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Рада не смогла отменить переход на летнее время. ВИДЕО

Рада не приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 212 нардепов, решение не принято. Законопроект отправили на доработку.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Ранее нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что Украина останется на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня

"Мы остаемся на зимнем времени. Мы договорились со всеми фракциями, что сможем проголосовать этот законопроект... Важно говорить, что этим законопроектом мы даем возможность различным областям устанавливать время начала рабочего дня отдельно для того, чтобы увеличивать количество световых часов... Если кто-то считает, что у них не хватает световых часов, то они могут начинать работу бюджетных организаций раньше, например в 8 часов", - рассказала нардеп.

Также читайте: Никакого введения местного времени в Украине не предвидится, - Шмыгаль

Автор: 

ВР (29246) время (168)


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Топ комментарии
+41
Хоч одна добра новина за багато часу.................
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19.03.2021 14:41
+38
СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2021 14:42
+30
Я б зрозумів якби на літній час перейшли, а на зимовий не переходили б. Це логічно для часового поясу, у якому знаходиться Україна. Але залишитись а зимовому - то наблизитися до кацапів. І робочий день потрібно було б починати з 7:00.
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19.03.2021 14:46
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Страница 3 из 3
Степане, Ви живеш по сонцю якраз по зимовому часі. А всі літні, декретні часи, то від лукавого.
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19.03.2021 17:47 Ответить
Ура!!!
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19.03.2021 15:57 Ответить
Я было подумал ,что наши слуги поумнели...... Но они рассеяли сомнения ! Будем и дальше играться со временем ,на том стоим!
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19.03.2021 16:01 Ответить
Слава Богу от Европы будем отставать всего лишь на час, а Таллинном-Ригой- Афинами будем в одном часовом поясе.
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19.03.2021 16:02 Ответить
головне вчасно пукнуть в тазик з водою імітуючі свою роботу і так кожну весну...
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19.03.2021 16:07 Ответить
Случайная победа разума над тьмой, ящитаю.
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19.03.2021 16:09 Ответить
И теперь у всех зебилов солнце в зените в 10-46. Ура!
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19.03.2021 16:10 Ответить
Ну что казать о тех депутатах кто не проголосовал за этот закон?! если человек дурак - то это надолго!!!
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19.03.2021 16:14 Ответить
Это насовсем!
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19.03.2021 16:23 Ответить
Не все живут во львове!
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19.03.2021 17:48 Ответить
зачем такая рада, депутаты которой ни за что не отвечают
в печку их
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19.03.2021 16:27 Ответить
Переведите на лето и не морочте людям яйца
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19.03.2021 16:43 Ответить
Блин!
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19.03.2021 16:46 Ответить
пластмассовый мир победил ...
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19.03.2021 16:51 Ответить
можуть починати роботу бюджетних організацій раніше, наприклад о 8 годині. В нашій бюджетні організацій це означає роботу на 1 годину більше - з 8 до 6
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19.03.2021 16:55 Ответить
Как же это в стиле зеленой шоблы. Сначала напринимать тупых законов, а потом спихнуть на местные власти проблемы с этим связанные.
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19.03.2021 16:58 Ответить
Децентрализація. Що тобі не так?
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20.03.2021 13:48 Ответить
Идиоты!
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19.03.2021 17:00 Ответить
Насправді нема і ніколи не було адекватного пояснення, чому усім країнам прийшла команда двічі на рік крутити стрілки. Зважаючи на тисячі життєво важливих і небезпечних техпроцесів, залежних від часу, така ідея повинна би прирівнюватися до неадекватності або злого умислу.
Тим не менше їжачок з 1980 року колеться, але лізе на кактус. Це дуже яскравий приклад того, що над людством хтось цілий час знущається. СНІД і ковід - з тієї ж самої опери.
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19.03.2021 17:22 Ответить
Знову стрілки по Москві звіряти будемо! Нам, холуям, без Москви ніяк!
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19.03.2021 17:45 Ответить
А ты попробуй не сверять, может и полегчает!
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19.03.2021 17:47 Ответить
І не тільки по Москві, а й по лугандонії
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19.03.2021 17:53 Ответить
На зло кондуктору возьму билет и пойду пешком....
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19.03.2021 17:58 Ответить
мені точно не "полєгчає". А когось з лубянки мо' й спаралізує від ненависті.
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19.03.2021 20:47 Ответить
А ничого шо мокшали в джинсах ходють? Нам не ходити?
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19.03.2021 18:04 Ответить
Перданув ти в калюжу знатно. ЯКЩО МОСКАЛІ ВОЗДУХОМ ДИХАЮТЬ І

МИ ДИХАЄМО ВОЗДУХОМ ТО МИ ТІПА РІВНЯЄМСЯ НА МАЦКВУ ?
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19.03.2021 18:52 Ответить
Синку, я з тобою свиней не пас, щоб ви мені ще тикало. Це ви своєму куратору з лубянки тикай
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19.03.2021 20:45 Ответить
Синку, та ти мабуть сам з Лахти/лубянки
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19.03.2021 23:03 Ответить
то твої проблеми, як ти холуй
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20.03.2021 08:39 Ответить
Это очень хорошо! Зачем мне солнце в 3 утра?
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19.03.2021 17:45 Ответить
А захід сонця у 3 часа дня взимку тобі треба?
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19.03.2021 18:51 Ответить
тобто захід у 2 часа дня краще?
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21.03.2021 22:28 Ответить
Обнови свій софт і не сміши людей
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22.03.2021 12:02 Ответить
Скасувати переведення стрілок треьа, але залишити літній час.
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19.03.2021 17:53 Ответить
Маю одне питання, де ж поділася та монобільшість, яка осінню 2019 року в турборежимі "штампувала" закони?
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19.03.2021 18:17 Ответить
У них просто апетит зріс, як хтось кидає бабліще за те що йому потрібно то кретини тиснуть зелену кнопку,а як "чіста за зряплату" - то тут "перемагає враз "совість""!
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21.03.2021 09:24 Ответить
Рада не приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время. Источник: https://censor.net/ru/v3254429

На літній час і не треба відміняти, відміняти треба перехід на зимовий час, щоб

не темнішало у 3 часа дня
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19.03.2021 18:50 Ответить
СН намагаються все знищити і зробити хаос--шпанюки з підворотні все намагаються приблизити нас до рашкі.
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19.03.2021 18:57 Ответить
Такую дуру как эта Подласа ещё поискать надо!!Это надо же додуматься в каждой области ввести свои временные часы!!!! Что значит ленинская тупая кухарка-овца!! Интересно ! А она перешла на поедание искусственного мяса, за которое она так безмозгло агитировала перед и во времена выборов!! Илипродолжает под простынью сама жрёт украинскую домашнюю колбасу, что бы никто не видел??? Стыдоба зелёная!!...
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19.03.2021 19:31 Ответить
Вы остыньте и перечитайте новость еще раз
Никто не предлагает вводить свои временные часы.
Предлагают ,если кому что не нравиться-начинать работу тогда, когда хочет-хоть в 8,хоть в 7
И не будоражить всю страну.
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19.03.2021 20:41 Ответить
Обратите внимание на то, что говорит Пидласа: "Мы остаемся на зимнем времени". Многие могут понять это как то, что теперь страна будет жить всё время на зимнем, то есть на UTC+2 без перехода на летнее время UTC+3. Если переход на летнее время остаётся, а он остаётся, потому, что переход не отменили, весной страна переходит на летнее время, и говорить, что мы остаёмся на "зимнем" не правильно.
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19.03.2021 21:06 Ответить
Я так понял, если бы сейчас приняли, то он вступил бы в действие через три месяца, т.е. когда мы будем на летнем времени и на нем бы и остались.
А так - балалайка...
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19.03.2021 22:13 Ответить
Я так понял, что если бы даже новый закон (об отмене перехода на летнее время) приняли бы сейчас, то есть до перехода по старому закону, то он всё равно вступил бы в силу только через 3 месяца (странно, но ладно), то есть не отменил бы переход на летнее время в этом году. Но поскольку новый закон вообще не принят, никто не отменил старый закон о необходимости перехода в этом году, и в следующем. Будем переходить весной и возвращаться назад осенью, как и было.
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19.03.2021 22:46 Ответить
Работу каждая компания итак начинает, когда хочет.
А крупные предприятия специально начинают в разное время, чтобы не создавать пиковой нагрузки на транспорт.
Проблема не в этом.

Проблема в детях. Без зимнего времени дети будут по темноте идти в школу. А без летнего времени дети будут на час меньше гулять на улице, потому что стемнеет.

Но депутатам нас*ать на детей.
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20.03.2021 19:03 Ответить
Як грошей не занесуть, то зовсім голосування розладилось. У депутатів вже рефлекс, як у собаки Павлова.
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19.03.2021 22:07 Ответить
Це головна проблема України та її Верховної Ради ?
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19.03.2021 22:27 Ответить
Потрібно залишити літній час. А ублюдки можуть йти лісом зі своїми "хотєлками"........
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20.03.2021 07:30 Ответить
Нада переходить на летнее время, ибо нафига летом солнце в 3 часа ночи???
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20.03.2021 11:31 Ответить
А какая Вам разница, что показываю Ваши часы в момент восхода Солнца? Показывают 3 часа, (если время "летнее") или 4 часа.
(Если говорить точно, то Солнце в Киеве встаёт не в 3 часа при "летнем времени", а в 5 часов, но сути моего вопроса это не меняет: какая Вам разница, что показывают Ваши часы в момент восхода Солнца, 4 часа или 5 часов?)
Тут некоторые потерялись, и не знают, когда им на рыбалку вставать. Смешно. Подскажу: по Солнцу, потому, что рыба по солнцу кормится.
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20.03.2021 13:28 Ответить
Дармоедам и пенсионерам нет никакой разницы , сколько на часах. Они могут спать и нефига не делать целый день, и даже ночь. Людям занятым работой или имеющим детей есть разница , поскольку при отмене летнего времени у них на час вечером стемнеет раньше , и приезжая с работы в темень они уже не смогут ни отдохнуть на свежем воздухе , в том числе с детьми . ни сделать свои домашние дела на даче или огороде. Да при летнем времени в Киеве солнце встает где-то в 5.12 в день летнего солнцестояния , но при отмене летнего времени оно начнет вставать в 4.12 , а реальный рассвет будет вообще в 3,30 , поскольку рассвет примерно на 30-40 минут происходит раньше чем восход солнца. Но самое интересное будет вечером , при летнем времени в этот же день солнце зашло бы в 20.50 , при отмене летнего уже в 19.30 начнет темнеть , а в 19.50 вы получите полную ночь. Нравится ? Сейчас вам понравится еще больше. Где то в середине августа , по сути месяце отпусков , вы сможете в полной мере насладится ночью вечером. Поскольку темнеть начнет уже в пол седьмого , а в 19.00 будет та самая ночь.
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20.03.2021 22:59 Ответить
У Вас хорошие знания! Супер! Вы правильно правильно описали всё в Ваших двух комментах. Мужики по большей части показали полное отсутствие пространственного воображения и знания географии.
"...при отмене летнего уже в 19.30 начнет темнеть". (вместо 20.30 на летнем). Ну да, в августе в 19-30 (в Киеве) на зимнем времени начинаются сумерки. Первые, кто этим буде недоволен - это любители поспать, потому, что они к вечеру не успевают растратить свою энергию за оставшийся короткий светлый день, хотя и голосуют за его сокращение, то есть за зимнее время.
Но есть и хорошие новости (если правительство не испортит картину своим вмешательством). Украина пока что будет продолжать переход на летнее время, потому, что закон об отмене летнего времени не принят в Верховной Раде. Ура!
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21.03.2021 01:11 Ответить
Но есть и плохая новость. Закон был принят в целом, и лишь отправлен для доработок.

А значит рано или поздно этот закон всё-таки примут, увы.
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21.03.2021 22:51 Ответить
Если закон (об отмене перевода стрелок) когда-то примут, можно самим на предприятии (организации) начинать работу на 0,5 часа, 1 час или 1,5 часа раньше в весенне-осенний период, если большинству это будет удобно. Конечно, надо будет переделать график работы. Можно также вывесить 1 график для 2-х разных периодов на весь год.
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22.03.2021 00:04 Ответить
И да хотелось бы пару слов сказать тем особе одаренным людям , которые выступают за отмену летнего времен и вечную круглогодичную жизнь при зимнем времени.. Ну я еще поняла бы если бы вы когда-нибудь летом жили при зимнем времени UTC 2 и понимали что это такое, но вся проблема в том , что за последние 90 лет на территории Украины никто никогда ЛЕТОМ не жил при зимнем времени. В СССР в Украине летом жили либо при времени UTC 3 (летнее время сегодняшнее) до 1981 , либо при UTC 4 летнее время с 1981 по 1991 - назовем его так это время при котором у вас на час удлинялся световой вечер , то есть если до 1981 года летом солнце в Киеве заходило в 20.50 , то с 1981 по 1991 оно заходило в 21.50 и в это время было еще светло. Если дибилам в раде все-таки удастся отменить летнее время под истерические вопли сторонников зимнего времени , то я с удовольствием посмотрю на ваши лица когда летом стемнеет в 19.00 и вы с удивлением будете спрашивать а где солнце и почему так темно.
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20.03.2021 23:11 Ответить
" то я с удовольствием посмотрю на ваши лица когда летом стемнеет в 19.00 и вы с удивлением будете спрашивать а где солнце и почему так темно." -це буде наочна демонстрація ефекту Данінгена- Крюгера.
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21.03.2021 09:31 Ответить
Нина, ты полная дура.
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21.03.2021 12:13 Ответить
Полный даун это ты. Знаешь почему? Потому что она умнее тебя, она описала и именно так как есть и как будет. А ты чепушило кроме оскорблений не смог ни одного аргумента привести.
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21.03.2021 13:28 Ответить
Послушайте https://censor.net/ru/user/86144 , вы по всей видимости человек малограмотный и недалекий, раз позволяете себе оскорблять незнакомых вам людей, только потому , что их мнение вам не нравится. Вам нужно молчать и слушать , что вам говорят другие люди , а то останитесь на этом же уровне развития. Если вы не понимаете элементарных вещей , я попытаюсь еще раз вам это объяснить - в Украине все гос. учреждения начинают работать с 8-9 часов утра , все больницы, поликлиники, школы , детские сады с 8 часов , весь мелкий бизнес, парикмахерские, кафешки магазинчики , рынки - с 9 , а то с 10 часов утра , весь транспорт начинает ходить с 6-ти , а нормально только с 7 часов утра. Вы Попчук можете просыпаться и собираться на работу хоть в 2 часа ночи , но большинство людей в стране работают именно по графику , описанному выше и им не нужен рассвет на час раньше то есть в 2-3 часа ночи, поскольку в это время они еще спят. И этот график никто не будет менять. Заканчивают люди работу в 5-6-7 часов вечера, соответственно когда они доберутся домой при отмене летнего времени и выйдут из транспорта они окажется в ночных сумерках, и это летом , когда их организм требует солнечного света , который по сути они не получают зимой. Они хотят Попчук , сходить в парк , подышать свежим отдыхом , погулять с ребенком после детского сада и т.д. и т.п. Все это давало им летнее время, которые вы Попчук хотите у них отобрать . Ок , хорошо и что вы им даете взамен , отбирая этот световой час вечером ? Ах да , вы с гордым видом им сообщаете что в 12.00 солнце при зимнем времени будет в нужном месте. И предлагаете обменять их час отдуха на ультрафиолете после рабочего дня на это. Вам самому не смешно ?
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21.03.2021 19:12 Ответить
Дорогая Нина, ты вообще ГДЕ живёшь?
В Архангельске?
Какое в жопу гуляние на солнце в +32 ?
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22.03.2021 12:42 Ответить
Дорогой Амфаш , собери мысли в свою голову , причем тут Архангельск , какие в жопу 32 градуса в 19.00. А ты вообще при какой температуре летом вылазишь из своей квартиры для гуляния ? при 20 градусах , то есть либо ночью либо ждешь осени
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22.03.2021 19:58 Ответить
Дорогая Нина, ты ГДЕ живёшь, в Архангельске?
В г. Киеве +30 бывает и в 24-00!
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23.03.2021 09:29 Ответить
Дорогая Нина, а мне летом больше нравится когда темно, чем когда солнце палит.
Мне записываться в дибилы?
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22.03.2021 12:40 Ответить
ну в хорошо.
а вообще нужно часы каждый день переводить на 2-3 часа назад перед отбоем.
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20.03.2021 13:01 Ответить
Ни хрена не понял, но очень интересно.
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20.03.2021 17:23 Ответить
Нельзя ничего отменять. И дело не в экономии.
• "Зимнее время" нужно, чтобы дети зимой не шли в школу в темноте.
• "Летнее время" нужно, чтобы дети летом на час дольше гуляли на улице.

К тому же без "летнего времени" летом в 2 часа ночи уже светать будет. Нафига это надо?
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20.03.2021 18:49 Ответить
• "Зимнее время" нужно, чтобы дети зимой не шли в школу в темноте , а только возвращались в темноте?
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21.03.2021 05:00 Ответить
Нет, возвращаются они тоже когда светло. Зимой по зимнему времени темнеет в 16 часов.
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21.03.2021 22:50 Ответить
это где так? у нас уже в 15-00 по зимнему времени темень декабрь месяц
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23.03.2021 14:26 Ответить
вижу что тут полно дебилов.
летнее время - декретное. по нему молнечный полденб наступает в 13:00 что есть маразм.
ПОЛДЕНЬ - 12:00, это время когда тень имеет минимальную длину.
ПОЛДЕНЬ для Киева - UTC +2 и точка!
Если кто не соглачен и хочет встречать полдень в 13.00 то ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - МАЦКВА!
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21.03.2021 12:11 Ответить
Ты себя в зеркале видишь ? Потому что пока здесь тупо конченый дибил это ТЫ. Засунь себе в задних проход твой как ты там написал " молнечный полденб ". Никто даже такой дибил как ты не ищет солнце в 12.00 на набосклоне и не проверяет правильно ли оно расположено. Всем на это НАСРАТЬ и даже такому дауну как ты. Этим занимаются максимум кто - астрономы. Но ты не похож на астронома. Ты похож на конченого дибила , для которого существует какое-то Мацковское время , и ты зачем то отправляешь всех кто не хочет жить по UTC 2 в Маскву. На UTC -3 постоянно круглогодично живут больше 20 стран в мире. Пойди даун напиши в их пабликах и отправь их в Мацкву, я посмотрю куда они тебе придурка отправят. Благодаря UTC - 2 (сегодняшнее время зимнее) ты даун теперь будешь рассвет встречать в 2-3 часа ночи , а потом будешь при свете солнца в окно спать еще часов 5-6 до того как пойдешь на работу в 8-9 часво утра, хотя какая может быть работы у слабоумного. а закат солнца ты будешь встречать в 7-8 часов вечером. Хотя может ты карманник и для тебя будет хорошо , когда летом в 19.00 уже будет ночь, будет удобней оббирать людей.
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21.03.2021 13:26 Ответить
если тебе мешает утром солнце то купи себе шторы.
а на работу я выхожу в 5.30 в отличии от вас чмошников. и солнце я люблю.
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21.03.2021 16:17 Ответить
Попчук , при отмене летнего времени солнце будет в большинстве регионов всходит в три часа НОЧИ , так что ваш купить шторы тем кому мешает солнце УТРОМ оставьте при себе.
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21.03.2021 19:18 Ответить
ты настоящий дебил. поздравляю тебя с этим и твои 20 стран c UTC -3
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21.03.2021 16:21 Ответить
Popchuk я тебе скажу одну вещь , только ты не обижайся. Если тебе важнее не то когда солнце тебе начинает светит в окно и заходит, а то правильно или не правильно с астономической точки зрения оно расположено на небосклоне, тебе нельзя жить в Украине , тебе нужно жить в Африке . Я бы тебе рекомендовал Замбию или Зимбабве , там как раз то время UTC +2 , которое тебе так нравится. Летом в этих замечательных странах световой день очень короткий обычно 11-12 часов , ну как раз так как тебе нравится. Зато негры немного умнее тебя , они понимают им нет никакого смысла иметь восход солнца в 2-3 часа ночи , поэтому восход солнца у них в 6 часов утра, но зато вечером все будет как тебе нравится в 18.00 -19.00 там уже темно , абсолютно совпадает с твоими желаниями. Я готов тебе даже купить билет в одну сторону при условии, что ты никогда сюда не вернешься.
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21.03.2021 15:12 Ответить
ты вообще понял что вякнул? к чему это?
может и тебе тоже шторки купить? а?
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21.03.2021 16:32 Ответить
последние два высера подтвердили что тут одни чмошники и дебилы сидят.
тупая ботоферма для обсирания и ничего больше.
удачноро высера чмошники!
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21.03.2021 16:34 Ответить
Ты идиот попчук ты даже внятно не можешь обяснить, зачем тебе условному попчуку, фамилия говорит о многим , сокращение летом на 1 световой час летнего вечера , когда ты сможешь приехать домой и лишний час провести на улице при свете дыша свежим воздухом, а не заперется в душной квартире потому что на улице уже темно. У тебя единственный аргумент - это правильно с астрономической точкти зрения, и да тебе уже написали выше - никого не интересуют твои астрономические часы людей волнует то,что им петухи начнут орать в окно в три часа ночи, когда взойдет солнце, на фига людям солнце в три часа ночи? И то что они в сумерках с работы будут возвращаться домой. Бот попчук этот тот, кто не может обосновать свою точку зрения, так вот попчук ты этого не можешь сделать
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21.03.2021 16:58 Ответить
Та переведите уже это сраное время на полчаса вперёд, чтоб не вашим и не нашим, и оставьте в покое эти дурацкие стрелки
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21.03.2021 19:34 Ответить
Не бывает общеПРАВИЛЬНОГО времени.
Кому как нравится!
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22.03.2021 12:43 Ответить
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