Кабмин запретил оборудовать парковки на тротуарах

Правительство 31 марта внесло изменения в постановление от 3 декабря 2009 года №1342, усовершенствовав Правила парковки транспортных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, теперь предусматривается:

- предоставление полномочий инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

- ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей;

- усовершенствование способов оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);

- запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

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"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", - уверены в Кабмине.

Кроме того, согласно сравнительной таблице постановлений, нельзя делать парковки на двухполосных дорогах уже 6 метров. Платные площадки для парковки должны быть обязательно обозначены и оборудованы платежными устройствами или информацией о форме платежа.