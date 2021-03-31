Правительство не собирает достаточно средств, поэтому вынуждено тратить чужие, - Уманский

Дважды министр финансов и бывший советник Главы Офиса Президента Украины Игорь Уманский рассказал о критической ситуации с наполнением госбюджета.

В интервью для сайта "МИНФИН" он отметил, что причины кроются в уменьшении налогооблагаемой базы, таможенном "схематозе" и блокировании "белого" НДС.

Уманский отметил, что, Министерство финансов в январе-феврале 2021 года не смогло найти 15 млрд гривен для того, чтобы профинансировать долги и заимствования. Поэтому оно взяло деньги с Единого казначейского счета, на котором хранятся далеко не только деньги правительства.

"Минфин залез в ЕКС. Единый казначейский счет обслуживает же не только госбюджет, там, например, еще размещены деньги местных бюджетов", - рассказал Уманский.

По его оценкам, в среднем на ЕКС в 2020 году находились 71−73 млрд грн средств местных бюджетов, порядка 16 млрд грн находилось на НДС-счетах и до 12 млрд. грн. - на таможенных депозитах. Таким образом, помимо местных бюджетов, источником средств для правительства в январе-феврале стал отечественный бизнес.

"Там же (на Едином казначейском счете, – ред.) размещены деньги других клиентов - институтов, медучреждений и т. д. В среднем, порядка 5 миллиардов. На начало месяца на ЕКС было порядка 30 миллиардов, т. е. вроде бы немало. Но, где тогда деньги остальных клиентов? Мы понимаем, что денег правительства на счетах - "минус", - разъяснил Уманский.

Экс-министр также рассказал о проблемах с наполнением госбюджета. Он сообщил, что статистические данные по 2020 г. демонстрируют увеличение сборов по НДС на 50 млрд грн, в сравнении с 2019-м годом. Однако по факту, утверждает Уманский, перевыполнение планов по ежемесячному сбору налогов – искусственное. Оно связано с массовым блокированием "белого" НДС.

"Можно было бы объяснить этот "плюс", если бы налоговая действительно ликвидировала "скрутки", как заявила. На самом деле количество "скруток" наоборот увеличился в объемах. Пообщавшись и с налоговиками, и с бизнесом, я выяснил, что причина хороших показателей — в массовом блокировании "белого" НДС. Не трогают разве что участников ЕБА (Европейская Бизнес Ассоциация, – ред.) и крупный бизнес, кроме того, который завязан в схематозе. Совпадение или нет, но в целом, по подсчетам налоговых экспертов эта сумма оценивается в те же 50 миллиардов", - объясняет экс-министр.

По его словам, одним из последствий этой ситуации стали сложности в общении с Международным валютным фондом. Одной из причин приостановки сотрудничества с МВФ Уманский считает неспособность украинского правительства объяснить кредитору, за счет чего будет выполнена доходная часть госбюджета.

"Завышена макроэкономическая база, на основе которой верстался бюджет. Есть вопросы по отдельным статьям, например, доходам от Нацбанка. Минфин вместе с парламентом дорисовали по этой статье еще порядка 8 миллиардов", - рассказывает Игорь Уманский.

Уманский отмечает, что уже второй год подряд фиксируется первичный дефицит государственного бюджета.

"Это значит, что для погашения предыдущих заимствований и расходов на обслуживание, то есть самого долга и высоких процентных ставок, мы делаем новые заимствования. Долговой пузырь раздувается, и рано или поздно он лопнет. И тогда мало не покажется всем", - резюмировал Игорь Уманский.