Рада призначила позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня

Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідну постанову №5292 на засіданні у вівторок проголосувало 249 народних депутатів.

Нагадуємо, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня 2020 року. 3 березня 2021 року міська влада Харкова надала до Верховної Ради документи для призначення позачергових виборів мера.

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