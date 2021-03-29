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льготы (517) субсидия (624) монетизация (78) Лазебная Марина (141)

Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики

Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики

В Украине не все льготники воспринимают идею о монетизации помощи от государства.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.

Речь о льготниках зашла при обсуждении ситуации с получателями субсидий.

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"Хуже история с льготниками, они не хотят идти на монетизированную форму предоставления льгот. Им проще, когда мы сами перечисляем поставщикам часть оплаты, они не хотят открывать карты, но их мы тоже будем мотивировать", – сказала Лазебная.

По ее данным, выплаты в наличной форме получают в Украине более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников.

"Такой механизм направлен на стимулирование граждан к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг. Все сэкономленные средства получатели выплат могут использовать по своему усмотрению", – объяснила министр соцполитики.

В Украине действуют две модели предоставления льгот населению – наличными (через уполномоченные банки и почтовые отделения) и безналичными (через государственный "Ощадбанк"). Выплаты покрывают от 25% до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Монетизацию льгот и субсидий в Украине ввели в декабре 2018 года.

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Топ комментарии
+9
Монетизация создает неудобста льготникам.
а чинговники воровали и будут воровать, даже с монетизации - они найдут способ !
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29.03.2021 17:16
+8
Мало того, пільги оплачуються субвенціями з бюджету, а користуються ними лише незначна частина пільговиків. Скажімо, проїзд в громадському транспорті - з 10 пенсіонерів користуються максимум 3-4, а от кошти йдуть на всі 10. Тому чиновникам і невигідно їх монетизувати, бо ж то такий золотий струмочок! Проблема не в пільговиках. проблема в чиновниках!
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29.03.2021 17:14
+7
Я сужу по себе - МНЕ НЕ ВЫГОДНА монетизация ! Она мне добавляет головной боли и неудобств !
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29.03.2021 17:22
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Правила форума Совет форумчан
дааа.. совсем завралась зебюильная власть)
мало того что подняла планку льгот с 11% до 20+ (а по факту от 25..30% назначают субсидии), так еще и, оказывается, люди "не хотят брать деньги" ..
вот прямо так отказываются, говорят - "нафик нам ваши деньги - пусть их комунальщики забирают, а у нас конец эпохи бедности"))
хороший предлог для отмазок - почему деньги сразу идут в карман олигархов, а ен на счета пользователей субсидий.
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29.03.2021 17:16 Ответить
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
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29.03.2021 17:08 Ответить
а ведь суть то в том как же енины банки пинчуковские и прочих беднота евреев с кацапами столоватсья будут не суки раньше безналом казначейство заворожила бабло по счетам поставщика товара услуги ЖКХ.... а нет свербит в еврейской заднице надо придумать х..ню чтобы никакая иная х..ня в кубе не могла догадаться где гешефт и интерес то... вот же оця власть наркоманов клоунов и дефективных выбракованных спертатиков... тьфу...
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29.03.2021 17:38 Ответить
Звіздьож! Гнилий зебільний звіздьож!
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29.03.2021 17:10 Ответить
Мало того, пільги оплачуються субвенціями з бюджету, а користуються ними лише незначна частина пільговиків. Скажімо, проїзд в громадському транспорті - з 10 пенсіонерів користуються максимум 3-4, а от кошти йдуть на всі 10. Тому чиновникам і невигідно їх монетизувати, бо ж то такий золотий струмочок! Проблема не в пільговиках. проблема в чиновниках!
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29.03.2021 17:14 Ответить
Монетизация создает неудобста льготникам.
а чинговники воровали и будут воровать, даже с монетизации - они найдут способ !
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29.03.2021 17:16 Ответить
фиг своруешь - когда деньги идут на счета пользователей. МИМО комунальщиков
потому зебильная власть и разоралась..
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29.03.2021 17:18 Ответить
Ну для этого они еще должны прийти, а их нету! А если ты в полном объеме не оплатил комуналку ,то субсидию снимают. Вот такая фигня.
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29.03.2021 17:23 Ответить
ты не угадал... Она всегда могут с этих счетов прибрать"лишнее" на их взгляд... Впрочем как и вовремя туда не положить...!
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29.03.2021 17:25 Ответить
це питання треба раз і назавжди закрити - отримуй свої пільгові кошти і використовуй на свій розсуд
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29.03.2021 17:12 Ответить
Можно и медицинское бесплатное обслуживание отрымать-только результат будет печальный.
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29.03.2021 17:31 Ответить
Пример марта месяца - государство задержало льготные выплаты по коммуналкам ! И "коммунальщики" ТУТ ЖЕ предъявили притенении ЛЬГОТНИКАМ, а не государству !!!
Поэтому, монетизация льгот - ЗЛО !!!
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29.03.2021 17:13 Ответить
наоборот. именно монетизация НЕВЫГОДНА государству и олигархам.. Деньги идут мимо их карманов.
поэтому зебильная власть начала лепить отмазки для зомбоящика: "люди говорят: нафик нам ваши деньги - пусть их комунальщики забирают, а у нас конец эпохи бедности"))
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29.03.2021 17:17 Ответить
Я сужу по себе - МНЕ НЕ ВЫГОДНА монетизация ! Она мне добавляет головной боли и неудобств !
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29.03.2021 17:22 Ответить
Подтверждаю!!!!!
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29.03.2021 17:24 Ответить
Для вас и кррупция хорошо. Занёс , решил и в дамках.
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29.03.2021 17:45 Ответить
Далекоидущий вывод
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29.03.2021 18:23 Ответить
Для КОГО это для "вас" !?
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29.03.2021 21:24 Ответить
Платиш 15 процентов от запрошенной суммі и после их возмущения - отсілаеш их к государству. Способ многократно проверенній
ПіСі Человеку.которій может пользоватся тірнетом єто не может представлять никаких неудобств
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29.03.2021 19:33 Ответить
1 - ГДЕ ЭТО ПРОПИТАНО !?
2 - государство законодательно закрепило НОРМУ потребления ,которую они ОБЯЗАНЫ оплатить, если ты потребил в пределах этой нормы - государство должно оплатить ВСЁ тобою потребленное !
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29.03.2021 21:14 Ответить
А неудобста создает не интернет, а государсство и безконтрольные коммунальщики... Которые ХОТЯТ подают данные на оплату на монетизацию, хотят - НЕ ПОДАЮ, а отправляю ТЕБЕ ВСЮ сумму к оплате...
В личном кабинете- нет возможности распечатть НИЧЕГО , что бы подтвердило ХОТЬ ЧТО ТО !!! Ты изначально в позе - виновного !!!
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29.03.2021 21:16 Ответить
Це типу вимкнула бабка котел і спить в шубі зате з грошима?
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29.03.2021 17:16 Ответить
Только вот по результатам экономии отчетного года - ей урежут пайку в следующем - ка такую, как необязательну... Прошлый год будет примером !
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29.03.2021 17:18 Ответить
если бы так делали, то для чего монетизацию вводили, а, кацапчик?
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29.03.2021 17:59 Ответить
А чего ты МНЕ этот вопрос задаешь , лапоть ! Это Я её ввёл ? Задавай ТЕМ, кто её вводил !
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29.03.2021 21:23 Ответить
тю...так граждане совсем не хотят оплачивать заоблачные зарплаты-премии, аренду квартир и отдых за кордонм своих "слуг" , ваших прокуроров-судей и прочих клещей и пьявок....и шо?
кто громко спросил что-то у гарждан?
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29.03.2021 17:16 Ответить
Спрашивать у баранов их избравших?
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29.03.2021 17:25 Ответить
так а я за шо?
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29.03.2021 17:28 Ответить
Та я понял.
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29.03.2021 17:32 Ответить
Нас хотят прокатить на инфляции. Правительство в этом поднаторело. Ох как ему не хоется работать, но денюжки на икорку получать хочется. И, вообще, мне интересно, чьи интересы защищает Лазебная?
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29.03.2021 17:37 Ответить
Льготы - это совок!
Люди считают льготы престижем. И не понимают, что нищенство, это НЕпрестиж.
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29.03.2021 17:51 Ответить
Так вот кто во всем виноват! Ох уж эти льготники, не хотят монетизации!
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29.03.2021 17:57 Ответить
Будь які пільги це завжди невідворотна корупція і створення схем для збагачення тих хто ці пільги адмініструє. Совок і пільги це синоніми.
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29.03.2021 18:15 Ответить
Ты то прав. Только вот у меня сестра живет в однокомнотной . Платит около 2000 и пенсия такая же. Как ей быть ? Кстати субсидию платит не государство , а мы ,кто ее не получает.
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29.03.2021 18:21 Ответить
Пільга це така фуйня яку сьогодні дають а завтра забирають. Іншими словами це засіб соціального контролю бідноти - "мовчи язичку - будеш їсти кашку". А те що "кашка" рідка і водяниста то "таке". Починаючи з створення першої жидобільшовицької держави "голод", "холод" і "страх майбутнього" є засобами управління великими масами...
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29.03.2021 23:42 Ответить
Краще взагалі скасувати будь-які пільги.
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29.03.2021 18:22 Ответить
Та нах...я?
Сразу моя расстреливать и все.
Откуда такие как ті дебилоидніе берутся?
Здранніе в 4-5 раз тарифі тебя не беспокоят, а пильгі беспокоят?
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29.03.2021 19:37 Ответить
К@цапомовну даунецьку худобу типу тебе можна й розстрілювати.
Чого ж ні?
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29.03.2021 22:36 Ответить
Петух.ты уже посрал в свои театральные шаровары или ты,вонючая падаль свое порванное очко зализываеш после вчерашнего.
тебя надо привселюдно посадить на палю,ты - не украинец,ты конченная хохло3,14дарь малорос,пшелна,падаль. Сдохни со всеми своими выплодками.уродец
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29.03.2021 22:46 Ответить
Читаю тебе з величезним задоволенням. Мене дуже тішить твоя безсила лють.
Пиши ще.
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30.03.2021 15:07 Ответить
Люди мають жити на те, що заробили, а не паразитувати за рахунок інших.
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29.03.2021 22:37 Ответить
 
 