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Новини Коронавірус і карантин
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Новий штам COVID-19 виявили у Франції: У нього, ймовірно, велика заразність

Новий штам COVID-19 виявили у Франції: У нього, ймовірно, велика заразність

У столичному регіоні Франції виявили штам коронавірусу з новими змінами, які могли зробити його більш заразним і зменшити чутливість до вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" з посиланням на BFMTV.

Штам умовно назвали Анрі-Мондор, за назвою лікарні, де його зафіксували вперше - в місті Кретей, на південному сході від Парижа, і дали кодову назву 19B / 501Y.

Лікарі вважають, що цей штам вже активно циркулює в країні. Дані секвенування генома вірусу свідчать, що це 1,8% від усіх циркулюючих штамів у Франції, принаймні серед тих зразків, які досліджувалися.

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У штаму виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 - білка, з якого складається "шип" вірусу і який відіграє ключову роль у здатності вірусу проникати в організм. Серед цих мутацій є зміни, що вказують на ймовірно велику заразність вірусу.

Лікарня, де вперше зафіксували цей варіант, продовжує досліджувати його особливості та стійкість до вакцин.

Агентство громадського здоров'я Франції класифікував його як такий, який варто відстежувати.

Автор: 

карантин (18172) Франція (3076) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
а вы заколебали уже....
можно сразу последнюю серию сезона включить?
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31.03.2021 10:15
+9
Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность - Цензор.НЕТ 6332
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31.03.2021 10:20
+6
та ну!...так до бесконечности будет???
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31.03.2021 10:15
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а вы заколебали уже....
можно сразу последнюю серию сезона включить?
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31.03.2021 10:15 Відповісти
до нее не все доживут
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31.03.2021 10:49 Відповісти
Природа, схоже, визнала той факт, що люди - це тупікова гілка еволюції!
занадто багато дебілів проживає на планеті, час вже з ними кінчати, як з динозаврами
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31.03.2021 11:21 Відповісти
все правительства стараются сделать так что бы выжило побольше...ну кроме нескольких стран в мире... у этих решили дебилов помогать мочить через ковид... но вот беда то что с дибилами и умные умирают
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31.03.2021 11:42 Відповісти
виходить не дуже і розумні ті хто помирає разом з дебілами
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31.03.2021 11:48 Відповісти
А кто смотреть будет?
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31.03.2021 11:11 Відповісти
та ну!...так до бесконечности будет???
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31.03.2021 10:15 Відповісти
Вирус меняется. И в этом ничего нового.
С гриппом сколько уже борятся? И один хрен полмиллиона погибших в год.
Единственный способ борьбы - коллективный иммунитет. Вариантов его получить два: переболеть или вакцинироваться. Но и это может быть временно, пока вирус серьезно не изменится.
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31.03.2021 12:26 Відповісти
Меняется? Може хтось змінює, коли так раптово з"являються значно агресивніші штами з практично відсутністю симптоматики?
Влітку повідомляли, що агресивність віруса ослабла у порівнянні з оригінальним весняним з Уханю. Тобто в еволюції віруса відбувається зворотній процес, а все інше, як кажуть, від лукавого
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31.03.2021 16:00 Відповісти
четвертий сезон?
а трейлер буде?
українською бажано
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31.03.2021 10:17 Відповісти
это скорее сиквел спин отдельные ветки....и главное как вовремя то появляются выявляются... это как в анекдоте... бегают по коридору доктора фармацевты и бьются головой об стенку... что такое спрашивает их один да вот сегодня получили лицензии на новые 5000 лекарств и что?? а то что лекарства есть а вот болячки к ним пока не выявлены.. вот думаем какие придумать к новым 5 тысячам лекарств новые болячки???!!!!
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31.03.2021 10:21 Відповісти
Золотой миллиард,последний сезон.
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31.03.2021 10:18 Відповісти
Все уже своими национальными штаммами обзавелись, а наш Стёпа тупит. как обычно. Выпускайте Радуцкого с Голубовской. Пусть начинают волать про наш, украинский, о..ительно смертельный штамм.
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31.03.2021 10:19 Відповісти
говорили, что в вокзальном туалете Торішних Плавнів сидить новий крупний штам коронавірусу під назвою Півень21. Скаче прямо в очі і відразу наповал.Зовні схожий на курку.Ніякі попередні вакцини проти нього не діють. Фірма МертвіПівні з південної Сахари вже виговила вакцину з анальних виділень мертвих бегемотів по 25 долл. за дозу. Гарантій ніяких не дають відповідно до законів нашої держави. Наша делегація терміново вилетіла.
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31.03.2021 10:37 Відповісти
Те що я і казав, тапер примати прямоходячі все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скільки там ще в нас держав на планеті? Скільки ще буде матацій? Так дивно коли все що ти говориш стає реальністю. Ще не дуже звик до цього. А тепер під цей інформаційний терор та в рамках цього злочинного соціального експерименту над прямоходячими безхвостими приматами, можна і запустити дійсно більш смертельну рукотворну летючими мишами мутацію для регулювання кількості безполезних.... реальність чи фантазія? Чи всьому свій час....
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31.03.2021 10:19 Відповісти
слушай, чего кричишь? самый умный?(пжлст. не надо жирным шрифтом, даже правила сайта запрещают)
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31.03.2021 11:31 Відповісти
Подожди, следующую серию фантастики- кошмара увидим (кто доживёт) после окончания разработок с применением искусственного интеллекта.
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31.03.2021 22:31 Відповісти
Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность - Цензор.НЕТ 6332
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31.03.2021 10:20 Відповісти
Ну что? Опять новый программный продукт? А вам не кажется что уж слишком богато он мутирует???? Кто вообще втулил вам это слово?
Пока не поздно ищите не мутации...ищите программиста, а он строго над вами.
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31.03.2021 10:24 Відповісти
)) это классика жанра. "в начале было слово. и слово было - машинное,..." прога мониторинга у Програмера работает идеально, как жернова, медленно но верно.
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31.03.2021 10:36 Відповісти
хєрово вона працює! одразу видно, що написана ламєром
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31.03.2021 11:19 Відповісти
такое впечатление что кто то постоянно выпускает новые версии этого вируса и распространяет по миру
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31.03.2021 10:24 Відповісти
Не кто то, и не версии, а строго нужный программный код, в зависимости от обстоятельств той или иной страны, наличия вакцины, и какой именно вакцины, предварительно перед этим взломав исследовательский центр по вакцинам или больницу. Вы вообще можете представить, чтобы люди, т.е. такие как мы с вами, таким целенаправленно занимались. А это обширная и кропотливая работа!!!
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31.03.2021 11:05 Відповісти
мы все умрём!
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31.03.2021 10:24 Відповісти
по любе....
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31.03.2021 10:28 Відповісти
А почему в Китае нет никаких новых штаммов?где новинки?,а там старые остатки уханского классического только
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31.03.2021 10:30 Відповісти
Меньше знаешь - крепче спишь
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31.03.2021 10:33 Відповісти
В Китае полицаям Конституцию не читали. И полицаи били всех нещадно, разганяя по домам. Вот по этому и живут теперь, как нормальные люди.
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31.03.2021 11:14 Відповісти
боже... какая ******ая цивилизация.....
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Это семья коронавируса. Family
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Не надо печалиться! Вся жизнь позади!
Вся жизнь позади, боль и смерть впереди !
Па-ра-рам -пам!
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31.03.2021 10:40 Відповісти
Нехай французи не вихваляються. Їх штам не останній. Ізраїль, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в країні була виявлена нова, ізраїльська мутація коронавируса, якою вже заразилися близько 180 осіб.
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31.03.2021 11:54 Відповісти
Бразильский крепче
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31.03.2021 12:31 Відповісти
Очередная страшилка для ковидоверующей лошпорты.
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31.03.2021 13:19 Відповісти
 
 