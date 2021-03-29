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Днепр (423) Мининфраструктуры (941) Криклий (323)

Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска речных туристических маршрутов Киев-Канев и Киев-Чернобыль

Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска речных туристических маршрутов Киев-Канев и Киев-Чернобыль

Старт реформы речных перевозок и восстановление внутренних водных путей является одной из приоритетных задач Министерства инфраструктуры на этот год.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-совещания по поводу развития речного туризма в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Старт реформы внутренних водных путей остается одним из основных приоритетов работы Мининфраструктуры на этот год. Восстановление внутренних водных путей - это не только об увеличении грузопотока на реке, но и о развитии пассажирских речных перевозок. Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать", - отметил Криклий.

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По его словам, ведомство в настоящее время продолжает работу над разработкой и принятием около 50 подзаконных актов, необходимых для нормального функционирования внутренних водных путей после вступления в силу закона "О внутреннем водном транспорте". Кроме того, сейчас разрабатывается Стратегия развития внутреннего водного транспорта, в плане мероприятий которой будут предусмотрены меры по развитию пассажирских перевозок.

"На время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы мощности Днепра использовались не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

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Топ комментарии
+1
а Чернобыль-Киев ? мутантам скидки будут ? )))
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29.03.2021 18:58
+1
для начала разгоните с причалов плавающие гендели .
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29.03.2021 19:00
+1
- я льготник ! у меня ноги нет !
- так у вас же две ноги !
- да ! а было три !
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29.03.2021 19:01
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Криклий решил напомнить о своём существовании. Может денег зашлют.
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29.03.2021 18:44 Ответить
а Чернобыль-Киев ? мутантам скидки будут ? )))
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29.03.2021 18:58 Ответить
для начала разгоните с причалов плавающие гендели .
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29.03.2021 19:00 Ответить
- я льготник ! у меня ноги нет !
- так у вас же две ноги !
- да ! а было три !
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29.03.2021 19:01 Ответить
Это все конечно похоже на анекдот, но увы, это правда. Американские специалисты улетели, президент Египта успокоил мир, но тут заглохли двигатели этого ... (EVER GIVEN ) и оно снова село на мель.. Если это не таракт от кацапни - тогда что !?.. доказательства уже есть что лапти русни от туда торчат...
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29.03.2021 19:19 Ответить
В 1960 году был маршрут Киев-Херсон. Вниз опускались с остановкой на ночлег в городах по правому берегу, а вверх поднимаясь останавливались по левому берегу. Маршрут длился порядка 20 дней. Хотелось бы повторить.
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29.03.2021 19:52 Ответить
А я бы в Канев на Ракете смотался. Детство бы вспомнил. Но Ракеты давно сгнили.
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29.03.2021 20:34 Ответить
Они были капец какие затратные. Ни один бизнес такой корабль под перевозки не возьмет! Дешевле у Маска ракету будет взять
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05.04.2021 16:43 Ответить
Давно пора!
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29.03.2021 21:36 Ответить
От злодюги, вже паравози з рельс сходять, то вони взялись за водний транспорт. А там халява не пройде, щось не так- зачерпнули бортом води і пішов к х.ям собачим рибам на корм. Бий зелених - спасай Україну!
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29.03.2021 22:36 Ответить
 
 