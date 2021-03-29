Звільнений Зеленським Тупицький скликає на 12 квітня спецзасідання Конституційного Суду
Конституційний суд України планує зібратися 12 квітня на спеціальне пленарне засідання, на якому буде розглянуто питання звільнення з посад суддів КС Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у зв'язку з президентським указом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку КС в Фейсбук.
"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - сказано в повідомленні.
До тексту повідомлення додається скрін розпорядження Тупицького як глави КС про скликання спецзасідання.
"Скликати 12 квітня 2021 року о 12.00 спеціальне пленарне засідання Конституційного суду з розгляду питання про звільнення з посад суддів Конституційного суду Космініна і Тупицького у зв'язку з виданням указу президента України "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України".
Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський 27 березня скасував указ президента від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України". Зеленський також скасував указ президента від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного суду".
Будь ласка, зачекайте...
Тому вони обирають сторону Тупицького.
Те, що Тупицкий відверто працює проти України, против реформ - їм плювати.
Не правда, его отменили, потому, что он мешал Тупицкому и другим коррумпированнім гнидам. Конституции он вполне соответствовал, ибо независимость судебной ветви власти не означает того, что они над законами. Точно также, как независимость исполнительной и законодательной власти не означает, что, например, министры (как представители исполнительной власти) - неподсудны.
Тупицкий извратил суть незвисимости ветвей власти.
Та ні, КС там значно перевищив свої повноваження по багатьох пунктах.
указ Зеленского был издан на основании поручения СНБО о ревизии всех решений Януковича, которые могут вредить нацбезопасности.
Президент та його адміністрація є державною установою, тому я не повинен наводити закон, яким це заборонено, це прихильники цього рішення президента повинні навести закон, яким це дозволено.
Кто вы такий, щоб хтось вам щось доказував? Е закон, по которому я щось винен вам доводити?
я юлёк, мені що чоколадна барига, що зелена сопля, що вова пуйло - ви всі вороги України
Зелена жабка теж всього на 5 рокiв, та пiде у небуття.
А ще вона хiхiкала!
а как он будет законы пиинимать ?
Я своих провожаю питомцев!
Долетайте до самого Солнца!
И домой!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Таких не берут в космонавты!
Спейсмэн, Спейсмэн!
МИР!
😐
его никто не выбирал, его назначили - значит могут и уволить
что это вообще такое?
как бы он зелю не уволил бы..
1. Зверху зліва дата розпорядження "29.03.2021", а зправа напроти номер розпорядження "29.01.2021".
2. Перше речення "Відповідно до статті 21, 33, 39...". Може правильно було б писати тоді вже "відповідно до статтей...", коли їх надалі перераховується не одна, а декілька?
3. Словосполучення "...у зв,язку із видання Указу Президента....". Було б правильним написання "виданням".
4. Де підпис Тупіцького?
Тому все це у купі схоже на фейк.
Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
актів Президента України;
Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п'яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Тупицький став головою КС 17 вересня 2019 року за сприяння оточення Зеленського.
Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності - заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох - Судді, який виконує обов'язки Голови Суду; 2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n50 третій та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#n56 четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
2. Суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
3. У разі подання суддею Конституційного Суду заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
Суд ухвалює рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.
Стаття 33. Голова Суду
4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
Вообще-то в Украине уже бывали случаи увольнения конституционных судей по политическим мотивам. В 2007-м Виктор Ющенко уволил из КСУ Владимира Иващенко, Валерия Пшеничного и Сюзанну Станик «за нарушение присяги», после чего они добились отмены этих указов в судебном порядке.
Поэтому можно угадать судьбу Тупицкого и Касминина, посмотрев на судьбу Станик. Она прошла все три судебные инстанции и добилась-таки признания указа Ющенко противоправным.
Юридическая сторона вопроса четко освещена Высшим административным судом Украины, который в январе 2010-го подтвердил решение суда первой инстанции о признании противоправным и отмене указа Ющенко. Суд указал, что как только Станик приняла присягу судьи КСУ и приступила к исполнению обязанностей, указ Кучмы о ее назначении «исчерпал свое действие и не может быть отменен после его выполнения».
Так что нынешним верховным судьям остается только творчески развить эту позицию. Если Верховный суд решится отменить указ Зеленского, это, наверное, не спасет Тупицкого и Касминина (если Зеленский успеет назначить вместо них своих людей), но это все же ударит по тоталитарным планам Банковой. Если же верховные судьи побоятся выступить против Зеленского, то они благословят его на подписание новых указов.
Для государства и общества опасность даже не в самой диктатуре как таковой. Опасность в том, что Зеленский одной рукой пытается закручивать гайки, а другой - срывает резьбу. В результате вся конструкция может рухнуть.
https://www.dsnews.ua/politics/demokratiya-s-sorvannoy-rezboy-sumeet-li-zelenskiy-zakrutit-gayki-29032021-420383