Кабмін заборонив обладнати парковки на тротуарах

Уряд 31 березня вніс зміни до постанови від 3 грудня 2009 р. № 1342, удосконаливши Правила паркування транспортних засобів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, тепер передбачається:

– надання повноваження інспекторам з паркування (уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

– відповідальність за доступ до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів;

– удосконалення способів оплати паркувальних послуг (у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування);

– заборона для суб’єктів господарювання обладнувати місця для паркування на тротуарах.

"Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю за рахунок раціональної організації та введення нових інноваційних технологій оплати послуг і контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв’язання транспортних проблем у населених пунктах", - впевнені в Кабміні.

Крім того, згідно з порівняльною таблицею постанов, не можна робити парковки на двосмугових дорогах вже 6 метрів. Платні майданчики для паркування повинні бути обов'язково позначені і обладнані платіжними пристроями або інформацією про форму платежу.