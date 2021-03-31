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Кабмін заборонив обладнати парковки на тротуарах

Кабмін заборонив обладнати парковки на тротуарах

Уряд 31 березня вніс зміни до постанови від 3 грудня 2009 р. № 1342, удосконаливши Правила паркування транспортних засобів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, тепер передбачається:

– надання повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

– відповідальність за доступ до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;

– удосконалення способів оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);

– заборона для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.

"Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг і контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв’язання транспортних проблем у населених пунктах", - впевнені в Кабміні.

Крім того, згідно з порівняльною таблицею постанов, не можна робити парковки на двосмугових дорогах вже 6 метрів. Платні майданчики для паркування повинні бути обов'язково позначені і обладнані платіжними пристроями або інформацією про форму платежу.

Автор: 

Кабмін (14103) паркування (292)


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Топ коментарі
+4
В смартфоні тепер будуть паркуватися.
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31.03.2021 18:13
+3
В Днепре все тротуары в парковках .
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31.03.2021 18:08
+3
Только идиоты ездят по тротуарам.
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31.03.2021 18:19
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Правила форума Рада форумчан
Цікаві такі, у нас і так паркомісць не вистачає... У ПДР ж прописано, що парковка на тротуарі дозволена, якщо залишається 2 метри для пішоходів!
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31.03.2021 18:02 Відповісти
Ну всё для нас и ради нас ! Правильно ?
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31.03.2021 18:13 Відповісти
Дуже добре що ви пам'ятаєте бункт ПДР 15.10в), але погано що не пам'яиаєте пункт 15.10б)
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31.03.2021 18:21 Відповісти
Ну так у чому проблема поставити знаки всюди, де треба, і поповнювати бюджет коштами за паркування?
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31.03.2021 18:26 Відповісти
В тому що тепер це заборонено
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31.03.2021 18:39 Відповісти
Ні, поки не внесуть відповідні зміни в ПДР... Інакше буде юридична колізія!
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31.03.2021 18:41 Відповісти
ПДР - це все-таки закон, він має вищу юридичну силу!
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31.03.2021 18:41 Відповісти
ПДР затверджені постановою Кабміна.
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31.03.2021 18:43 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-93-%D0%BF#Text
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31.03.2021 18:44 Відповісти
Ок, але все одно колізія двох постанов...
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31.03.2021 18:49 Відповісти
Прочитайте внимательно - запрещается не паркование на тротуаре, а оборудование парковок субъектами хозяйствования, а это совершенно разные вещи!
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31.03.2021 19:57 Відповісти
У нас ПДР виписані так, що на тротуарі можна паркуватися лише на обладнаних парковках...
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31.03.2021 20:52 Відповісти
Ети полусферы сдвигаются на тротуар и мешают ходить еще больше)
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31.03.2021 18:06 Відповісти
Кому заважають? Мені не заважають жодним чином, на відміну від корит, які паркують дебільні водії
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31.03.2021 20:30 Відповісти
В Днепре все тротуары в парковках .
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31.03.2021 18:08 Відповісти
боре с геной весь бизнес поломали гады.
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31.03.2021 19:10 Відповісти
Наоборот, облегчили. Раньше оборудование парковок запрещалась на дорогах шириной мене 7,5 м, а теперь 6м. Но в обоих случаях написано так, что можно толковать о ширине полосы, а не дороги)))
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31.03.2021 21:40 Відповісти
В смартфоні тепер будуть паркуватися.
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31.03.2021 18:13 Відповісти
Достану из гаража лисапед .
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31.03.2021 18:14 Відповісти
Задолбали они уже.
Половина тротуара отрисована для *************, на второй - парковка.
Всю эту хирню убрать нахрен немедленно.
Кто такое мог придумать, кроме больного на всю голову Кличко?
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31.03.2021 18:15 Відповісти
У тебя нет авто и лисапеда . Почтальон Печкин ?
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31.03.2021 18:17 Відповісти
Только идиоты ездят по тротуарам.
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31.03.2021 18:19 Відповісти
Они там паркуются и стоят .
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31.03.2021 18:20 Відповісти
Нафіга вони взагалі стільки уваги велосипедистам тим приділяють, якщо у Києві 80% велосипедистів зараз - це Глово, Болт Фуд, Ракета і тд? Так ці дебіли порушують правила що на дорозі, що на тротуарах - закази в них постійно горять!
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31.03.2021 18:19 Відповісти
Надо сдать ещё 20 кв.м. под авто . Советую . Очень выгодно .
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31.03.2021 18:22 Відповісти
Нарешті!
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31.03.2021 18:26 Відповісти
В КабМіні такі ж юристи, як і найвеличніший?
Тобто вони, своєю постановою, відміняють вимоги закону, який затверджений ВРУ? На якій підставі?
Мабуть ті 73% зараз в екстазі б'ються в епілептичному припадку від радощів за подібні "досягнення".
Не може людина, що прийшла до влади на брехні, почала своє царювання з порушення законів, яка привела через ці порушення законів до влади маргиналів та невігласів, бути гарантом прав і свобод.
І чим скоріш ті "смєтуни" це зрозуміють, тім раніше почнеться рятування країни від сповзання в небуття.
Можливо, навіть, порохоботи приєднаються до них... На заключному етапі
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31.03.2021 18:35 Відповісти
Відміняють вимогу якого закону?
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31.03.2021 18:41 Відповісти
Правила Дорожнього Руху. Знаєте про такі? Навіть зміни до них проходять через ВРУ. Чи "яка різниця"?
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31.03.2021 20:00 Відповісти
Немає такого закону.
Правила дорожнього руху затверджені постановою Кабміну. Це не закон.
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31.03.2021 20:32 Відповісти
ПДР пишуться і затверджуються КМУ у відповідності до ЗАКОНА УКРАЇНИ про дорожній рух, з якого перетягують цілі абзаци, отакі справи, так що і ви праві, і він правий, і я правий
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31.03.2021 21:29 Відповісти
Подібні розмови можуть бути десь у дешевому генделику, а правники мають висловлюватися максимально чітко та коректно.
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31.03.2021 21:37 Відповісти
Разуй глаза и прочти внимательно - запрещается оборудование парковок субъектами хозяйствования. Про запрет парковаться на тротуарах - ни слова!
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31.03.2021 19:59 Відповісти
Ага. Бачив. Таким чином будь-яке підприємство не може цього зробити, а будь хто, якщо не має господарських справ - та раді Бога! Зараз і так податків від цього бізнесу мало, а тепер і зовсім не буде. Зате пройти-проїхати стане складніше.
Мене, як водія, бісить не це, а те, що якісь упирі загарбують собі полосу дорожнього руху чи вільне місце на районі і влаштовують там паркування. Беруть за це гроші, але ні за що не відповідають (як і всі інші фірми, що надають послуги паркування). Обікрали авто чи вкрали, або пошкодили - то проблеми водія. Вони лише збирають гроші за те, що ти тут припаркувався.
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31.03.2021 20:10 Відповісти
Интерестно, как будет повышаться качество, согласно заявлению постановления, при запрете парковок вдоль дороги?) Какой сервис это даст, евакуаторы?) где здесь плюс для людей? помоему вначале надо оборудовать парковки.
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31.03.2021 18:45 Відповісти
Чтобы оборудовать парковки, в них нужно инвестировать. А инвестировать будут тогда, когда будут уверены что инвестиция окупится и на ней можно будет зарабатывать. А пока можно ставить бесплатно на тротуарах или вдоль дороги, кто поедет куда то там за 200 метров на платный паркинг.
В качестве подтверждения моих слов посмотрите один из последних выпусков "Зупини Лося", где водители паркуются прямо у входа в торговый центр, это при том что на паркинге этого торгового центра есть 400+ свободных мест, первый час бесплатно, а со второго час 10 гривен. Только в попу еще не целуют, может это нужно чтобы парковались на паркингах?
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31.03.2021 18:52 Відповісти
Платные площадки для парковки должны быть обязательно обозначены и оборудованы платежными устройствами или информацией о форме платежа.Источник: https://censor.net/ru/n3256823

Волшебное слово "ИЛИ"... которое делает не обязательными установку терминалов....достаточно написать "Оплата за нал"...
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31.03.2021 18:46 Відповісти
Причем размер шрифта...размер обьявления...и место где оно должно висеть не конкретизируются....
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31.03.2021 18:48 Відповісти
Постановление это не Закон,
тем более какое дело Кабмину к городским делам где и как делать парковки
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31.03.2021 19:10 Відповісти
О, ти мабуть з тих, хто і на могилах припаркується - "А какая разніца?" На бібіку так-сяк нашкрябав, чи купив у крєдіт, а от на паркомісце на стоянці, чи повноцінний гараж дєньог пшик-йок. Шо? Важко булками від парковки до унітазу порухати? Ну так, так...
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31.03.2021 19:58 Відповісти
Вже кілька років намагаюсь вгамувати якихось жлобів з нашого будинку, які тупо паркуються на прибудинковому газоні. Усі інші паркуються на прибудинковій доріжці. Чи є вона тротуаром, хз? Але якщо це так, то й інші попруть на газон. Ппц...
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31.03.2021 19:53 Відповісти
Нужно еще повысить штраф раз в 50 за парковку на тротуаре, при наличии мест на парковке.
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31.03.2021 20:57 Відповісти
Украинцы всю жизнь, еще с совка, платили дорожный сбор. Все дороги построены на наши деньги. Почему мы должны платить за парковку на проезжей части? Только по тому что очередной вор чиновник нарисовал краской разметку парковки и не вложил в парковку ни копейки? Зато деньги от парковки идут чиновнику в карман, и только не больше 10% попадают в бюджет.
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31.03.2021 21:30 Відповісти
Усовершенствование с помощью запретов для блага народа
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01.04.2021 09:53 Відповісти
правильно.
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01.04.2021 15:48 Відповісти
 
 