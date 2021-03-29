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Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях улучшается: Прикарпатье в ближайшие дни выйдет из "красной" зоны, - Степанов
Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина. Ситуация в регионе улучшается, и он может перейти в "оранжевую" или даже "желтую" зону.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми зашли на "красный уровень" - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Более того, там ситуация почти полностью стабилизировалась. В ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателем может быть переведены на оранжевый или желтый уровень эпидопасности", - отметил Степанов.
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Да разберись ты в конце концов, заврался совсем уже.
а то совсем плохо - вислюук-оманському негде пиарится и видосики снимать.. в Киеве - ссыкотно, да и надписи со стен еще не смыли.. а они "нервируют вову"
29.03.21 14:50
Ситуация в Черновицкой области не улучшается. Показатели говорят о "четвертой волне" COVID-19, - замглавы ОГА Гусак