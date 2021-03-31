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Кабмин запретил оборудовать парковки на тротуарах

Кабмин запретил оборудовать парковки на тротуарах

Правительство 31 марта внесло изменения в постановление от 3 декабря 2009 года №1342, усовершенствовав Правила парковки транспортных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, теперь предусматривается:

- предоставление полномочий инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

- ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей;

- усовершенствование способов оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);

- запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

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"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", - уверены в Кабмине.

Кроме того, согласно сравнительной таблице постановлений, нельзя делать парковки на двухполосных дорогах уже 6 метров. Платные площадки для парковки должны быть обязательно обозначены и оборудованы платежными устройствами или информацией о форме платежа.

Автор: 

Кабмин (14029) парковка (288)


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Топ комментарии
+4
В смартфоні тепер будуть паркуватися.
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31.03.2021 18:13
+3
В Днепре все тротуары в парковках .
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31.03.2021 18:08
+3
Только идиоты ездят по тротуарам.
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31.03.2021 18:19
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Правила форума Совет форумчан
Цікаві такі, у нас і так паркомісць не вистачає... У ПДР ж прописано, що парковка на тротуарі дозволена, якщо залишається 2 метри для пішоходів!
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31.03.2021 18:02 Ответить
Ну всё для нас и ради нас ! Правильно ?
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31.03.2021 18:13 Ответить
Дуже добре що ви пам'ятаєте бункт ПДР 15.10в), але погано що не пам'яиаєте пункт 15.10б)
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31.03.2021 18:21 Ответить
Ну так у чому проблема поставити знаки всюди, де треба, і поповнювати бюджет коштами за паркування?
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31.03.2021 18:26 Ответить
В тому що тепер це заборонено
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31.03.2021 18:39 Ответить
Ні, поки не внесуть відповідні зміни в ПДР... Інакше буде юридична колізія!
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31.03.2021 18:41 Ответить
ПДР - це все-таки закон, він має вищу юридичну силу!
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31.03.2021 18:41 Ответить
ПДР затверджені постановою Кабміна.
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31.03.2021 18:43 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-93-%D0%BF#Text
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31.03.2021 18:44 Ответить
Ок, але все одно колізія двох постанов...
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31.03.2021 18:49 Ответить
Прочитайте внимательно - запрещается не паркование на тротуаре, а оборудование парковок субъектами хозяйствования, а это совершенно разные вещи!
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31.03.2021 19:57 Ответить
У нас ПДР виписані так, що на тротуарі можна паркуватися лише на обладнаних парковках...
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31.03.2021 20:52 Ответить
Ети полусферы сдвигаются на тротуар и мешают ходить еще больше)
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31.03.2021 18:06 Ответить
Кому заважають? Мені не заважають жодним чином, на відміну від корит, які паркують дебільні водії
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31.03.2021 20:30 Ответить
В Днепре все тротуары в парковках .
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31.03.2021 18:08 Ответить
боре с геной весь бизнес поломали гады.
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31.03.2021 19:10 Ответить
Наоборот, облегчили. Раньше оборудование парковок запрещалась на дорогах шириной мене 7,5 м, а теперь 6м. Но в обоих случаях написано так, что можно толковать о ширине полосы, а не дороги)))
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31.03.2021 21:40 Ответить
В смартфоні тепер будуть паркуватися.
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31.03.2021 18:13 Ответить
Достану из гаража лисапед .
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31.03.2021 18:14 Ответить
Задолбали они уже.
Половина тротуара отрисована для *************, на второй - парковка.
Всю эту хирню убрать нахрен немедленно.
Кто такое мог придумать, кроме больного на всю голову Кличко?
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31.03.2021 18:15 Ответить
У тебя нет авто и лисапеда . Почтальон Печкин ?
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31.03.2021 18:17 Ответить
Только идиоты ездят по тротуарам.
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31.03.2021 18:19 Ответить
Они там паркуются и стоят .
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31.03.2021 18:20 Ответить
Нафіга вони взагалі стільки уваги велосипедистам тим приділяють, якщо у Києві 80% велосипедистів зараз - це Глово, Болт Фуд, Ракета і тд? Так ці дебіли порушують правила що на дорозі, що на тротуарах - закази в них постійно горять!
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31.03.2021 18:19 Ответить
Надо сдать ещё 20 кв.м. под авто . Советую . Очень выгодно .
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31.03.2021 18:22 Ответить
Нарешті!
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31.03.2021 18:26 Ответить
В КабМіні такі ж юристи, як і найвеличніший?
Тобто вони, своєю постановою, відміняють вимоги закону, який затверджений ВРУ? На якій підставі?
Мабуть ті 73% зараз в екстазі б'ються в епілептичному припадку від радощів за подібні "досягнення".
Не може людина, що прийшла до влади на брехні, почала своє царювання з порушення законів, яка привела через ці порушення законів до влади маргиналів та невігласів, бути гарантом прав і свобод.
І чим скоріш ті "смєтуни" це зрозуміють, тім раніше почнеться рятування країни від сповзання в небуття.
Можливо, навіть, порохоботи приєднаються до них... На заключному етапі
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31.03.2021 18:35 Ответить
Відміняють вимогу якого закону?
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31.03.2021 18:41 Ответить
Правила Дорожнього Руху. Знаєте про такі? Навіть зміни до них проходять через ВРУ. Чи "яка різниця"?
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31.03.2021 20:00 Ответить
Немає такого закону.
Правила дорожнього руху затверджені постановою Кабміну. Це не закон.
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31.03.2021 20:32 Ответить
ПДР пишуться і затверджуються КМУ у відповідності до ЗАКОНА УКРАЇНИ про дорожній рух, з якого перетягують цілі абзаци, отакі справи, так що і ви праві, і він правий, і я правий
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31.03.2021 21:29 Ответить
Подібні розмови можуть бути десь у дешевому генделику, а правники мають висловлюватися максимально чітко та коректно.
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31.03.2021 21:37 Ответить
Разуй глаза и прочти внимательно - запрещается оборудование парковок субъектами хозяйствования. Про запрет парковаться на тротуарах - ни слова!
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31.03.2021 19:59 Ответить
Ага. Бачив. Таким чином будь-яке підприємство не може цього зробити, а будь хто, якщо не має господарських справ - та раді Бога! Зараз і так податків від цього бізнесу мало, а тепер і зовсім не буде. Зате пройти-проїхати стане складніше.
Мене, як водія, бісить не це, а те, що якісь упирі загарбують собі полосу дорожнього руху чи вільне місце на районі і влаштовують там паркування. Беруть за це гроші, але ні за що не відповідають (як і всі інші фірми, що надають послуги паркування). Обікрали авто чи вкрали, або пошкодили - то проблеми водія. Вони лише збирають гроші за те, що ти тут припаркувався.
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31.03.2021 20:10 Ответить
Интерестно, как будет повышаться качество, согласно заявлению постановления, при запрете парковок вдоль дороги?) Какой сервис это даст, евакуаторы?) где здесь плюс для людей? помоему вначале надо оборудовать парковки.
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31.03.2021 18:45 Ответить
Чтобы оборудовать парковки, в них нужно инвестировать. А инвестировать будут тогда, когда будут уверены что инвестиция окупится и на ней можно будет зарабатывать. А пока можно ставить бесплатно на тротуарах или вдоль дороги, кто поедет куда то там за 200 метров на платный паркинг.
В качестве подтверждения моих слов посмотрите один из последних выпусков "Зупини Лося", где водители паркуются прямо у входа в торговый центр, это при том что на паркинге этого торгового центра есть 400+ свободных мест, первый час бесплатно, а со второго час 10 гривен. Только в попу еще не целуют, может это нужно чтобы парковались на паркингах?
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31.03.2021 18:52 Ответить
Платные площадки для парковки должны быть обязательно обозначены и оборудованы платежными устройствами или информацией о форме платежа.Источник: https://censor.net/ru/n3256823

Волшебное слово "ИЛИ"... которое делает не обязательными установку терминалов....достаточно написать "Оплата за нал"...
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31.03.2021 18:46 Ответить
Причем размер шрифта...размер обьявления...и место где оно должно висеть не конкретизируются....
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31.03.2021 18:48 Ответить
Постановление это не Закон,
тем более какое дело Кабмину к городским делам где и как делать парковки
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31.03.2021 19:10 Ответить
О, ти мабуть з тих, хто і на могилах припаркується - "А какая разніца?" На бібіку так-сяк нашкрябав, чи купив у крєдіт, а от на паркомісце на стоянці, чи повноцінний гараж дєньог пшик-йок. Шо? Важко булками від парковки до унітазу порухати? Ну так, так...
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31.03.2021 19:58 Ответить
Вже кілька років намагаюсь вгамувати якихось жлобів з нашого будинку, які тупо паркуються на прибудинковому газоні. Усі інші паркуються на прибудинковій доріжці. Чи є вона тротуаром, хз? Але якщо це так, то й інші попруть на газон. Ппц...
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31.03.2021 19:53 Ответить
Нужно еще повысить штраф раз в 50 за парковку на тротуаре, при наличии мест на парковке.
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31.03.2021 20:57 Ответить
Украинцы всю жизнь, еще с совка, платили дорожный сбор. Все дороги построены на наши деньги. Почему мы должны платить за парковку на проезжей части? Только по тому что очередной вор чиновник нарисовал краской разметку парковки и не вложил в парковку ни копейки? Зато деньги от парковки идут чиновнику в карман, и только не больше 10% попадают в бюджет.
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31.03.2021 21:30 Ответить
Усовершенствование с помощью запретов для блага народа
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01.04.2021 09:53 Ответить
правильно.
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01.04.2021 15:48 Ответить
 
 