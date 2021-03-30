Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября
Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующее постановление №5292 на заседании во вторник проголосовало 249 народных депутатов.
Напоминаем, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который скончался 16 декабря 2020 года. 3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра.
Топ комментарии
+5 Константин Пелагин #398834
показать весь комментарий30.03.2021 19:22
+5 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.03.2021 19:33
+5 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.03.2021 19:37
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Полная вата против полуваты.
Чи таки володів , але неофіційно
Полюбому - повна провірка та звірка з поданими деклараціями - мусить бути проведена!