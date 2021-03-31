Новий штам COVID-19 виявили у Франції: У нього, ймовірно, велика заразність

У столичному регіоні Франції виявили штам коронавірусу з новими змінами, які могли зробити його більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" з посиланням на BFMTV.

Штам умовно назвали Анрі-Мондор, за назвою лікарні, де його зафіксували вперше - в місті Кретей, на південному сході від Парижа, і дали кодову назву 19B / 501Y.

Лікарі вважають, що цей штам вже активно циркулює в країні. Дані секвенування генома вірусу свідчать, що це 1,8% від усіх циркулюючих штамів у Франції, принаймні серед тих зразків, які досліджувалися.

Читайте: Степанов про виробництво української вакцини проти COVID-19: Будуть дорожчими, але ми не стоятимемо в черзі

У штаму виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 - білка, з якого складається "шип" вірусу і який відіграє ключову роль у здатності вірусу проникати в організм. Серед цих мутацій є зміни, що вказують на ймовірно велику заразність вірусу.

Лікарня, де вперше зафіксували цей варіант, продовжує досліджувати його особливості та стійкість до вакцин.

Агентство громадського здоров'я Франції класифікував його як такий, який варто відстежувати.