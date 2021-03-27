УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини
8 676 51

Мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі, - поліція Харківщини

Мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі, - поліція Харківщини

У Харківській області мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі. Стан здоров'я новонародженого хлопчика важкий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.

41-річна жінка народила немовля в покинутому туалеті на залізничному вокзалі і викинула його в яму.

"Інформація про подію надійшла до Лозівського районного відділу поліції 27 березня о 6:48. Заявниця повідомила, що в смт Панютине в ямі туалету на станції плаче дитина", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДСНС дістали немовля, загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров'я новонародженого хлопчика важкий, його доставили в реанімаційне відділення районної лікарні.

Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік і четверо дітей. Наразі зловмисниця перебуває в лікарні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу (залишення матір'ю новонародженої дитини в небезпеці). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Читайте також: Двомісячна дитина померла від COVID-19 на Донеччині, - ОДА

Автор: 

діти (5066) Нацполіція (15173) Харків (5605) немовлята (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
сразу же, без суда и следствия - стерилизация..
показати весь коментар
27.03.2021 14:25
+13
За такий нелюдський вчинок лише 3 роки, а за розбите скло в дверях - 7. Цікава в нас країна.
показати весь коментар
27.03.2021 14:58
+9
Но можно было родить и оставить.люди возьмут и вырастят,воспитают.
показати весь коментар
27.03.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сразу же, без суда и следствия - стерилизация..
показати весь коментар
27.03.2021 14:25 Відповісти
Кого?? Часом не тих хто довів людину до відчаю !!)))
показати весь коментар
27.03.2021 14:37 Відповісти
Їй 41 рік і ще троє дітей... Г*ндонами користуватися не пробувала?
показати весь коментар
27.03.2021 14:40 Відповісти
Ми живемо не в часи СРСР ,коли вироб №2 коштував 2 коп. !!!))))
показати весь коментар
27.03.2021 14:49 Відповісти
Це виправдовує її вчинок?
показати весь коментар
27.03.2021 15:05 Відповісти
Я її не виправдовую ,лише кажу, що ми не маємо інформаціі, тому робити висновки безглуздо !!!))
показати весь коментар
27.03.2021 15:09 Відповісти
Ты упоротый?? Какая информация может оправдать убийство новорождённого собственной матерью??? Какая тебе Иудушке нужна информация что бы оправдать это??
показати весь коментар
27.03.2021 17:49 Відповісти
Но можно было родить и оставить.люди возьмут и вырастят,воспитают.
показати весь коментар
27.03.2021 14:48 Відповісти
В статті нема інфи про її психічний стан!! Можливо там нема про що говорити ,а лишається лише співчувати її родині !!))
показати весь коментар
27.03.2021 14:51 Відповісти
вот именно..- сколько достойных людей не могут иметь ребенка...(((- оставь, отдай его, не гневи Бога и душу не продай...))
показати весь коментар
27.03.2021 21:09 Відповісти
я например давно у відчаї, але це не дає мені право, робити речі які порушують якісь навіть мінімальні норми суспільства... а задум Творця - навіть не обговорюються.. у першу чергу і на цьому можно зупинитись - жінка це мати..
показати весь коментар
27.03.2021 15:00 Відповісти
У декого відчай закінчується психушкою і питати з них і засуджувати іх вчинки безглуздо !!!)))
показати весь коментар
27.03.2021 15:04 Відповісти
а завтра другое недоразумение у "відчаї",убьёт Своё дитя и съест - что трусить людям начнёшь???
показати весь коментар
27.03.2021 15:07 Відповісти
Буде друге ,третє і навіть десяте,це людське життя ,так влаштован світ !!))
показати весь коментар
27.03.2021 15:11 Відповісти
Не суди,да не судим будешь!!!)))
показати весь коментар
27.03.2021 15:14 Відповісти
с тебе таких песенок, типо - Сам БОГ судит человека только после его смерти, могу пол часа петь.. только вот какое это имеет отношение к такой действительности?? суд скажет по факту, а по сути - уже сказано..
показати весь коментар
27.03.2021 15:22 Відповісти
Що скаже суд ,якщо з"ясується що вона психічно хвора і не підсудна ????)))
показати весь коментар
27.03.2021 15:27 Відповісти
В статті нема інфи про її психічний стан!! Можливо там нема про що говорити ,а лишається лише співчувати її родині !!)))
показати весь коментар
27.03.2021 15:28 Відповісти
пофиг что скажет суд, недомамаша сама сказала за всех..и очень странно что людям надо доказывать такие вещи..
показати весь коментар
27.03.2021 15:30 Відповісти
Дай Бог,щоб в твоїй родині небуло психічнохворих !!!))))
показати весь коментар
27.03.2021 15:36 Відповісти
а задум Творця - навіть не обговорюються.\\\\\\\\

голодоморы это какой такой "задум" был? хотя, рабам невозможно без кнута, да?
за такие "задумы" это ссущество надо бить и не только ногами
показати весь коментар
27.03.2021 15:58 Відповісти
Любители "русского мира" - вони такі, можуть і себе викинути.
показати весь коментар
27.03.2021 14:27 Відповісти
Разве можно ее назвать матерью...
показати весь коментар
27.03.2021 14:28 Відповісти
Реально важко ,але ми не володіємо інформацією !!!))
показати весь коментар
27.03.2021 14:39 Відповісти
мать перемат
показати весь коментар
27.03.2021 14:29 Відповісти
Видко що епоха бідності скінчилась !!!))
показати весь коментар
27.03.2021 14:36 Відповісти
Оно не мать...
показати весь коментар
27.03.2021 14:38 Відповісти
тупое создание не могло под больницу хотя бы подкинуть
показати весь коментар
27.03.2021 14:50 Відповісти
Вона в лікарні , але нема інфи про її психічний стан!!)))
показати весь коментар
27.03.2021 14:54 Відповісти
Оставление ребенка в опасности? Бред... это попытка ум.убийства,или покушение на убийство.
показати весь коментар
27.03.2021 14:54 Відповісти
интоксикация и т.д.? не, не слышал.
что если она ваще не отдавала отчет и т.д.? но нет - лучше громко возмутиться, будучи не рожавшим мущинкой, я прав?
хотя я на 95% уверен шо таки отчет отдавала, но все же....
показати весь коментар
27.03.2021 16:01 Відповісти
Варианта два,то ли кацапка,то ли от кацапа зачала.
показати весь коментар
27.03.2021 14:56 Відповісти
да,да,у нас скажи еще что моральных уродов нет,хватает и еще как
показати весь коментар
27.03.2021 15:04 Відповісти
Есть,но только те, чьи предки совокуплялись с москалями. Не зря же Тарас Григорович писал:
Кохайтесь, чорноброві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
показати весь коментар
27.03.2021 15:07 Відповісти
бредняк, таких случаев в Украине полно,то мать где то ребенка выбросит,то мужик убьет ребенка потому что тот плакал и спать мешал и так далее,и далеко не все случаи на юго-востоке,есть много таких случаев которые случаются в центре и на западе страны,так что тут уже от человека зависит а не от какой то нации,цвета кожи или вероисповедания
показати весь коментар
27.03.2021 15:12 Відповісти
Действительно, зачем усложнять, все просто.
показати весь коментар
27.03.2021 15:09 Відповісти
Сралина на неё нет.
показати весь коментар
27.03.2021 14:56 Відповісти
За такий нелюдський вчинок лише 3 роки, а за розбите скло в дверях - 7. Цікава в нас країна.
показати весь коментар
27.03.2021 14:58 Відповісти
Так то ж двері "найвялічнєйшага прєзідєнта янєлоха42 бубочкі" ...
Як що серйозно то Закони м'яко кажучи дивні.
показати весь коментар
27.03.2021 15:34 Відповісти
шлюха,любит рогатку перед мужиками раздвигать,своих от мужа имеет 4 и то не факт что от него, и еще одного ребенка нагуляла и решила избавится,эх бабы...
показати весь коментар
27.03.2021 15:03 Відповісти
Не суди ,да не судим будешь !!!)))
показати весь коментар
27.03.2021 15:07 Відповісти
багато людей не можуть мати дітей... а тут... якась дикість і несправедливість мабуть
показати весь коментар
27.03.2021 16:29 Відповісти
Я щойно з виклику. Два брати, один з них психічно хворий, ударив іншого по голові сокирою. Ясна річ, викликав поліцію. Ну, пораненого повезли в лікарню- голову шити, а психа лишили вдома. Він чесно признався що хотів убити, плюс добавив що; отого дока і старосту сьогодні ж точно заріжу;- я ще й старосту запросив. Поліція сказала - ;ну, як заріже когось, тоді й викликайте;.
І поїхала.
показати весь коментар
27.03.2021 16:32 Відповісти
Какие же дебильные законы у нас, мать бросила в туалетную яму новорожденного ребёнка и за это ей грозит до з-х лет - (покушение на убийство), а мать, которая хотела продать своего ребёнка, наказание грозит до 6-и лет. Вы видите разницу между убийством и продажей ребёнка???
показати весь коментар
27.03.2021 19:06 Відповісти
Не надо иудов допускать к мозгам народа. Если не защищать информационно-психологическое пространство, показывать по ящику сантабарбару, недостижимые стандарты потребления, то на выходе будут грешные гойские варвары.
показати весь коментар
28.03.2021 02:02 Відповісти
cloud.enigma.ua/09_03_2019_10_55_am_XXgL5d9mQR2oulsMBlaFPHAHoLc9VzU6uZwEHba5.jpeg
показати весь коментар
28.03.2021 02:03 Відповісти
Если у человека нет совести то это просто варианты. Первый шаг продажа,второй убийство,главное я,любимый. Беда и от этого поступка и от наших мыслей. Мы отдаляемся от творца и погружаемся в мелочное,сеюминутное,материальное. Отсюда и мысли и поступки НЕ людей,а животных. Разрушается сознание что семья и человек это ценность( приложение,робот прогресса,конкурент,"ненужной,лишний для мира,слишком нас много) Так внедряют в наше сознание ТЕ кто считает что ИХ жизнь ценность,наша нет. Это "переработанное" влияние( через телевизор,интернет,книги) выливается в наши представления о мире и ценностях. Где "деньги,успех - ГЛАВНОЕ",они определяют "ценность" человека, Честь- дурость,совесть- аттавизм,семья- пережиток. Потом человек совершает то что в канве- деньги,успех,собственные удовольствия правильно. Чему удивляться?
показати весь коментар
28.03.2021 08:17 Відповісти
 
 