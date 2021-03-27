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Мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале, - полиция Харьковщины

Мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале, - полиция Харьковщины

В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале. Состояние здоровья новорожденного мальчика тяжелое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

41-летняя женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила его в яму.

"Информация о происшествии поступила в Лозовский районный отдел полиции 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт. Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС достали младенца, завернутого в целлофановый пакет. Состояние здоровья новорожденного мальчика тяжелое, его доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса ("оставление матерью новорожденного ребенка в опасности"). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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дети (6493) Нацполиция (16468) Харьков (7490) новорожденные (72)


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Топ комментарии
+16
сразу же, без суда и следствия - стерилизация..
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27.03.2021 14:25
+13
За такий нелюдський вчинок лише 3 роки, а за розбите скло в дверях - 7. Цікава в нас країна.
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27.03.2021 14:58
+9
Но можно было родить и оставить.люди возьмут и вырастят,воспитают.
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27.03.2021 14:48
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сразу же, без суда и следствия - стерилизация..
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27.03.2021 14:25 Ответить
Кого?? Часом не тих хто довів людину до відчаю !!)))
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27.03.2021 14:37 Ответить
Їй 41 рік і ще троє дітей... Г*ндонами користуватися не пробувала?
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27.03.2021 14:40 Ответить
Ми живемо не в часи СРСР ,коли вироб №2 коштував 2 коп. !!!))))
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27.03.2021 14:49 Ответить
Це виправдовує її вчинок?
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27.03.2021 15:05 Ответить
Я її не виправдовую ,лише кажу, що ми не маємо інформаціі, тому робити висновки безглуздо !!!))
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27.03.2021 15:09 Ответить
Ты упоротый?? Какая информация может оправдать убийство новорождённого собственной матерью??? Какая тебе Иудушке нужна информация что бы оправдать это??
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27.03.2021 17:49 Ответить
Но можно было родить и оставить.люди возьмут и вырастят,воспитают.
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27.03.2021 14:48 Ответить
В статті нема інфи про її психічний стан!! Можливо там нема про що говорити ,а лишається лише співчувати її родині !!))
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27.03.2021 14:51 Ответить
вот именно..- сколько достойных людей не могут иметь ребенка...(((- оставь, отдай его, не гневи Бога и душу не продай...))
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27.03.2021 21:09 Ответить
я например давно у відчаї, але це не дає мені право, робити речі які порушують якісь навіть мінімальні норми суспільства... а задум Творця - навіть не обговорюються.. у першу чергу і на цьому можно зупинитись - жінка це мати..
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27.03.2021 15:00 Ответить
У декого відчай закінчується психушкою і питати з них і засуджувати іх вчинки безглуздо !!!)))
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27.03.2021 15:04 Ответить
а завтра другое недоразумение у "відчаї",убьёт Своё дитя и съест - что трусить людям начнёшь???
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27.03.2021 15:07 Ответить
Буде друге ,третє і навіть десяте,це людське життя ,так влаштован світ !!))
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27.03.2021 15:11 Ответить
Не суди,да не судим будешь!!!)))
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27.03.2021 15:14 Ответить
с тебе таких песенок, типо - Сам БОГ судит человека только после его смерти, могу пол часа петь.. только вот какое это имеет отношение к такой действительности?? суд скажет по факту, а по сути - уже сказано..
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27.03.2021 15:22 Ответить
Що скаже суд ,якщо з"ясується що вона психічно хвора і не підсудна ????)))
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27.03.2021 15:27 Ответить
В статті нема інфи про її психічний стан!! Можливо там нема про що говорити ,а лишається лише співчувати її родині !!)))
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27.03.2021 15:28 Ответить
пофиг что скажет суд, недомамаша сама сказала за всех..и очень странно что людям надо доказывать такие вещи..
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27.03.2021 15:30 Ответить
Дай Бог,щоб в твоїй родині небуло психічнохворих !!!))))
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27.03.2021 15:36 Ответить
а задум Творця - навіть не обговорюються.\\\\\\\\

голодоморы это какой такой "задум" был? хотя, рабам невозможно без кнута, да?
за такие "задумы" это ссущество надо бить и не только ногами
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27.03.2021 15:58 Ответить
Любители "русского мира" - вони такі, можуть і себе викинути.
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27.03.2021 14:27 Ответить
Разве можно ее назвать матерью...
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27.03.2021 14:28 Ответить
Реально важко ,але ми не володіємо інформацією !!!))
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27.03.2021 14:39 Ответить
мать перемат
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27.03.2021 14:29 Ответить
Видко що епоха бідності скінчилась !!!))
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27.03.2021 14:36 Ответить
Оно не мать...
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27.03.2021 14:38 Ответить
тупое создание не могло под больницу хотя бы подкинуть
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27.03.2021 14:50 Ответить
Вона в лікарні , але нема інфи про її психічний стан!!)))
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27.03.2021 14:54 Ответить
Оставление ребенка в опасности? Бред... это попытка ум.убийства,или покушение на убийство.
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27.03.2021 14:54 Ответить
интоксикация и т.д.? не, не слышал.
что если она ваще не отдавала отчет и т.д.? но нет - лучше громко возмутиться, будучи не рожавшим мущинкой, я прав?
хотя я на 95% уверен шо таки отчет отдавала, но все же....
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27.03.2021 16:01 Ответить
Варианта два,то ли кацапка,то ли от кацапа зачала.
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27.03.2021 14:56 Ответить
да,да,у нас скажи еще что моральных уродов нет,хватает и еще как
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27.03.2021 15:04 Ответить
Есть,но только те, чьи предки совокуплялись с москалями. Не зря же Тарас Григорович писал:
Кохайтесь, чорноброві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
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27.03.2021 15:07 Ответить
бредняк, таких случаев в Украине полно,то мать где то ребенка выбросит,то мужик убьет ребенка потому что тот плакал и спать мешал и так далее,и далеко не все случаи на юго-востоке,есть много таких случаев которые случаются в центре и на западе страны,так что тут уже от человека зависит а не от какой то нации,цвета кожи или вероисповедания
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27.03.2021 15:12 Ответить
Действительно, зачем усложнять, все просто.
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27.03.2021 15:09 Ответить
Сралина на неё нет.
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27.03.2021 14:56 Ответить
За такий нелюдський вчинок лише 3 роки, а за розбите скло в дверях - 7. Цікава в нас країна.
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27.03.2021 14:58 Ответить
Так то ж двері "найвялічнєйшага прєзідєнта янєлоха42 бубочкі" ...
Як що серйозно то Закони м'яко кажучи дивні.
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27.03.2021 15:34 Ответить
шлюха,любит рогатку перед мужиками раздвигать,своих от мужа имеет 4 и то не факт что от него, и еще одного ребенка нагуляла и решила избавится,эх бабы...
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27.03.2021 15:03 Ответить
Не суди ,да не судим будешь !!!)))
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27.03.2021 15:07 Ответить
багато людей не можуть мати дітей... а тут... якась дикість і несправедливість мабуть
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27.03.2021 16:29 Ответить
Я щойно з виклику. Два брати, один з них психічно хворий, ударив іншого по голові сокирою. Ясна річ, викликав поліцію. Ну, пораненого повезли в лікарню- голову шити, а психа лишили вдома. Він чесно признався що хотів убити, плюс добавив що; отого дока і старосту сьогодні ж точно заріжу;- я ще й старосту запросив. Поліція сказала - ;ну, як заріже когось, тоді й викликайте;.
І поїхала.
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27.03.2021 16:32 Ответить
Какие же дебильные законы у нас, мать бросила в туалетную яму новорожденного ребёнка и за это ей грозит до з-х лет - (покушение на убийство), а мать, которая хотела продать своего ребёнка, наказание грозит до 6-и лет. Вы видите разницу между убийством и продажей ребёнка???
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27.03.2021 19:06 Ответить
Не надо иудов допускать к мозгам народа. Если не защищать информационно-психологическое пространство, показывать по ящику сантабарбару, недостижимые стандарты потребления, то на выходе будут грешные гойские варвары.
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28.03.2021 02:02 Ответить
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28.03.2021 02:03 Ответить
Если у человека нет совести то это просто варианты. Первый шаг продажа,второй убийство,главное я,любимый. Беда и от этого поступка и от наших мыслей. Мы отдаляемся от творца и погружаемся в мелочное,сеюминутное,материальное. Отсюда и мысли и поступки НЕ людей,а животных. Разрушается сознание что семья и человек это ценность( приложение,робот прогресса,конкурент,"ненужной,лишний для мира,слишком нас много) Так внедряют в наше сознание ТЕ кто считает что ИХ жизнь ценность,наша нет. Это "переработанное" влияние( через телевизор,интернет,книги) выливается в наши представления о мире и ценностях. Где "деньги,успех - ГЛАВНОЕ",они определяют "ценность" человека, Честь- дурость,совесть- аттавизм,семья- пережиток. Потом человек совершает то что в канве- деньги,успех,собственные удовольствия правильно. Чему удивляться?
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28.03.2021 08:17 Ответить
 
 