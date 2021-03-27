Мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале, - полиция Харьковщины
В Харьковской области мать выбросила новорожденного ребенка в туалет на вокзале. Состояние здоровья новорожденного мальчика тяжелое.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Харьковской области.
41-летняя женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила его в яму.
"Информация о происшествии поступила в Лозовский районный отдел полиции 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт. Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС достали младенца, завернутого в целлофановый пакет. Состояние здоровья новорожденного мальчика тяжелое, его доставили в реанимационное отделение районной больницы.
Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса ("оставление матерью новорожденного ребенка в опасности"). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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голодоморы это какой такой "задум" был? хотя, рабам невозможно без кнута, да?
за такие "задумы" это ссущество надо бить и не только ногами
что если она ваще не отдавала отчет и т.д.? но нет - лучше громко возмутиться, будучи не рожавшим мущинкой, я прав?
хотя я на 95% уверен шо таки отчет отдавала, но все же....
Кохайтесь, чорноброві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Як що серйозно то Закони м'яко кажучи дивні.
І поїхала.