Граждане Украины не хотят идти на монетизацию своих льгот, - Минсоцполитики
В Украине не все льготники воспринимают идею о монетизации помощи от государства.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила "РБК-Украина" в интервью, передает Цензор.НЕТ.
Речь о льготниках зашла при обсуждении ситуации с получателями субсидий.
"Хуже история с льготниками, они не хотят идти на монетизированную форму предоставления льгот. Им проще, когда мы сами перечисляем поставщикам часть оплаты, они не хотят открывать карты, но их мы тоже будем мотивировать", – сказала Лазебная.
По ее данным, выплаты в наличной форме получают в Украине более 95% получателей жилищных субсидий и 36% льготников.
"Такой механизм направлен на стимулирование граждан к рациональному потреблению жилищно-коммунальных услуг. Все сэкономленные средства получатели выплат могут использовать по своему усмотрению", – объяснила министр соцполитики.
В Украине действуют две модели предоставления льгот населению – наличными (через уполномоченные банки и почтовые отделения) и безналичными (через государственный "Ощадбанк"). Выплаты покрывают от 25% до 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Монетизацию льгот и субсидий в Украине ввели в декабре 2018 года.
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мало того что подняла планку льгот с 11% до 20+ (а по факту от 25..30% назначают субсидии), так еще и, оказывается, люди "не хотят брать деньги" ..
вот прямо так отказываются, говорят - "нафик нам ваши деньги - пусть их комунальщики забирают, а у нас конец эпохи бедности"))
хороший предлог для отмазок - почему деньги сразу идут в карман олигархов, а ен на счета пользователей субсидий.
а чинговники воровали и будут воровать, даже с монетизации - они найдут способ !
потому зебильная власть и разоралась..
Поэтому, монетизация льгот - ЗЛО !!!
поэтому зебильная власть начала лепить отмазки для зомбоящика: "люди говорят: нафик нам ваши деньги - пусть их комунальщики забирают, а у нас конец эпохи бедности"))
ПіСі Человеку.которій может пользоватся тірнетом єто не может представлять никаких неудобств
2 - государство законодательно закрепило НОРМУ потребления ,которую они ОБЯЗАНЫ оплатить, если ты потребил в пределах этой нормы - государство должно оплатить ВСЁ тобою потребленное !
В личном кабинете- нет возможности распечатть НИЧЕГО , что бы подтвердило ХОТЬ ЧТО ТО !!! Ты изначально в позе - виновного !!!
кто громко спросил что-то у гарждан?
Люди считают льготы престижем. И не понимают, что нищенство, это НЕпрестиж.
Сразу моя расстреливать и все.
Откуда такие как ті дебилоидніе берутся?
Здранніе в 4-5 раз тарифі тебя не беспокоят, а пильгі беспокоят?
Чого ж ні?
тебя надо привселюдно посадить на палю,ты - не украинец,ты конченная хохло3,14дарь малорос,пшелна,падаль. Сдохни со всеми своими выплодками.уродец
Пиши ще.