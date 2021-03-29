Громадяни України не хочуть іти на монетизацію своїх пільг, - Мінсоцполітики
В Україні не всі пільговики сприймають ідею про монетизацію допомоги від держави.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила "РБК-Україна" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.
Мова про пільговиків зайшла під час обговорення ситуації з одержувачами субсидій.
"Гірш історія з пільговиками, вони не хочуть іти на монетизовану форму надання пільг. Їм простіше, коли ми самі перераховуємо постачальникам частину оплати, вони не хочуть відкривати картки, але їх ми теж будемо мотивувати", - сказала Лазебна.
За її даними, виплати в готівковій формі отримують в Україні понад 95% одержувачів житлових субсидій та 36% пільговиків.
"Такий механізм спрямовано на стимулювання громадян до раціонального споживання житлово-комунальних послуг. Всі зекономлені кошти одержувачі виплат можуть використовувати на свій розсуд", - пояснила міністр соцполітики.
В Україні діють дві моделі надання пільг населенню - готівкою (через уповноважені банки та поштові відділення) і безготівкова (через державний "Ощадбанк"). Виплати покривають від 25% до 100% вартості житлово-комунальних послуг. Монетизацію пільг і субсидій в Україні ввели в грудні 2018 року.
Будь ласка, зачекайте...
мало того что подняла планку льгот с 11% до 20+ (а по факту от 25..30% назначают субсидии), так еще и, оказывается, люди "не хотят брать деньги" ..
вот прямо так отказываются, говорят - "нафик нам ваши деньги - пусть их комунальщики забирают, а у нас конец эпохи бедности"))
хороший предлог для отмазок - почему деньги сразу идут в карман олигархов, а ен на счета пользователей субсидий.
а чинговники воровали и будут воровать, даже с монетизации - они найдут способ !
потому зебильная власть и разоралась..
Поэтому, монетизация льгот - ЗЛО !!!
поэтому зебильная власть начала лепить отмазки для зомбоящика: "люди говорят: нафик нам ваши деньги - пусть их комунальщики забирают, а у нас конец эпохи бедности"))
ПіСі Человеку.которій может пользоватся тірнетом єто не может представлять никаких неудобств
2 - государство законодательно закрепило НОРМУ потребления ,которую они ОБЯЗАНЫ оплатить, если ты потребил в пределах этой нормы - государство должно оплатить ВСЁ тобою потребленное !
В личном кабинете- нет возможности распечатть НИЧЕГО , что бы подтвердило ХОТЬ ЧТО ТО !!! Ты изначально в позе - виновного !!!
кто громко спросил что-то у гарждан?
Люди считают льготы престижем. И не понимают, что нищенство, это НЕпрестиж.
Сразу моя расстреливать и все.
Откуда такие как ті дебилоидніе берутся?
Здранніе в 4-5 раз тарифі тебя не беспокоят, а пильгі беспокоят?
Чого ж ні?
тебя надо привселюдно посадить на палю,ты - не украинец,ты конченная хохло3,14дарь малорос,пшелна,падаль. Сдохни со всеми своими выплодками.уродец
Пиши ще.