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Новини Конституційна криза
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КС (1425) Тупицький (258)

Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду

Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду

Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку КС в Фейсбук.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.

До тексту повідомлення додається скрін розпорядження Тупицького як глави КС про скликання спецзасідання.

Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду 01

"Скликати 12 квітня 2021 року о 12.00 спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з розгляду питання про звільнення з посад суддів Конституційного суду Космініна і Тупицького у зв'язку з виданням указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України".

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України". Зеленський також скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного суду".
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Топ коментарі
+52
ржака будет когда тупицкий и КС признают указы вовки-шмаркли неконституционными и подпадающими под импичмент..
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29.03.2021 19:00
+31
время отменять досрочные перевыборы в Раду 2019?
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29.03.2021 18:56
+25
Юристы, подскажите, могут ли "судьи" КС отстранить своим решением действующего президента, с формулировкой, - не дееспособен по причине наркотической зависимости и подозрению в психиатрическом заболевании "мания величия у циничного вора"?
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29.03.2021 18:57
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А какой гнидой нужно быть, чтобы поддерживать зебила?
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29.03.2021 19:28 Відповісти
Незнаю Я голусував за Кошулинського ! ...
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29.03.2021 19:38 Відповісти
Та чому ж зразу гнидою? Достатньо бути сектантом "життя по новому".
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29.03.2021 19:28 Відповісти
Для соєвої швалі Тупицький не є політичним конкурентом, а Зеля - є.
Тому вони обирають сторону Тупицького.

Те, що Тупицкий відверто працює проти України, против реформ - їм плювати.
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30.03.2021 01:43 Відповісти
ГКЧП украинского КС под руководсвом прорашистского тупицкого
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29.03.2021 19:40 Відповісти
Кто он такой чтоб собирать заседание? Его же отстранили.
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29.03.2021 19:45 Відповісти
у него эсть тилефон, могёт позвонить
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29.03.2021 19:51 Відповісти
Позвони.....в часа 3 ночи,спроси где заначка спрятана в офисе.
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29.03.2021 20:46 Відповісти
не, у меня нету, не могу позвонить ...
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29.03.2021 21:53 Відповісти
Его не могут отстранить, идиот.
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29.03.2021 22:11 Відповісти
Винторогий,его охрана даже на работу не пускает. А ЗЕля отменила указ о его назначении.
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29.03.2021 22:21 Відповісти
Вот только это незаконно.
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29.03.2021 22:26 Відповісти
Правда? А закон о декларациях отменять законно? Или все имущество которое есть у Тупицкого куплено на зарплату?
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29.03.2021 22:52 Відповісти
Его отменили потому что он не соотвествовал конституции а зеленский пытался воспользовавшись возмущением народа распустить весь кс а это уже прямая узурпация власти!
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29.03.2021 22:57 Відповісти
"Его отменили потому что он не соотвествовал конституции"

Не правда, его отменили, потому, что он мешал Тупицкому и другим коррумпированнім гнидам. Конституции он вполне соответствовал, ибо независимость судебной ветви власти не означает того, что они над законами. Точно также, как независимость исполнительной и законодательной власти не означает, что, например, министры (как представители исполнительной власти) - неподсудны.
Тупицкий извратил суть незвисимости ветвей власти.
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30.03.2021 01:46 Відповісти
Нажаль так, законно, аморально, але законно, КС діяв в рамках своїх повноважень, зеленський ні. Нехай краще перевірять походження статків суддів КС, замість того щоб руйнувати державні інституції.
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30.03.2021 00:08 Відповісти
"КС діяв в рамках своїх повноважень"

Та ні, КС там значно перевищив свої повноваження по багатьох пунктах.
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30.03.2021 01:47 Відповісти
Янукович вже не має звання президента, тому його укази теж незаконнi, а Тупицький був назначений указом яника
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29.03.2021 23:51 Відповісти
Яким законом визначено що після позбавлення статусу президента, всі підписані ним укази стають незаконними? Чивокуня лише 2 укази підписав за 3 роки президенства чи чому тоді ще не скасовані всі інші його укази?
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30.03.2021 00:12 Відповісти
Сам тупицкий это т закон и утвердил.
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30.03.2021 07:41 Відповісти
То вы назовете закон, которым это запрещено?
указ Зеленского был издан на основании поручения СНБО о ревизии всех решений Януковича, которые могут вредить нацбезопасности.
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30.03.2021 10:33 Відповісти
Органи державної влади функціонують за принципом 'можна все, що дозволено законом' та діють виключно в рамках прописаних в законах та конституції повноважень. Приватна особа діє за принципом 'можна все, що не заборонено законом'.
Президент та його адміністрація є державною установою, тому я не повинен наводити закон, яким це заборонено, це прихильники цього рішення президента повинні навести закон, яким це дозволено.
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30.03.2021 16:13 Відповісти
прихильники цього рішення президента вам ничого не повинні наводити - факт.

Кто вы такий, щоб хтось вам щось доказував? Е закон, по которому я щось винен вам доводити?
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30.03.2021 16:38 Відповісти
Тебе хто питав, не маєш що сказати, зникни і не вилазь. Проте у зеклоуна інших прихильників і не має, всі такі як ти, окрім як 'сам дурак' нічого сказати не можуть, напевно у путлєра навчились.
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30.03.2021 18:24 Відповісти
Не кажи що менi робити та я не пошлю тебе в далеку еротичну подорож
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30.03.2021 19:41 Відповісти
Я тебе залюбки пошлю, іди в дупу, зебіл.
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30.03.2021 20:59 Відповісти
хе хе...пороховатнички-запетрасти, всiх до себе у дупу запрошують.
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31.03.2021 09:46 Відповісти
Зебіли-какая-разница-подивитись-путєну-в-очі все своє життя живуть у дупі, їх туди запрошувати не треба, тож я тебе до дому відправив
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31.03.2021 20:49 Відповісти
бу-бу-бу ... який ти смутний запетраст...чи петераст
я юлёк, мені що чоколадна барига, що зелена сопля, що вова пуйло - ви всі вороги України
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31.03.2021 21:32 Відповісти
Ха ха, знайшов чим пишатись, прихильник тимошейниці, проте ти можеш бути одночасно і свідком секти вони і зебілом, бо у 2019-му році у 2-му турі 100-відсотково голосував за клоуна
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31.03.2021 22:12 Відповісти
Звичайно голосував, та пишаюсь тим, що вашу тварючну чоколадну дупу з табуретки посунув.
Зелена жабка теж всього на 5 рокiв, та пiде у небуття.
А ще вона хiхiкала!
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01.04.2021 08:33 Відповісти
І далі буде хіхікати, бо сміється з таких "виборців" як ти, що тримають її вже більше 20-ти років біля корита. Проте президентом баба юля ніколи не стане, бо навіть тупі зебіли не захотять за неї голосувати, окрім її сектантів звісно ж, і рейтинги у всіх опозиційних до клоунської влади сил зростають, а у Вони не зростають
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01.04.2021 11:28 Відповісти
Звичайно буде! Це ж вам не олігарх, шостий за рейтингом, мабуть не був майже все життя біля державного корита. Але ж державник який!
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01.04.2021 13:43 Відповісти
Угу, а тимошейниця на зарплатню депутата живе, і з майна окрім двокімнатної квартири нічого немає, бідолага. Походження статків порошенка можна прослідкувати, от клоун від злості дупу собі рве, нічого на порошенка знайти не може, а як заробила свої гроші тимошенко ніхто не знає, може й дійсно на продажі порнокасет у 90-х,а може в укренерго знайшла, хто її знає. У її президенство не вірить і вона сама, лише купка її фанатиків.
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01.04.2021 23:14 Відповісти
бу-бу-бу ... який ти смутний запетраст...чи петераст
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02.04.2021 10:48 Відповісти
Зебіло-вонаніст, коли не знаєш що сказати, краще помовчи, може за розумного приймуть.
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03.04.2021 18:15 Відповісти
А заседание можно провести по скайпу.
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29.03.2021 22:26 Відповісти
Я смотрю ты за Тупицкого задницу рвешь?
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29.03.2021 22:53 Відповісти
Тупицкий решил устроить децемверат ?
а как он будет законы пиинимать ?
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29.03.2021 19:46 Відповісти
Аппий Клавдий, твою на лево
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29.03.2021 19:50 Відповісти
Ти ба, як філарет.
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29.03.2021 21:24 Відповісти
Мабуть максималку хочет на пенсии.Та несправедливо ему назначили
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29.03.2021 19:50 Відповісти
Володинька! Самое время показать, что ты не лох.
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29.03.2021 19:52 Відповісти
Божественному чму в судейской мантии,требуются домработницы,с фобией на колюще режущие
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29.03.2021 19:53 Відповісти
Я земля!
Я своих провожаю питомцев!
Долетайте до самого Солнца!
И домой!

Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!
МИР!
😐
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29.03.2021 19:57 Відповісти
Тупицький став головою КС 17 вересня 2019 року за сприяння оточення Зеленського. А ну давай про Пороха докладніше.
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29.03.2021 21:14 Відповісти
во гнида, невозможно избавиться
его никто не выбирал, его назначили - значит могут и уволить
что это вообще такое?
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29.03.2021 20:05 Відповісти
он приватизировал эту должность, а право собственности незыблемо
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29.03.2021 20:09 Відповісти
не только он, вся судебная система создавалась и укреплялась законодательно как каста неприкасаемых для охраны другой касты неприкасаемых на банковой разлива 90-х годов
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29.03.2021 22:57 Відповісти
Як там співали у савєйському кіно "Трактористы": "Вот как надо, милая моя, а ты растерялси..." (с) - клав той тупіцкій на Зє! і його укази
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29.03.2021 20:16 Відповісти
По закону й Конституції Тупіцький на нього може покласти те,чим Шмаркля на роялі грало.
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29.03.2021 21:00 Відповісти
.

как бы он зелю не уволил бы..
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29.03.2021 20:17 Відповісти
Как же ему не хочется расставаться с кормушкой, это для него хуже смерти.
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29.03.2021 20:21 Відповісти
А якщо ще й правда, що без вихідного і пільг з пенсією..то-о-о-о!
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29.03.2021 20:59 Відповісти
А в Тупицького ж ніяких заощаджень, і на ліки не вистачить.))
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29.03.2021 21:32 Відповісти
У таких слова "досить" в лексиконі не має. Ви ж подивіться на його вистраждану фізіономію!
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29.03.2021 21:43 Відповісти
Уважно придивіться до цього скану "розпорядження" Тупіцького, це якась занадто крива кача, бо навіть з першого погляду у розпорядженні як мінімум три помилки:
1. Зверху зліва дата розпорядження "29.03.2021", а зправа напроти номер розпорядження "29.01.2021".
2. Перше речення "Відповідно до статті 21, 33, 39...". Може правильно було б писати тоді вже "відповідно до статтей...", коли їх надалі перераховується не одна, а декілька?
3. Словосполучення "...у зв,язку із видання Указу Президента....". Було б правильним написання "виданням".
4. Де підпис Тупіцького?
Тому все це у купі схоже на фейк.
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29.03.2021 20:28 Відповісти
Конституцийнный Суд Украины не может по своей инициативе рассматривать Указы Президента

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

актів Президента України;

Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
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29.03.2021 20:45 Відповісти
Вот тут бы их всех скопом взять и отстранить. И кто же выйдет на улицы в защиту КС?
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29.03.2021 20:35 Відповісти
Самое скорбное в противостоянии ОП и КС - это то, что хочется погибели обеих сторон конфликта..... Они стОят друг друга - гниды, по которым плачет колония строгого режима....
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29.03.2021 20:36 Відповісти
Ви ще *********** забули дописати
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29.03.2021 21:01 Відповісти
ну если разобраться, то надо вписывать список президентов
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29.03.2021 22:59 Відповісти
Вава старанно заробляє на статтю узурпація влади та імпічмент. Конституція і закон Про Конституційний Суд України не дають президенту права звільняти суддю конституційного суду. У всіх випадках за якими голова КС може бути звільнений рішення про звільнення приймає Конституційний суд. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text

Тупицький став головою КС 17 вересня 2019 року за сприяння оточення Зеленського.

Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду

1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду; 2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n50 третій та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n56 четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
2. Суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
3. У разі подання суддею Конституційного Суду заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
Суд ухвалює рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.
Стаття 33. Голова Суду
4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
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29.03.2021 20:51 Відповісти
Зебілам хоч кілок на голові теши,тільки Шмаркля,Шмаркля,Шмаркля!!!!
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29.03.2021 21:02 Відповісти
він не звільняв того чоловіка. Просто той чоловік ніколи суддею не був. І посуті, а тепер і по формі. І так треба зробити з всіма "тіпа" суддями. Бо то є антиукраїнська злочинна організація.
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29.03.2021 21:53 Відповісти
29 жовтня 2020 року Зеленський видав указ про розпуск Конституційного суду. КС не розпустився і 27 січня 2021 року Зеленський тихенько відкликав указ, а у відосику промовчав про це своє досягнення . Можливо така сама доля спіткає і цей його указ про звільнення суддів, тим більше, що прецедент вже є.

Вообще-то в Украине уже бывали случаи увольнения конституционных судей по политическим мотивам. В 2007-м Виктор Ющенко уволил из КСУ Владимира Иващенко, Валерия Пшеничного и Сюзанну Станик «за нарушение присяги», после чего они добились отмены этих указов в судебном порядке.
Поэтому можно угадать судьбу Тупицкого и Касминина, посмотрев на судьбу Станик. Она прошла все три судебные инстанции и добилась-таки признания указа Ющенко противоправным.
Юридическая сторона вопроса четко освещена Высшим административным судом Украины, который в январе 2010-го подтвердил решение суда первой инстанции о признании противоправным и отмене указа Ющенко. Суд указал, что как только Станик приняла присягу судьи КСУ и приступила к исполнению обязанностей, указ Кучмы о ее назначении «исчерпал свое действие и не может быть отменен после его выполнения».
Так что нынешним верховным судьям остается только творчески развить эту позицию. Если Верховный суд решится отменить указ Зеленского, это, наверное, не спасет Тупицкого и Касминина (если Зеленский успеет назначить вместо них своих людей), но это все же ударит по тоталитарным планам Банковой. Если же верховные судьи побоятся выступить против Зеленского, то они благословят его на подписание новых указов.
Для государства и общества опасность даже не в самой диктатуре как таковой. Опасность в том, что Зеленский одной рукой пытается закручивать гайки, а другой - срывает резьбу. В результате вся конструкция может рухнуть.
https://www.dsnews.ua/politics/demokratiya-s-sorvannoy-rezboy-sumeet-li-zelenskiy-zakrutit-gayki-29032021-420383
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29.03.2021 22:42 Відповісти
мені це все відомо. Як відомо і вам, що поки той указ буде формально діяти Тупицький буде лише товктись по судах, а не зможе здійснювати правосуддя. А йому там до 23 року нібито лишилось, то рахуйте немає його.
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29.03.2021 23:41 Відповісти
а он его и не уволил, а прекратил действие указа яныка.
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29.03.2021 23:53 Відповісти
Янековский холуй никак не угомониться. Да, кризис. Конституционный. Нужно разруливать. Не хочется аргументироваь корнями некоторых фамилий, но неужели не понятно. В случае обострения ситуации против судейской мафии выйдут тысячи и тысячи граждан (не за вову). А вот судейское шобло сможет только подтянуть сотню-другую продажных титушек.
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29.03.2021 20:53 Відповісти
А ха Шмарклю скільки вийде? Не за гроші,а так?
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29.03.2021 21:03 Відповісти
Зебіли "Устали ат вайны", вони за нього не вийдуть. Можуть тільки як татьяна лайф та іван суліма трошки гадити на Цензорі.
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29.03.2021 21:17 Відповісти
Як що непостріляти всю цю *******,починаючі з ОП,КС, та іншу *********, то ладу в країні не буде.
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29.03.2021 21:01 Відповісти
Ну,а как иначе?Жирная максималка судьи толкает его на подвиги
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29.03.2021 21:16 Відповісти
Так шо Тупицкий?!Ты враг,або нет?Так вкинь для истории
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29.03.2021 21:17 Відповісти
Сюрк
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29.03.2021 21:37 Відповісти
А Вовк "розшукуваний" чого мовчить?? Таке враження, що дійсно судді захопили владу та бачуть у труні того Гаранта...Аваков - вичикує, хоче бути Гарантом.....
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29.03.2021 22:06 Відповісти
вот странно, нам попередники говорили, что высокая зарплата - гарантия честной работы, может надо было ЗП им платить не в гривнах ?
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29.03.2021 23:03 Відповісти
До 12 апреля надо дожить.
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30.03.2021 17:59 Відповісти
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