Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны, - Степанов

Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина. Ситуация в регионе улучшается, и он может перейти в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми зашли на "красный уровень" - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Более того, там ситуация почти полностью стабилизировалась. В ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателем может быть переведены на оранжевый или желтый уровень эпидопасности", - отметил Степанов.

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