Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление №5292 на заседании во вторник проголосовало 249 народных депутатов.

Напоминаем, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который скончался 16 декабря 2020 года. 3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра.

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