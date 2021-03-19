Рада не змогла скасувати перехід на літній час. ВIДЕО

Рада не ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201), що передбачає скасування переходу на літній і зимовий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проголосували 212 нардепів, рішення не ухвалено. Законопроєкт відправили на доопрацювання.

У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі ухвалення в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Раніше нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що Україна залишиться на зимовому часі, а області можуть змінювати початок робочого дня.

"Ми залишаємось на зимовому часі. Ми домовились зі всіма фракціями, що зможемо проголосувати цей законопроєкт... Важливо говорити, що цим законопроєктом ми даємо можливість різним областям встановлювати час початку робочого дня окремо для того, щоб збільшувати кількість світлових годин… Якщо хтось вважає, що в них не вистачає світлових годин, то вони можуть починати роботу бюджетних організацій раніше, наприклад о 8 годині", - розповіла нардепка.

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