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Дніпро (545) Мінінфраструктури (2060) Криклій (548)

Мінінфраструктури розглядає можливість запуску річкових туристичних маршрутів Київ-Канів і Київ-Чорнобиль

Мінінфраструктури розглядає можливість запуску річкових туристичних маршрутів Київ-Канів і Київ-Чорнобиль

Старт реформи річкових перевезень і відновлення внутрішніх водних шляхів є одним із пріоритетних завдань Міністерства інфраструктури на цей рік.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-наради щодо розвитку річкового туризму в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Старт реформи внутрішніх водних шляхів залишається одним із основних пріоритетів роботи Мінінфраструктури на цей рік. Відновлення ВВШ – це не лише про збільшення вантажопотоку на річці, а й про розвиток пасажирських річкових перевезень. Ми маємо чудові туристичні маршрути, наприклад, Канів і Чорнобиль, де такий вид сполучення користуватиметься попитом і буде найбільш оптимальним. І ми маємо це розвивати", - зазначив Криклій.

За його словами, відомство продовжує роботу над розробкою та прийняттям близько 50-ти підзаконних актів, необхідних для належного функціонування внутрішніх водних шляхів після набрання чинності закону "Про внутрішній водний транспорт". Разом із тим, наразі розробляється Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту, у плані заходів до якої будуть передбачені заходи щодо розвитку пасажирських перевезень.

"На час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб потужності Дніпра використовувалися не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях "із варяг у греки", - підкреслив міністр інфраструктури.
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Топ коментарі
+1
а Чернобыль-Киев ? мутантам скидки будут ? )))
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29.03.2021 18:58
+1
для начала разгоните с причалов плавающие гендели .
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29.03.2021 19:00
+1
- я льготник ! у меня ноги нет !
- так у вас же две ноги !
- да ! а было три !
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29.03.2021 19:01
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Криклий решил напомнить о своём существовании. Может денег зашлют.
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29.03.2021 18:44 Відповісти
а Чернобыль-Киев ? мутантам скидки будут ? )))
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29.03.2021 18:58 Відповісти
для начала разгоните с причалов плавающие гендели .
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29.03.2021 19:00 Відповісти
- я льготник ! у меня ноги нет !
- так у вас же две ноги !
- да ! а было три !
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29.03.2021 19:01 Відповісти
Это все конечно похоже на анекдот, но увы, это правда. Американские специалисты улетели, президент Египта успокоил мир, но тут заглохли двигатели этого ... (EVER GIVEN ) и оно снова село на мель.. Если это не таракт от кацапни - тогда что !?.. доказательства уже есть что лапти русни от туда торчат...
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29.03.2021 19:19 Відповісти
В 1960 году был маршрут Киев-Херсон. Вниз опускались с остановкой на ночлег в городах по правому берегу, а вверх поднимаясь останавливались по левому берегу. Маршрут длился порядка 20 дней. Хотелось бы повторить.
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29.03.2021 19:52 Відповісти
А я бы в Канев на Ракете смотался. Детство бы вспомнил. Но Ракеты давно сгнили.
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29.03.2021 20:34 Відповісти
Они были капец какие затратные. Ни один бизнес такой корабль под перевозки не возьмет! Дешевле у Маска ракету будет взять
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05.04.2021 16:43 Відповісти
Давно пора!
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29.03.2021 21:36 Відповісти
От злодюги, вже паравози з рельс сходять, то вони взялись за водний транспорт. А там халява не пройде, щось не так- зачерпнули бортом води і пішов к х.ям собачим рибам на корм. Бий зелених - спасай Україну!
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29.03.2021 22:36 Відповісти
 
 