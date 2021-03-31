Уряд не збирає достатньо коштів, тому змушений витрачати чужі, - Уманський
Двічі міністр фінансів і колишній радник Глави Офісу Президента України Ігор Уманський розповів про критичну ситуацію з наповненням держбюджету.
В інтерв'ю для сайту "МІНФІН" він зазначив, що причини криються в зменшенні оподатковуваної бази, митному "схематозі" і блокуванні "білого" ПДВ.
Уманський зазначив, що, Міністерство фінансів в січні-лютому 2021 року не змогло знайти 15 млрд гривень для того, щоб профінансувати борги і запозичення. Тому воно взяло гроші з Єдиного казначейського рахунку, на якому зберігаються далеко не тільки гроші уряду.
"Мінфін заліз в ЄКР. Єдиний казначейський рахунок обслуговує ж не тільки держбюджет, там, наприклад, ще розміщені гроші місцевих бюджетів", - розповів Уманський.
За його оцінками, в середньому на ЄКР у 2020 році перебували 71-73 млрд грн коштів місцевих бюджетів, близько 16 млрд грн було на ПДВ-рахунках і до 12 млрд грн - на митних депозитах. Таким чином, крім місцевих бюджетів, джерелом коштів для уряду в січні-лютому став вітчизняний бізнес.
"Там же розміщені гроші інших клієнтів (інститутів, медичних закладів тощо), в середньому, близько 5 мільярдів. На початок місяця на ЄКР було близько 30 мільярдів, тобто начебто чимало. Але, де тоді гроші інших клієнтів? Ми розуміємо, що грошей уряду на рахунках — "мінус"", - роз'яснив Уманський.
Ексміністр також розповів про проблеми з наповненням держбюджету. Він повідомив, що статистичні дані за 2020 рік демонструють збільшення зборів з ПДВ на 50 млрд грн, в порівнянні з 2019 роком. Однак за фактом, стверджує Уманський, перевиконання планів зі щомісячного збору податків - штучне. Воно пов'язане з масовим блокуванням "білого" ПДВ.
"Можна було б пояснити цей "плюс", якщо б податкова дійсно ліквідувала "скрут" (схема зі зменшення зобов'язання зі сплати ПДВ — ред.),як заявила. Насправді "скрут", навпаки, збільшився в обсягах.
Поспілкувавшись і з податківцями, і з бізнесом, я з'ясував, що причина хороших показників — в масовому блокуванні "білого" ПДВ. Не чіпають хіба що учасників ЄБА та великий бізнес, крім того, який зав'язаний у схематозі. Збіг чи ні, але загалом, за підрахунками податкових експертів ця сума оцінюється в ті ж 50 мільярдів", - пояснює екс-міністр.
За його словами, одним з наслідків цієї ситуації стали складності в спілкуванні з Міжнародним валютним фондом. Однією з причин припинення співпраці з МВФ Уманський вважає нездатність українського уряду пояснити кредитору, за рахунок чого буде виконана дохідна частина держбюджету.
"Завищена макроекономічна база, на основі якої верстався бюджет. Є питання за окремими статтями, наприклад, доходами від Нацбанку. Мінфін разом з парламентом домалювали за цією статтею ще близько 8 мільярдів", - розповідає Ігор Уманський.
Уманський зазначає, що вже другий рік поспіль фіксується первинний дефіцит державного бюджету.
"Це означає, що для погашення попередніх позик і витрат на обслуговування, тобто самого боргу і високих відсоткових ставок, ми робимо нові запозичення. Боргова бульбашка роздувається, і рано чи пізно вона лусне. І тоді мало не здасться всім", - резюмував Ігор Уманський.
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ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019, 15:20
Среди причин подорожания масла называют неблагоприятные прошлогодние погодные условия и плохие прогнозы по урожаю масличных культур в мире. Получается, что производителям масла невыгодно продавать продукцию дешево на внутреннем рынке, поэтому они ее поставляют за границу.19 ч. назад
Да, спроси у своего козлины, который имеет тысячи гектар земли, куда он дел урожай подсолнечника.
Питання - чиї це борги і позики і хто їх брав?
это вам не барыги при которых казна пополнялась
ну просто каждая собака лает шо - тут и там тот и этот украл - ну так иски где?
языком молоть каждый умеет - выложи стопку документов, заяви на гос. уроввне вна "суд", а не звезди.
то же по Ахметову - звоните к Бакланову.... а, занято, ну тогда извини.те
А вот дальше интереснее. Аграрная сверхдержава не сможет прокормить такое количество людей. И лишним нужно приготовиться к этому.
Стаття 190. Шахрайство
Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
На жаль в статті не прописано про заволодіння владою шляхом шахрайства.
Загадочное явление!