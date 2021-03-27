Мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі, - поліція Харківщини
У Харківській області мати викинула новонароджену дитину в туалет на вокзалі. Стан здоров'я новонародженого хлопчика важкий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Харківської області.
41-річна жінка народила немовля в покинутому туалеті на залізничному вокзалі і викинула його в яму.
"Інформація про подію надійшла до Лозівського районного відділу поліції 27 березня о 6:48. Заявниця повідомила, що в смт Панютине в ямі туалету на станції плаче дитина", - йдеться в повідомленні.
Працівники ДСНС дістали немовля, загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров'я новонародженого хлопчика важкий, його доставили в реанімаційне відділення районної лікарні.
Поліцейські встановили особу матері хлопчика. Жінці 41 рік. У неї є чоловік і четверо дітей. Наразі зловмисниця перебуває в лікарні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу (залишення матір'ю новонародженої дитини в небезпеці). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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голодоморы это какой такой "задум" был? хотя, рабам невозможно без кнута, да?
за такие "задумы" это ссущество надо бить и не только ногами
что если она ваще не отдавала отчет и т.д.? но нет - лучше громко возмутиться, будучи не рожавшим мущинкой, я прав?
хотя я на 95% уверен шо таки отчет отдавала, но все же....
Кохайтесь, чорноброві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Як що серйозно то Закони м'яко кажучи дивні.
І поїхала.