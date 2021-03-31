Уряд не збирає достатньо коштів, тому змушений витрачати чужі, - Уманський

Двічі міністр фінансів і колишній радник Глави Офісу Президента України Ігор Уманський розповів про критичну ситуацію з наповненням держбюджету.

В інтерв'ю для сайту "МІНФІН" він зазначив, що причини криються в зменшенні оподатковуваної бази, митному "схематозі" і блокуванні "білого" ПДВ.

Уманський зазначив, що, Міністерство фінансів в січні-лютому 2021 року не змогло знайти 15 млрд гривень для того, щоб профінансувати борги і запозичення. Тому воно взяло гроші з Єдиного казначейського рахунку, на якому зберігаються далеко не тільки гроші уряду.

"Мінфін заліз в ЄКР. Єдиний казначейський рахунок обслуговує ж не тільки держбюджет, там, наприклад, ще розміщені гроші місцевих бюджетів", - розповів Уманський.

За його оцінками, в середньому на ЄКР у 2020 році перебували 71-73 млрд грн коштів місцевих бюджетів, близько 16 млрд грн було на ПДВ-рахунках і до 12 млрд грн - на митних депозитах. Таким чином, крім місцевих бюджетів, джерелом коштів для уряду в січні-лютому став вітчизняний бізнес.

"Там же розміщені гроші інших клієнтів (інститутів, медичних закладів тощо), в середньому, близько 5 мільярдів. На початок місяця на ЄКР було близько 30 мільярдів, тобто начебто чимало. Але, де тоді гроші інших клієнтів? Ми розуміємо, що грошей уряду на рахунках — "мінус"", - роз'яснив Уманський.

Ексміністр також розповів про проблеми з наповненням держбюджету. Він повідомив, що статистичні дані за 2020 рік демонструють збільшення зборів з ПДВ на 50 млрд грн, в порівнянні з 2019 роком. Однак за фактом, стверджує Уманський, перевиконання планів зі щомісячного збору податків - штучне. Воно пов'язане з масовим блокуванням "білого" ПДВ.

"Можна було б пояснити цей "плюс", якщо б податкова дійсно ліквідувала "скрут" (схема зі зменшення зобов'язання зі сплати ПДВ — ред.),як заявила. Насправді "скрут", навпаки, збільшився в обсягах.

Поспілкувавшись і з податківцями, і з бізнесом, я з'ясував, що причина хороших показників — в масовому блокуванні "білого" ПДВ. Не чіпають хіба що учасників ЄБА та великий бізнес, крім того, який зав'язаний у схематозі. Збіг чи ні, але загалом, за підрахунками податкових експертів ця сума оцінюється в ті ж 50 мільярдів", - пояснює екс-міністр.

За його словами, одним з наслідків цієї ситуації стали складності в спілкуванні з Міжнародним валютним фондом. Однією з причин припинення співпраці з МВФ Уманський вважає нездатність українського уряду пояснити кредитору, за рахунок чого буде виконана дохідна частина держбюджету.

"Завищена макроекономічна база, на основі якої верстався бюджет. Є питання за окремими статтями, наприклад, доходами від Нацбанку. Мінфін разом з парламентом домалювали за цією статтею ще близько 8 мільярдів", - розповідає Ігор Уманський.

Уманський зазначає, що вже другий рік поспіль фіксується первинний дефіцит державного бюджету.

"Це означає, що для погашення попередніх позик і витрат на обслуговування, тобто самого боргу і високих відсоткових ставок, ми робимо нові запозичення. Боргова бульбашка роздувається, і рано чи пізно вона лусне. І тоді мало не здасться всім", - резюмував Ігор Уманський.