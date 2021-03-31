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Уряд не збирає достатньо коштів, тому змушений витрачати чужі, - Уманський

Уряд не збирає достатньо коштів, тому змушений витрачати чужі, - Уманський

Двічі міністр фінансів і колишній радник Глави Офісу Президента України Ігор Уманський розповів про критичну ситуацію з наповненням держбюджету.

В інтерв'ю для сайту "МІНФІН" він зазначив, що причини криються в зменшенні оподатковуваної бази, митному "схематозі" і блокуванні "білого" ПДВ.

Уманський зазначив, що, Міністерство фінансів в січні-лютому 2021 року не змогло знайти 15 млрд гривень для того, щоб профінансувати борги і запозичення. Тому воно взяло гроші з Єдиного казначейського рахунку, на якому зберігаються далеко не тільки гроші уряду.

"Мінфін заліз в ЄКР. Єдиний казначейський рахунок обслуговує ж не тільки держбюджет, там, наприклад, ще розміщені гроші місцевих бюджетів", - розповів Уманський.

За його оцінками, в середньому на ЄКР у 2020 році перебували 71-73 млрд грн коштів місцевих бюджетів, близько 16 млрд грн було на ПДВ-рахунках і до 12 млрд грн - на митних депозитах. Таким чином, крім місцевих бюджетів, джерелом коштів для уряду в січні-лютому став вітчизняний бізнес.

"Там же розміщені гроші інших клієнтів (інститутів, медичних закладів тощо), в середньому, близько 5 мільярдів. На початок місяця на ЄКР було близько 30 мільярдів, тобто начебто чимало. Але, де тоді гроші інших клієнтів? Ми розуміємо, що грошей уряду на рахунках — "мінус"", - роз'яснив Уманський.

Ексміністр також розповів про проблеми з наповненням держбюджету. Він повідомив, що статистичні дані за 2020 рік демонструють збільшення зборів з ПДВ на 50 млрд грн, в порівнянні з 2019 роком. Однак за фактом, стверджує Уманський, перевиконання планів зі щомісячного збору податків - штучне. Воно пов'язане з масовим блокуванням "білого" ПДВ.

"Можна було б пояснити цей "плюс", якщо б податкова дійсно ліквідувала "скрут" (схема зі зменшення зобов'язання зі сплати ПДВ — ред.),як заявила. Насправді "скрут", навпаки, збільшився в обсягах.

Поспілкувавшись і з податківцями, і з бізнесом, я з'ясував, що причина хороших показників — в масовому блокуванні "білого" ПДВ. Не чіпають хіба що учасників ЄБА та великий бізнес, крім того, який зав'язаний у схематозі. Збіг чи ні, але загалом, за підрахунками податкових експертів ця сума оцінюється в ті ж 50 мільярдів", - пояснює екс-міністр.

За його словами, одним з наслідків цієї ситуації стали складності в спілкуванні з Міжнародним валютним фондом. Однією з причин припинення співпраці з МВФ Уманський вважає нездатність українського уряду пояснити кредитору, за рахунок чого буде виконана дохідна частина держбюджету.

"Завищена макроекономічна база, на основі якої верстався бюджет. Є питання за окремими статтями, наприклад, доходами від Нацбанку. Мінфін разом з парламентом домалювали за цією статтею ще близько 8 мільярдів", - розповідає Ігор Уманський.

Уманський зазначає, що вже другий рік поспіль фіксується первинний дефіцит державного бюджету.

"Це означає, що для погашення попередніх позик і витрат на обслуговування, тобто самого боргу і високих відсоткових ставок, ми робимо нові запозичення. Боргова бульбашка роздувається, і рано чи пізно вона лусне. І тоді мало не здасться всім", - резюмував Ігор Уманський.

Автор: 

бюджет (2996) Уманський Ігор (82)


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Топ коментарі
+11
Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский - Цензор.НЕТ 8607
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31.03.2021 16:10
+10
зеля повторит подвиг овоща и оставит в казне две копейки...

это вам не барыги при которых казна пополнялась
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31.03.2021 16:12
+10
И почему молчит эта черноротая тварь которая нам каждый день вещала о стоимости борщевого набора....??
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31.03.2021 16:14
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Беня сказал что хочет дефолта...значит ослик сделает дефолт..
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31.03.2021 16:09 Відповісти
Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву
ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019, 15:20
Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский - Цензор.НЕТ 4542
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31.03.2021 16:09 Відповісти
дайте зеленым идиетм весь запас США профукают за пару суток потом побираться будут типа ой пока на свете шелупонь зеленая живет.. стало быть бедною мы будем во всем мире....
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31.03.2021 16:13 Відповісти
Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский - Цензор.НЕТ 8607
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31.03.2021 16:10 Відповісти
Це через підвищення жирів в олії !!!)))
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31.03.2021 16:12 Відповісти
И почему молчит эта черноротая тварь которая нам каждый день вещала о стоимости борщевого набора....??
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31.03.2021 16:14 Відповісти
тогда ей платили, чтоб пестела, сейчас платят, чтоб не пестела...
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31.03.2021 16:20 Відповісти
Потому, что орёшь постоян.

Среди причин подорожания масла называют неблагоприятные прошлогодние погодные условия и плохие прогнозы по урожаю масличных культур в мире. Получается, что производителям масла невыгодно продавать продукцию дешево на внутреннем рынке, поэтому они ее поставляют за границу.19 ч. назад
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31.03.2021 16:25 Відповісти
Вот Порох успевал с утра пробежаться по магазинам и ларькам, и выставить ценники! А зеля, выходит, лох!
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31.03.2021 16:48 Відповісти
Оппа! На параше на 10 грн. дешевле за литр. Почему?
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31.03.2021 16:57 Відповісти
Когда был неурожай лука....это не помешало этой черноротой твари с Г+Г каждый день верещать о том что цыбуля уже по пятнадцать....
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31.03.2021 17:37 Відповісти
Когда цыбуля подорожала, это результат правления твоего божка, тогда причина была не в урожае, а в том, что тот урод понятия не имеет в планировании.. а неурожай соняха, это непогода, я видел брошенные поля с карликовыми головками соняха.
Да, спроси у своего козлины, который имеет тысячи гектар земли, куда он дел урожай подсолнечника.
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31.03.2021 17:54 Відповісти
набутылочник, твоя судьба сидеть на бутылке ровно, а не рассуждать о сельском хозйстве, чмо лишнехромосомное
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31.03.2021 23:49 Відповісти
Цікаво , що робив двічі екс-міністр , коли був не екс,а міністром???))))
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31.03.2021 16:11 Відповісти
Министерство финансов в январе-феврале 2021 года не смогло найти 15 млрд гривен для того, чтобы профинансировать долги и заимствования



Питання - чиї це борги і позики і хто їх брав?
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31.03.2021 16:11 Відповісти
Запитай краще -Хто іх не брав !!!)))
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31.03.2021 16:13 Відповісти
Я бы предположил, что власть. Но можно списать и на сторожа детского сада "Малятко" из славного города Сыктывкар. Кто знает, это ведь такая загадка...
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31.03.2021 16:15 Відповісти
зеля повторит подвиг овоща и оставит в казне две копейки...

это вам не барыги при которых казна пополнялась
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31.03.2021 16:12 Відповісти
мудрый та трудолюбный нарид скынув ярмо барыг.
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31.03.2021 16:21 Відповісти
А может это страна не производит достаточно товаров и услуг? Что тогда?
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31.03.2021 16:12 Відповісти
и при этом оно закатывает деньги в асфальт
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31.03.2021 16:13 Відповісти
таж блин, пишут ш Овощ украл сто контейнеров бабла - где реальные предъявы?
ну просто каждая собака лает шо - тут и там тот и этот украл - ну так иски где?
языком молоть каждый умеет - выложи стопку документов, заяви на гос. уроввне вна "суд", а не звезди.
то же по Ахметову - звоните к Бакланову.... а, занято, ну тогда извини.те
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31.03.2021 16:16 Відповісти
Тут скорее вопрос в запасе прочности народа. Я думаю, если народ выдержал Порошенко, то выдержит и Зеленского. И последующего президента тоже выдержит.

А вот дальше интереснее. Аграрная сверхдержава не сможет прокормить такое количество людей. И лишним нужно приготовиться к этому.
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31.03.2021 16:24 Відповісти
при Порошенко ввп +3.5% был, а при зеленой власти ввп -4% стал. вот разница между Порошенко и зеленой плесенью, но нарид в лице 73% - главное не Порошенко.
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31.03.2021 16:41 Відповісти
А як же перед виборами воздух сотрясали про неймовірний швидкий ріст економіки і бюджету. Слугам урода варто пам'ятати наступне:

Стаття 190. Шахрайство

Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


На жаль в статті не прописано про заволодіння владою шляхом шахрайства.

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31.03.2021 16:33 Відповісти
В правительстве забыли слово "секвестр", но помнят выражение "после нас хоть трава не расти" , а главный абхазец вообще забыл, где находится.
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31.03.2021 16:51 Відповісти
Вот что удивительно - у Сени получалось, у Гроси получалось, а у Зели уже третий премьер - не получается...
Загадочное явление!
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31.03.2021 17:10 Відповісти
Бюджет распилили.....браво!
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31.03.2021 17:30 Відповісти
31 березня 2021 року річниця першого туру президентських виборів
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31.03.2021 18:46 Відповісти
зато охметов в шыколаде
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31.03.2021 22:09 Відповісти
Уряд не збирає достатньо коштів, тому змушений витрачати чужі, - Уманський - Цензор.НЕТ 3392
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31.03.2021 22:49 Відповісти
 
 