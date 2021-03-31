Кабмін заборонив обладнати парковки на тротуарах
Уряд 31 березня вніс зміни до постанови від 3 грудня 2009 р. № 1342, удосконаливши Правила паркування транспортних засобів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, тепер передбачається:
– надання повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);
– відповідальність за доступ до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;
– удосконалення способів оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);
– заборона для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.
"Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг і контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв’язання транспортних проблем у населених пунктах", - впевнені в Кабміні.
Крім того, згідно з порівняльною таблицею постанов, не можна робити парковки на двосмугових дорогах вже 6 метрів. Платні майданчики для паркування повинні бути обов'язково позначені і обладнані платіжними пристроями або інформацією про форму платежу.
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Половина тротуара отрисована для *************, на второй - парковка.
Всю эту хирню убрать нахрен немедленно.
Кто такое мог придумать, кроме больного на всю голову Кличко?
Тобто вони, своєю постановою, відміняють вимоги закону, який затверджений ВРУ? На якій підставі?
Мабуть ті 73% зараз в екстазі б'ються в епілептичному припадку від радощів за подібні "досягнення".
Не може людина, що прийшла до влади на брехні, почала своє царювання з порушення законів, яка привела через ці порушення законів до влади маргиналів та невігласів, бути гарантом прав і свобод.
І чим скоріш ті "смєтуни" це зрозуміють, тім раніше почнеться рятування країни від сповзання в небуття.
Можливо, навіть, порохоботи приєднаються до них... На заключному етапі
Правила дорожнього руху затверджені постановою Кабміну. Це не закон.
Мене, як водія, бісить не це, а те, що якісь упирі загарбують собі полосу дорожнього руху чи вільне місце на районі і влаштовують там паркування. Беруть за це гроші, але ні за що не відповідають (як і всі інші фірми, що надають послуги паркування). Обікрали авто чи вкрали, або пошкодили - то проблеми водія. Вони лише збирають гроші за те, що ти тут припаркувався.
В качестве подтверждения моих слов посмотрите один из последних выпусков "Зупини Лося", где водители паркуются прямо у входа в торговый центр, это при том что на паркинге этого торгового центра есть 400+ свободных мест, первый час бесплатно, а со второго час 10 гривен. Только в попу еще не целуют, может это нужно чтобы парковались на паркингах?
Волшебное слово "ИЛИ"... которое делает не обязательными установку терминалов....достаточно написать "Оплата за нал"...
тем более какое дело Кабмину к городским делам где и как делать парковки