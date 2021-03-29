Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска речных туристических маршрутов Киев-Канев и Киев-Чернобыль

Старт реформы речных перевозок и восстановление внутренних водных путей является одной из приоритетных задач Министерства инфраструктуры на этот год.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-совещания по поводу развития речного туризма в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Старт реформы внутренних водных путей остается одним из основных приоритетов работы Мининфраструктуры на этот год. Восстановление внутренних водных путей - это не только об увеличении грузопотока на реке, но и о развитии пассажирских речных перевозок. Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать", - отметил Криклий.

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По его словам, ведомство в настоящее время продолжает работу над разработкой и принятием около 50 подзаконных актов, необходимых для нормального функционирования внутренних водных путей после вступления в силу закона "О внутреннем водном транспорте". Кроме того, сейчас разрабатывается Стратегия развития внутреннего водного транспорта, в плане мероприятий которой будут предусмотрены меры по развитию пассажирских перевозок.

"На время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы мощности Днепра использовались не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь "из варяг в греки", - подчеркнул глава Министерства инфраструктуры.

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