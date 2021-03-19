Рада не смогла отменить переход на летнее время. ВИДЕО
Рада не приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проголосовали 212 нардепов, решение не принято. Законопроект отправили на доработку.
В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
Ранее нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что Украина останется на зимнем времени, а области могут менять начало рабочего дня
"Мы остаемся на зимнем времени. Мы договорились со всеми фракциями, что сможем проголосовать этот законопроект... Важно говорить, что этим законопроектом мы даем возможность различным областям устанавливать время начала рабочего дня отдельно для того, чтобы увеличивать количество световых часов... Если кто-то считает, что у них не хватает световых часов, то они могут начинать работу бюджетных организаций раньше, например в 8 часов", - рассказала нардеп.
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в печку их
Тим не менше їжачок з 1980 року колеться, але лізе на кактус. Це дуже яскравий приклад того, що над людством хтось цілий час знущається. СНІД і ковід - з тієї ж самої опери.
МИ ДИХАЄМО ВОЗДУХОМ ТО МИ ТІПА РІВНЯЄМСЯ НА МАЦКВУ ?
На літній час і не треба відміняти, відміняти треба перехід на зимовий час, щоб
не темнішало у 3 часа дня
Никто не предлагает вводить свои временные часы.
Предлагают ,если кому что не нравиться-начинать работу тогда, когда хочет-хоть в 8,хоть в 7
И не будоражить всю страну.
А так - балалайка...
А крупные предприятия специально начинают в разное время, чтобы не создавать пиковой нагрузки на транспорт.
Проблема не в этом.
Проблема в детях. Без зимнего времени дети будут по темноте идти в школу. А без летнего времени дети будут на час меньше гулять на улице, потому что стемнеет.
Но депутатам нас*ать на детей.
(Если говорить точно, то Солнце в Киеве встаёт не в 3 часа при "летнем времени", а в 5 часов, но сути моего вопроса это не меняет: какая Вам разница, что показывают Ваши часы в момент восхода Солнца, 4 часа или 5 часов?)
Тут некоторые потерялись, и не знают, когда им на рыбалку вставать. Смешно. Подскажу: по Солнцу, потому, что рыба по солнцу кормится.
"...при отмене летнего уже в 19.30 начнет темнеть". (вместо 20.30 на летнем). Ну да, в августе в 19-30 (в Киеве) на зимнем времени начинаются сумерки. Первые, кто этим буде недоволен - это любители поспать, потому, что они к вечеру не успевают растратить свою энергию за оставшийся короткий светлый день, хотя и голосуют за его сокращение, то есть за зимнее время.
Но есть и хорошие новости (если правительство не испортит картину своим вмешательством). Украина пока что будет продолжать переход на летнее время, потому, что закон об отмене летнего времени не принят в Верховной Раде. Ура!
А значит рано или поздно этот закон всё-таки примут, увы.
В Архангельске?
Какое в жопу гуляние на солнце в +32 ?
В г. Киеве +30 бывает и в 24-00!
Мне записываться в дибилы?
а вообще нужно часы каждый день переводить на 2-3 часа назад перед отбоем.
• "Зимнее время" нужно, чтобы дети зимой не шли в школу в темноте.
• "Летнее время" нужно, чтобы дети летом на час дольше гуляли на улице.
К тому же без "летнего времени" летом в 2 часа ночи уже светать будет. Нафига это надо?
летнее время - декретное. по нему молнечный полденб наступает в 13:00 что есть маразм.
ПОЛДЕНЬ - 12:00, это время когда тень имеет минимальную длину.
ПОЛДЕНЬ для Киева - UTC +2 и точка!
Если кто не соглачен и хочет встречать полдень в 13.00 то ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ - МАЦКВА!
а на работу я выхожу в 5.30 в отличии от вас чмошников. и солнце я люблю.
может и тебе тоже шторки купить? а?
тупая ботоферма для обсирания и ничего больше.
удачноро высера чмошники!
Кому как нравится!