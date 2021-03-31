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Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский

Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский

Дважды министр финансов и бывший советник Главы Офиса Президента Украины Игорь Уманский рассказал о критической ситуации с наполнением госбюджета.

 В интервью для сайта "МИНФИН" он отметил, что причины кроются в уменьшении налогооблагаемой базы, таможенном "схематозе" и блокировании "белого" НДС.

Уманский отметил, что, Министерство финансов в январе-феврале 2021 года не смогло найти 15 млрд гривен для того, чтобы профинансировать долги и заимствования. Поэтому оно взяло деньги с Единого казначейского счета, на котором хранятся далеко не только деньги правительства.

"Минфин залез в ЕКС. Единый казначейский счет обслуживает же не только госбюджет, там, например, еще размещены деньги местных бюджетов", - рассказал Уманский.

По его оценкам, в среднем на ЕКС в 2020 году находились 71−73 млрд грн средств местных бюджетов, порядка 16 млрд грн находилось на НДС-счетах и до 12 млрд. грн. - на таможенных депозитах. Таким образом, помимо местных бюджетов, источником средств для правительства в январе-феврале стал отечественный бизнес.

"Там же (на Едином казначейском счете, – ред.) размещены деньги других клиентов - институтов, медучреждений и т. д. В среднем, порядка 5 миллиардов. На начало месяца на ЕКС было порядка 30 миллиардов, т. е. вроде бы немало. Но, где тогда деньги остальных клиентов? Мы понимаем, что денег правительства на счетах - "минус", - разъяснил Уманский.

Экс-министр также рассказал о проблемах с наполнением госбюджета. Он сообщил, что статистические данные по 2020 г. демонстрируют увеличение сборов по НДС на 50 млрд грн, в сравнении с 2019-м годом. Однако по факту, утверждает Уманский, перевыполнение планов по ежемесячному сбору налогов – искусственное. Оно связано с массовым блокированием "белого" НДС.

"Можно было бы объяснить этот "плюс", если бы налоговая действительно ликвидировала "скрутки", как заявила. На самом деле количество "скруток" наоборот увеличился в объемах. Пообщавшись и с налоговиками, и с бизнесом, я выяснил, что причина хороших показателей — в массовом блокировании "белого" НДС. Не трогают разве что участников ЕБА (Европейская Бизнес Ассоциация, – ред.) и крупный бизнес, кроме того, который завязан в схематозе. Совпадение или нет, но в целом, по подсчетам налоговых экспертов эта сумма оценивается в те же 50 миллиардов", - объясняет экс-министр.

По его словам, одним из последствий этой ситуации стали сложности в общении с Международным валютным фондом. Одной из причин приостановки сотрудничества с МВФ Уманский считает неспособность украинского правительства объяснить кредитору, за счет чего будет выполнена доходная часть госбюджета.

"Завышена макроэкономическая база, на основе которой верстался бюджет. Есть вопросы по отдельным статьям, например, доходам от Нацбанка. Минфин вместе с парламентом дорисовали по этой статье еще порядка 8 миллиардов", - рассказывает Игорь Уманский.

Уманский отмечает, что уже второй год подряд фиксируется первичный дефицит государственного бюджета.

"Это значит, что для погашения предыдущих заимствований и расходов на обслуживание, то есть самого долга и высоких процентных ставок, мы делаем новые заимствования. Долговой пузырь раздувается, и рано или поздно он лопнет. И тогда мало не покажется всем", - резюмировал Игорь Уманский.

Автор: 

бюджет (4837) Уманский Игорь (139)


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Топ комментарии
+11
Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский - Цензор.НЕТ 8607
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31.03.2021 16:10
+10
зеля повторит подвиг овоща и оставит в казне две копейки...

это вам не барыги при которых казна пополнялась
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31.03.2021 16:12
+10
И почему молчит эта черноротая тварь которая нам каждый день вещала о стоимости борщевого набора....??
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31.03.2021 16:14
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Правила форума Совет форумчан
Беня сказал что хочет дефолта...значит ослик сделает дефолт..
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31.03.2021 16:09 Ответить
Зеленський: Україна перебуває на межі економічного прориву
ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019, 15:20
Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский - Цензор.НЕТ 4542
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31.03.2021 16:09 Ответить
дайте зеленым идиетм весь запас США профукают за пару суток потом побираться будут типа ой пока на свете шелупонь зеленая живет.. стало быть бедною мы будем во всем мире....
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31.03.2021 16:13 Ответить
Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский - Цензор.НЕТ 8607
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31.03.2021 16:10 Ответить
Це через підвищення жирів в олії !!!)))
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31.03.2021 16:12 Ответить
И почему молчит эта черноротая тварь которая нам каждый день вещала о стоимости борщевого набора....??
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31.03.2021 16:14 Ответить
тогда ей платили, чтоб пестела, сейчас платят, чтоб не пестела...
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31.03.2021 16:20 Ответить
Потому, что орёшь постоян.

Среди причин подорожания масла называют неблагоприятные прошлогодние погодные условия и плохие прогнозы по урожаю масличных культур в мире. Получается, что производителям масла невыгодно продавать продукцию дешево на внутреннем рынке, поэтому они ее поставляют за границу.19 ч. назад
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31.03.2021 16:25 Ответить
Вот Порох успевал с утра пробежаться по магазинам и ларькам, и выставить ценники! А зеля, выходит, лох!
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31.03.2021 16:48 Ответить
Оппа! На параше на 10 грн. дешевле за литр. Почему?
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31.03.2021 16:57 Ответить
Когда был неурожай лука....это не помешало этой черноротой твари с Г+Г каждый день верещать о том что цыбуля уже по пятнадцать....
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31.03.2021 17:37 Ответить
Когда цыбуля подорожала, это результат правления твоего божка, тогда причина была не в урожае, а в том, что тот урод понятия не имеет в планировании.. а неурожай соняха, это непогода, я видел брошенные поля с карликовыми головками соняха.
Да, спроси у своего козлины, который имеет тысячи гектар земли, куда он дел урожай подсолнечника.
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31.03.2021 17:54 Ответить
набутылочник, твоя судьба сидеть на бутылке ровно, а не рассуждать о сельском хозйстве, чмо лишнехромосомное
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31.03.2021 23:49 Ответить
Цікаво , що робив двічі екс-міністр , коли був не екс,а міністром???))))
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31.03.2021 16:11 Ответить
Министерство финансов в январе-феврале 2021 года не смогло найти 15 млрд гривен для того, чтобы профинансировать долги и заимствования



Питання - чиї це борги і позики і хто їх брав?
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31.03.2021 16:11 Ответить
Запитай краще -Хто іх не брав !!!)))
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31.03.2021 16:13 Ответить
Я бы предположил, что власть. Но можно списать и на сторожа детского сада "Малятко" из славного города Сыктывкар. Кто знает, это ведь такая загадка...
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31.03.2021 16:15 Ответить
зеля повторит подвиг овоща и оставит в казне две копейки...

это вам не барыги при которых казна пополнялась
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31.03.2021 16:12 Ответить
мудрый та трудолюбный нарид скынув ярмо барыг.
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31.03.2021 16:21 Ответить
А может это страна не производит достаточно товаров и услуг? Что тогда?
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31.03.2021 16:12 Ответить
и при этом оно закатывает деньги в асфальт
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31.03.2021 16:13 Ответить
таж блин, пишут ш Овощ украл сто контейнеров бабла - где реальные предъявы?
ну просто каждая собака лает шо - тут и там тот и этот украл - ну так иски где?
языком молоть каждый умеет - выложи стопку документов, заяви на гос. уроввне вна "суд", а не звезди.
то же по Ахметову - звоните к Бакланову.... а, занято, ну тогда извини.те
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31.03.2021 16:16 Ответить
Тут скорее вопрос в запасе прочности народа. Я думаю, если народ выдержал Порошенко, то выдержит и Зеленского. И последующего президента тоже выдержит.

А вот дальше интереснее. Аграрная сверхдержава не сможет прокормить такое количество людей. И лишним нужно приготовиться к этому.
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31.03.2021 16:24 Ответить
при Порошенко ввп +3.5% был, а при зеленой власти ввп -4% стал. вот разница между Порошенко и зеленой плесенью, но нарид в лице 73% - главное не Порошенко.
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31.03.2021 16:41 Ответить
А як же перед виборами воздух сотрясали про неймовірний швидкий ріст економіки і бюджету. Слугам урода варто пам'ятати наступне:

Стаття 190. Шахрайство

Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


На жаль в статті не прописано про заволодіння владою шляхом шахрайства.

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31.03.2021 16:33 Ответить
В правительстве забыли слово "секвестр", но помнят выражение "после нас хоть трава не расти" , а главный абхазец вообще забыл, где находится.
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31.03.2021 16:51 Ответить
Вот что удивительно - у Сени получалось, у Гроси получалось, а у Зели уже третий премьер - не получается...
Загадочное явление!
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31.03.2021 17:10 Ответить
Бюджет распилили.....браво!
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31.03.2021 17:30 Ответить
31 березня 2021 року річниця першого туру президентських виборів
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31.03.2021 18:46 Ответить
зато охметов в шыколаде
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31.03.2021 22:09 Ответить
Уряд не збирає достатньо коштів, тому змушений витрачати чужі, - Уманський - Цензор.НЕТ 3392
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31.03.2021 22:49 Ответить
 
 