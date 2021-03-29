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Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны, - Степанов

Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из

Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина. Ситуация в регионе улучшается, и он может перейти в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми зашли на "красный уровень" - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Более того, там ситуация почти полностью стабилизировалась. В ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателем может быть переведены на оранжевый или желтый уровень эпидопасности", - отметил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов

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Логично . Летом почти никто не болеет . Все устали от эпидемии .
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29.03.2021 16:45 Ответить
У Степанова улучшается, а в Черновицкой области нет https://censor.net/ru/news/3256221/situatsiya_v_chernovitskoyi_oblasti_ne_uluchshaetsya_pokazateli_govoryat_o_chetvertoyi_volne_covid19

Да разберись ты в конце концов, заврался совсем уже.
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29.03.2021 16:49 Ответить
шо, наконец-то Буковель откроют?))
а то совсем плохо - вислюук-оманському негде пиарится и видосики снимать.. в Киеве - ссыкотно, да и надписи со стен еще не смыли.. а они "нервируют вову"
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29.03.2021 17:23 Ответить
степанову давно пора в квартале95 кофе разносить, а не бюджет грабить...
29.03.21 14:50

Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак
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29.03.2021 17:24 Ответить
У них появился коллективный иммунитет?
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29.03.2021 17:54 Ответить
Степанова - в тюрьму
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29.03.2021 21:08 Ответить
 
 