НБУ проводить позапланову перевірку емітента GlobalMoney "Банку Альянс"

Національний банк України проводить позапланову виїзну перевірку діяльності АТ "Банк Альянс" за період з 1 грудня 2018 по 10 грудня 2020 року.

Фінансова установа перевіряється на відповідність "Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення". Також регулятор провів аналогічну позапланову перевірку ТОВ "ГлобалМані", яка тривала з грудня 2020 по лютий 2021 року, повідомляє експерт Юрій Гаврилечко в своєму блозі на сайті Цензор.НЕТ

Приводом для позапланової перевірки регулятора стало партнерство банку в якості емітента з ТОВ "ГлобалМані", постачальника електронної грошової одиниці GlobalMoney. Компанії підозрюють у створенні схеми ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців, в результаті чого за чотири місяці державний бюджет недорахувався понад 800 млн грн податкових виплат.

"Саме на споживачів лягає левова частка відповідальності за випадки розкрадання коштів в результаті злому гаманців, розкрадання паролів до них або використання шкідливого ПЗ. Блокування електронних гаманців залишається складною для правоохоронців не тільки через складність ідентифікації і встановлення осіб зловмисників. Уникнути відповідальності їм допомагають прогалини в законодавстві", - зазначає соціолог і співзасновник аналітичного кластера Ukrainian Think Tank Юрій Гаврилечко.

У грудні 2020 року абоненти мережі магазинів "Алло" виявили, що отримані в магазині чеки містять інформацію про придбання електронних грошей GlobalMoney (емітентом виступає "Банк Альянс"). Підозри, що транзакції GlobalMoney проводилися без відома і згоди клієнтів "Алло", стали приводом для звернення в правоохоронні органи. Раніше в ефірі телеканалу ICTV вийшов сюжет "Скільки коштує замовити наркотики через телеграм-канал?", Автори якого встановили, що електронні гаманці GlobalMoney використовуються в схемах реалізації наркотиків через анонімні Telegram-канали.



