киеве встаёт не в 3 часа при "летнем времени", а в 5 часов, но сути моего вопроса это не меняет: какая Вам разница, что показывают Ваши часы в момент восхода Солнца, 4 часа или 5 часов?)
Тут некоторые потерялись, и не знают, когда им на рыбалку вставать. Смешно. Подскажу: по Солнцу, потому, что рыба по солнцу кормится.
"...при отмене летнего уже в 19.30 начнет темнеть". (вместо 20.30 на летнем). Ну да, в августе в 19-30 (в Киеве) на зимнем времени начинаются сумерки. Первые, кто этим буде недоволен - это любители поспать, потому, что они к вечеру не успевают растратить свою энергию за оставшийся короткий светлый день, хотя и голосуют за его сокращение, то есть за зимнее время.
Но есть и хорошие новости (если правительство не испортит картину своим вмешательством). Украина пока что будет продолжать переход на летнее время, потому, что закон об отмене летнего времени не принят в Верховной Раде. Ура!
А значит рано или поздно этот закон всё-таки примут, увы.
В Архангельске?
Какое в жопу гуляние на солнце в +32 ?
В г. Киеве +30 бывает и в 24-00!
Мне записываться в дибилы?
а вообще нужно часы каждый день переводить на 2-3 часа назад перед отбоем.
• "Зимнее время" нужно, чтобы дети зимой не шли в школу в темноте.
• "Летнее время" нужно, чтобы дети летом на час дольше гуляли на улице.
К тому же без "летнего времени" летом в 2 часа ночи уже светать будет. Нафига это надо?
летнее время - декретное. по нему молнечный полденб наступает в 13:00 что есть маразм.
ПОЛДЕНЬ - 12:00, это время когда тень имеет минимальную длину.
ПОЛДЕНЬ для Киева - UTC +2 и точка!
Если кто не соглачен и хочет встречать полдень в 13.00 то ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - МАЦКВА!
а на работу я выхожу в 5.30 в отличии от вас чмошников. и солнце я люблю.
может и тебе тоже шторки купить? а?
тупая ботоферма для обсирания и ничего больше.
удачноро высера чмошники!
Кому как нравится!