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Українців немає серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів на півдні Єгипту, - МЗС

Українців немає серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів на півдні Єгипту, - МЗС

Громадян України немає серед постраждалих унаслідок зіткнення пасажирських поїздів на півдні Єгипту в п'ятницю, 26 березня.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих унаслідок зіткнення пасажирських поїздів у провінції Сохаг", - зазначив Ніколенко.

Як повідомлялося раніше, два пасажирські потяги зіткнулися сьогодні в Єгипті: щонайменше 32 особи загинули, ще 66 зазнали поранень.

Читайте також: Понад 60 людей загинули внаслідок зіткнення поїздів у Єгипті. МЗС перевіряє наявність українців серед жертв аварії

Автор: 

аварія (561) Єгипет (391) МЗС (4123) потяг (1969) Ніколенко Олег (365)


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Это хорошо в сравнении с Донбассом .
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26.03.2021 18:53 Відповісти
В Египте нет ЗЕленского и прочего Ермака!
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27.03.2021 07:33 Відповісти
 
 