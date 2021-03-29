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Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях покращується: Прикарпаття найближчими днями вийде з "червоної" зони, - Степанов

Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях покращується: Прикарпаття найближчими днями вийде з

Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з "червоної зони" карантину. Ситуація в регіоні поліпшується, і він може перейти в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо поліпшення ситуації у тих регіонах, які першими зайшли у "червоний рівень" - Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на помаранчевий або жовтий рівень епіднебезпеки", - зазначив Степанов.
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Логично . Летом почти никто не болеет . Все устали от эпидемии .
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29.03.2021 16:45 Відповісти
У Степанова улучшается, а в Черновицкой области нет https://censor.net/ru/news/3256221/situatsiya_v_chernovitskoyi_oblasti_ne_uluchshaetsya_pokazateli_govoryat_o_chetvertoyi_volne_covid19

Да разберись ты в конце концов, заврался совсем уже.
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29.03.2021 16:49 Відповісти
шо, наконец-то Буковель откроют?))
а то совсем плохо - вислюук-оманському негде пиарится и видосики снимать.. в Киеве - ссыкотно, да и надписи со стен еще не смыли.. а они "нервируют вову"
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29.03.2021 17:23 Відповісти
степанову давно пора в квартале95 кофе разносить, а не бюджет грабить...
29.03.21 14:50

Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак
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29.03.2021 17:24 Відповісти
У них появился коллективный иммунитет?
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29.03.2021 17:54 Відповісти
Степанова - в тюрьму
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29.03.2021 21:08 Відповісти
 
 