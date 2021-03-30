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Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующее постановление №5292 на заседании во вторник проголосовало 249 народных депутатов.

Напоминаем, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который скончался 16 декабря 2020 года. 3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на 31 октября зарегистрирован в Раде

Автор: 

ВР (29248) выборы (24731) мэр (1648) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+5
А до октября Кернес побудет
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30.03.2021 19:22
+5
Віртуально!!!)))
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30.03.2021 19:33
+5
Це спіч ще одного великого гепаградця !!!)))
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30.03.2021 19:37
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успеют)))
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30.03.2021 19:21 Ответить
А какого года? Вдруг гепа зашевелится?
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30.03.2021 19:40 Ответить
А до октября Кернес побудет
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30.03.2021 19:22 Ответить
Гепаградці обирут гідного наступника Великого Гепи !!!)))
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30.03.2021 19:32 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html Аваков выступил за «свободное развитие НАШЕГО русского языка» 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября - Цензор.НЕТ 7921 Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82.html#more-128647 Читать далее
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30.03.2021 19:24 Ответить
Це спіч ще одного великого гепаградця !!!)))
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30.03.2021 19:37 Ответить
Допа vs. Терехов
Полная вата против полуваты.
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30.03.2021 19:31 Ответить
а гепа буде в них брати участь?
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30.03.2021 19:31 Ответить
Віртуально!!!)))
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30.03.2021 19:33 Ответить
Выборы Допы 31 октября - кто то сомневается в писуаровцах?
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30.03.2021 19:34 Ответить
Україна в очікуванні волі гепаградців !!!)))
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30.03.2021 19:35 Ответить
скоро и быстро ...
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30.03.2021 19:36 Ответить
Навіть року не пройшло !!!)))
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30.03.2021 19:39 Ответить
На хеллоуин. Вот нечисть полезет ))
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30.03.2021 19:39 Ответить
А що так довго? От в Конотопі і Борисполі новообрані мери теж померли від ковіду, так перевибори провели в січні... Так Конотоп і Бориспіль це райцентри, а тут друге за розміром місто України рік житиме без мера!
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30.03.2021 19:40 Ответить
Якось до цього жили ,пока мумію по вселяким Шаріте тягали !!)))
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30.03.2021 19:43 Ответить
А почему ВР не рассмотрела мерзкие преступления, которые совершила власть г. Харькова во время выборов, когда выдвинули на пост мэра уже умершего человека, нагло обманув жителей, потом избирательная комиссия, нарушив все законы, признала выборы состоявшиеся. а мэра без его личного присутствия избранным?
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30.03.2021 19:56 Ответить
А за это время все там раздерибанят.
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30.03.2021 19:57 Ответить
А чому ВР не дасть вказівку "відповідним органам" вияснити - звідки у спадкоємців Кернеса появляються права на багатоміліонне майно , яким покійний офіційно ніколи не володів ?
Чи таки володів , але неофіційно
Полюбому - повна провірка та звірка з поданими деклараціями - мусить бути проведена!
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30.03.2021 22:32 Ответить
Я за Ярославського.
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30.03.2021 20:00 Ответить
а кто мотор сич китайцам сплавить пытался
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30.03.2021 20:27 Ответить
Я не знаю, может просветите и может ссылочку скинете на это.
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30.03.2021 21:16 Ответить
наберите в ГУГЛ ЯРОСЛАВСКИЙ и читайте
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30.03.2021 22:01 Ответить
Я не нашел, какие то ватные сайты несчитаются.
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30.03.2021 22:54 Ответить
Пришло время Фельдману занять трон покойного Гепуция І.
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30.03.2021 20:03 Ответить
я проголосовала бы за Фельдмана но он с рыгами связался
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30.03.2021 20:29 Ответить
Ждем стрельбища на охотах, на пробежках и т.д.!
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30.03.2021 20:09 Ответить
Надеюсь Светличная выдвинет свою кандидатуру. больше ни у кого нормального шансов нет
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30.03.2021 20:11 Ответить
Судя по таким срокам, там ни у кого нормального шансов нет(
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30.03.2021 20:14 Ответить
с каких пор Светличная стала нормальной
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30.03.2021 20:30 Ответить
Призначили вибори добкіна.
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30.03.2021 20:22 Ответить
Как в сРасии при любом раскладе выберут *****, так харьковская вата-наследника гепы
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30.03.2021 20:48 Ответить
Терехов получше Добкина будет.
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30.03.2021 21:17 Ответить
терехов руководил объединением кондиционер.после успешной прихватизации кондиционер помер.Затем Терехов работал вместе с Гепой так что опыт распила бюджета ему знаком.На сегодня Терехов владеет сетью киосков кисет по продаже сигарет.О нарушениях в этойсфере не слышали только глухие
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30.03.2021 21:47 Ответить
Всё равно против Добкина Терехов намного лучше, он хотя бы не тупой.
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30.03.2021 22:56 Ответить
кроме Терехова и Допы будут еще кандидаты.Очень надеюсь что у проевропейских кандидатов хватит ума объединиться а харьковчане поумнеют.Окно возможностей открыто
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31.03.2021 05:27 Ответить
В Харькове молодежь за Терехова, старики за Добкина, там всё давно схвачено Терехов победит у Добкина нету шансов.
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30.03.2021 21:19 Ответить
Визначено день торжества дурості і українофобії
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02.04.2021 12:40 Ответить
 
 