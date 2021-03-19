Рада не смогла отменить переход на летнее время. ВИДЕО

Рада не приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 212 нардепов, решение не принято. Законопроект отправили на доработку.

В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Ранее нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что Украина останется на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня

"Мы остаемся на зимнем времени. Мы договорились со всеми фракциями, что сможем проголосовать этот законопроект... Важно говорить, что этим законопроектом мы даем возможность различным областям устанавливать время начала рабочего дня отдельно для того, чтобы увеличивать количество световых часов... Если кто-то считает, что у них не хватает световых часов, то они могут начинать работу бюджетных организаций раньше, например в 8 часов", - рассказала нардеп.

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