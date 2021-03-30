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Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідну постанову №5292 на засіданні у вівторок проголосувало 249 народних депутатів.

Нагадуємо, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня 2020 року. 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера.

Читайте також: Проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня зареєстровано в Раді

Автор: 

ВР (14979) вибори (6693) мер (506) Харків (5613)


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Топ коментарі
+5
А до октября Кернес побудет
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30.03.2021 19:22
+5
Віртуально!!!)))
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30.03.2021 19:33
+5
Це спіч ще одного великого гепаградця !!!)))
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30.03.2021 19:37
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успеют)))
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30.03.2021 19:21 Відповісти
А какого года? Вдруг гепа зашевелится?
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30.03.2021 19:40 Відповісти
А до октября Кернес побудет
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30.03.2021 19:22 Відповісти
Гепаградці обирут гідного наступника Великого Гепи !!!)))
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30.03.2021 19:32 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html Аваков выступил за «свободное развитие НАШЕГО русского языка» 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября - Цензор.НЕТ 7921 Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html#more-128647 Читать далее
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30.03.2021 19:24 Відповісти
Це спіч ще одного великого гепаградця !!!)))
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30.03.2021 19:37 Відповісти
Допа vs. Терехов
Полная вата против полуваты.
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30.03.2021 19:31 Відповісти
а гепа буде в них брати участь?
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30.03.2021 19:31 Відповісти
Віртуально!!!)))
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30.03.2021 19:33 Відповісти
Выборы Допы 31 октября - кто то сомневается в писуаровцах?
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30.03.2021 19:34 Відповісти
Україна в очікуванні волі гепаградців !!!)))
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30.03.2021 19:35 Відповісти
скоро и быстро ...
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30.03.2021 19:36 Відповісти
Навіть року не пройшло !!!)))
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30.03.2021 19:39 Відповісти
На хеллоуин. Вот нечисть полезет ))
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30.03.2021 19:39 Відповісти
А що так довго? От в Конотопі і Борисполі новообрані мери теж померли від ковіду, так перевибори провели в січні... Так Конотоп і Бориспіль це райцентри, а тут друге за розміром місто України рік житиме без мера!
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30.03.2021 19:40 Відповісти
Якось до цього жили ,пока мумію по вселяким Шаріте тягали !!)))
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30.03.2021 19:43 Відповісти
А почему ВР не рассмотрела мерзкие преступления, которые совершила власть г. Харькова во время выборов, когда выдвинули на пост мэра уже умершего человека, нагло обманув жителей, потом избирательная комиссия, нарушив все законы, признала выборы состоявшиеся. а мэра без его личного присутствия избранным?
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30.03.2021 19:56 Відповісти
А за это время все там раздерибанят.
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30.03.2021 19:57 Відповісти
А чому ВР не дасть вказівку "відповідним органам" вияснити - звідки у спадкоємців Кернеса появляються права на багатоміліонне майно , яким покійний офіційно ніколи не володів ?
Чи таки володів , але неофіційно
Полюбому - повна провірка та звірка з поданими деклараціями - мусить бути проведена!
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30.03.2021 22:32 Відповісти
Я за Ярославського.
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30.03.2021 20:00 Відповісти
а кто мотор сич китайцам сплавить пытался
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30.03.2021 20:27 Відповісти
Я не знаю, может просветите и может ссылочку скинете на это.
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30.03.2021 21:16 Відповісти
наберите в ГУГЛ ЯРОСЛАВСКИЙ и читайте
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30.03.2021 22:01 Відповісти
Я не нашел, какие то ватные сайты несчитаются.
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30.03.2021 22:54 Відповісти
Пришло время Фельдману занять трон покойного Гепуция І.
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30.03.2021 20:03 Відповісти
я проголосовала бы за Фельдмана но он с рыгами связался
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30.03.2021 20:29 Відповісти
Ждем стрельбища на охотах, на пробежках и т.д.!
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30.03.2021 20:09 Відповісти
Надеюсь Светличная выдвинет свою кандидатуру. больше ни у кого нормального шансов нет
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30.03.2021 20:11 Відповісти
Судя по таким срокам, там ни у кого нормального шансов нет(
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30.03.2021 20:14 Відповісти
с каких пор Светличная стала нормальной
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30.03.2021 20:30 Відповісти
Призначили вибори добкіна.
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30.03.2021 20:22 Відповісти
Как в сРасии при любом раскладе выберут *****, так харьковская вата-наследника гепы
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30.03.2021 20:48 Відповісти
Терехов получше Добкина будет.
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30.03.2021 21:17 Відповісти
терехов руководил объединением кондиционер.после успешной прихватизации кондиционер помер.Затем Терехов работал вместе с Гепой так что опыт распила бюджета ему знаком.На сегодня Терехов владеет сетью киосков кисет по продаже сигарет.О нарушениях в этойсфере не слышали только глухие
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30.03.2021 21:47 Відповісти
Всё равно против Добкина Терехов намного лучше, он хотя бы не тупой.
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30.03.2021 22:56 Відповісти
кроме Терехова и Допы будут еще кандидаты.Очень надеюсь что у проевропейских кандидатов хватит ума объединиться а харьковчане поумнеют.Окно возможностей открыто
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31.03.2021 05:27 Відповісти
В Харькове молодежь за Терехова, старики за Добкина, там всё давно схвачено Терехов победит у Добкина нету шансов.
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30.03.2021 21:19 Відповісти
Визначено день торжества дурості і українофобії
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02.04.2021 12:40 Відповісти
 
 