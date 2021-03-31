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Новости Коронавирус и карантин
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Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность

Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность

В столичном регионе Франции обнаружили штамм коронавируса с новым изменениями, которые могли сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на BFMTV.

Штамм условно назвали Анри-Мондор, по названию больницы, где его зафиксировали впервые - в городе Кретей, на юго-востоке от Парижа, и дали кодовое название 19B/501Y.

Врачи считают, что этот штамм уже активно циркулирует в стране. Данные секвенирования генома вируса свидетельствуют, что это 1,8% от всех циркулирующих штаммов во Франции, по крайней мере среди тех образцов, которые исследовались.

У штамма обнаружили 18 мутаций, из которых 7 или 8 - белка, из которого состоит "шип" вируса и который играет ключевую роль в способности вируса проникать в организм. Среди этих мутаций есть изменения, указывающие на вероятно большую заразность вируса.

Больница, где впервые зафиксировали этот вариант, продолжает исследовать его особенности и устойчивость к вакцинам.

Агентство общественного здоровья Франции классифицировало его как такой, который стоит отслеживать.

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Автор: 

карантин (16729) Франция (3520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
а вы заколебали уже....
можно сразу последнюю серию сезона включить?
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31.03.2021 10:15
+9
Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность - Цензор.НЕТ 6332
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31.03.2021 10:20
+6
та ну!...так до бесконечности будет???
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31.03.2021 10:15
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а вы заколебали уже....
можно сразу последнюю серию сезона включить?
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31.03.2021 10:15 Ответить
до нее не все доживут
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31.03.2021 10:49 Ответить
Природа, схоже, визнала той факт, що люди - це тупікова гілка еволюції!
занадто багато дебілів проживає на планеті, час вже з ними кінчати, як з динозаврами
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31.03.2021 11:21 Ответить
все правительства стараются сделать так что бы выжило побольше...ну кроме нескольких стран в мире... у этих решили дебилов помогать мочить через ковид... но вот беда то что с дибилами и умные умирают
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31.03.2021 11:42 Ответить
виходить не дуже і розумні ті хто помирає разом з дебілами
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31.03.2021 11:48 Ответить
А кто смотреть будет?
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31.03.2021 11:11 Ответить
та ну!...так до бесконечности будет???
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31.03.2021 10:15 Ответить
Вирус меняется. И в этом ничего нового.
С гриппом сколько уже борятся? И один хрен полмиллиона погибших в год.
Единственный способ борьбы - коллективный иммунитет. Вариантов его получить два: переболеть или вакцинироваться. Но и это может быть временно, пока вирус серьезно не изменится.
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31.03.2021 12:26 Ответить
Меняется? Може хтось змінює, коли так раптово з"являються значно агресивніші штами з практично відсутністю симптоматики?
Влітку повідомляли, що агресивність віруса ослабла у порівнянні з оригінальним весняним з Уханю. Тобто в еволюції віруса відбувається зворотній процес, а все інше, як кажуть, від лукавого
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31.03.2021 16:00 Ответить
четвертий сезон?
а трейлер буде?
українською бажано
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31.03.2021 10:17 Ответить
это скорее сиквел спин отдельные ветки....и главное как вовремя то появляются выявляются... это как в анекдоте... бегают по коридору доктора фармацевты и бьются головой об стенку... что такое спрашивает их один да вот сегодня получили лицензии на новые 5000 лекарств и что?? а то что лекарства есть а вот болячки к ним пока не выявлены.. вот думаем какие придумать к новым 5 тысячам лекарств новые болячки???!!!!
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31.03.2021 10:21 Ответить
Золотой миллиард,последний сезон.
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31.03.2021 10:18 Ответить
Все уже своими национальными штаммами обзавелись, а наш Стёпа тупит. как обычно. Выпускайте Радуцкого с Голубовской. Пусть начинают волать про наш, украинский, о..ительно смертельный штамм.
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31.03.2021 10:19 Ответить
говорили, что в вокзальном туалете Торішних Плавнів сидить новий крупний штам коронавірусу під назвою Півень21. Скаче прямо в очі і відразу наповал.Зовні схожий на курку.Ніякі попередні вакцини проти нього не діють. Фірма МертвіПівні з південної Сахари вже виговила вакцину з анальних виділень мертвих бегемотів по 25 долл. за дозу. Гарантій ніяких не дають відповідно до законів нашої держави. Наша делегація терміново вилетіла.
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31.03.2021 10:37 Ответить
Те що я і казав, тапер примати прямоходячі все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скільки там ще в нас держав на планеті? Скільки ще буде матацій? Так дивно коли все що ти говориш стає реальністю. Ще не дуже звик до цього. А тепер під цей інформаційний терор та в рамках цього злочинного соціального експерименту над прямоходячими безхвостими приматами, можна і запустити дійсно більш смертельну рукотворну летючими мишами мутацію для регулювання кількості безполезних.... реальність чи фантазія? Чи всьому свій час....
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31.03.2021 10:19 Ответить
слушай, чего кричишь? самый умный?(пжлст. не надо жирным шрифтом, даже правила сайта запрещают)
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31.03.2021 11:31 Ответить
Подожди, следующую серию фантастики- кошмара увидим (кто доживёт) после окончания разработок с применением искусственного интеллекта.
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31.03.2021 22:31 Ответить
Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность - Цензор.НЕТ 6332
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31.03.2021 10:20 Ответить
Ну что? Опять новый программный продукт? А вам не кажется что уж слишком богато он мутирует???? Кто вообще втулил вам это слово?
Пока не поздно ищите не мутации...ищите программиста, а он строго над вами.
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31.03.2021 10:24 Ответить
)) это классика жанра. "в начале было слово. и слово было - машинное,..." прога мониторинга у Програмера работает идеально, как жернова, медленно но верно.
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31.03.2021 10:36 Ответить
хєрово вона працює! одразу видно, що написана ламєром
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31.03.2021 11:19 Ответить
такое впечатление что кто то постоянно выпускает новые версии этого вируса и распространяет по миру
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31.03.2021 10:24 Ответить
Не кто то, и не версии, а строго нужный программный код, в зависимости от обстоятельств той или иной страны, наличия вакцины, и какой именно вакцины, предварительно перед этим взломав исследовательский центр по вакцинам или больницу. Вы вообще можете представить, чтобы люди, т.е. такие как мы с вами, таким целенаправленно занимались. А это обширная и кропотливая работа!!!
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31.03.2021 11:05 Ответить
мы все умрём!
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31.03.2021 10:24 Ответить
по любе....
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31.03.2021 10:28 Ответить
А почему в Китае нет никаких новых штаммов?где новинки?,а там старые остатки уханского классического только
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31.03.2021 10:30 Ответить
Меньше знаешь - крепче спишь
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31.03.2021 10:33 Ответить
В Китае полицаям Конституцию не читали. И полицаи били всех нещадно, разганяя по домам. Вот по этому и живут теперь, как нормальные люди.
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31.03.2021 11:14 Ответить
боже... какая ******ая цивилизация.....
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31.03.2021 10:32 Ответить
Это семья коронавируса. Family
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31.03.2021 10:32 Ответить
Не надо печалиться! Вся жизнь позади!
Вся жизнь позади, боль и смерть впереди !
Па-ра-рам -пам!
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31.03.2021 10:40 Ответить
Нехай французи не вихваляються. Їх штам не останній. Ізраїль, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в країні була виявлена нова, ізраїльська мутація коронавируса, якою вже заразилися близько 180 осіб.
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31.03.2021 11:54 Ответить
Бразильский крепче
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31.03.2021 12:31 Ответить
Очередная страшилка для ковидоверующей лошпорты.
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31.03.2021 13:19 Ответить
 
 