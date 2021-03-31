Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность
В столичном регионе Франции обнаружили штамм коронавируса с новым изменениями, которые могли сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на BFMTV.
Штамм условно назвали Анри-Мондор, по названию больницы, где его зафиксировали впервые - в городе Кретей, на юго-востоке от Парижа, и дали кодовое название 19B/501Y.
Врачи считают, что этот штамм уже активно циркулирует в стране. Данные секвенирования генома вируса свидетельствуют, что это 1,8% от всех циркулирующих штаммов во Франции, по крайней мере среди тех образцов, которые исследовались.
У штамма обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 - белка, из которого состоит "шип" вируса и который играет ключевую роль в способности вируса проникать в организм. Среди этих мутаций есть изменения, указывающие на вероятно большую заразность вируса.
Больница, где впервые зафиксировали этот вариант, продолжает исследовать его особенности и устойчивость к вакцинам.
Агентство общественного здоровья Франции классифицировало его как такой, который стоит отслеживать.
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можно сразу последнюю серию сезона включить?
занадто багато дебілів проживає на планеті, час вже з ними кінчати, як з динозаврами
С гриппом сколько уже борятся? И один хрен полмиллиона погибших в год.
Единственный способ борьбы - коллективный иммунитет. Вариантов его получить два: переболеть или вакцинироваться. Но и это может быть временно, пока вирус серьезно не изменится.
Влітку повідомляли, що агресивність віруса ослабла у порівнянні з оригінальним весняним з Уханю. Тобто в еволюції віруса відбувається зворотній процес, а все інше, як кажуть, від лукавого
а трейлер буде?
українською бажано
Пока не поздно ищите не мутации...ищите программиста, а он строго над вами.
Вся жизнь позади, боль и смерть впереди !
Па-ра-рам -пам!