Мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі, - поліція Харківщини

У Харківській області мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі. Стан здоров'я новонародженого хлопчика важкий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

41-річна жінка народила немовля в покинутому туалеті на залізничному вокзалі і викинула його в яму.

"Інформація про подію надійшла до Лозівського районного відділу поліції 27 березня о 6:48. Заявниця повідомила, що в смт Панютине в ямі туалету на станції плаче дитина", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС дістали немовля, загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров'я новонародженого хлопчика важкий, його доставили в реанімаційне відділення районної лікарні.

Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік і четверо дітей. Наразі зловмисниця перебуває в лікарні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу (залишення матір'ю новонародженої дитини в небезпеці). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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