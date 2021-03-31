Кабмин запретил оборудовать парковки на тротуарах
Правительство 31 марта внесло изменения в постановление от 3 декабря 2009 года №1342, усовершенствовав Правила парковки транспортных средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, теперь предусматривается:
- предоставление полномочий инспекторам по парковке (уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
- ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей;
- усовершенствование способов оплаты парковочных услуг (в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания);
- запрет для субъектов хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.
"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", - уверены в Кабмине.
Кроме того, согласно сравнительной таблице постановлений, нельзя делать парковки на двухполосных дорогах уже 6 метров. Платные площадки для парковки должны быть обязательно обозначены и оборудованы платежными устройствами или информацией о форме платежа.
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Половина тротуара отрисована для *************, на второй - парковка.
Всю эту хирню убрать нахрен немедленно.
Кто такое мог придумать, кроме больного на всю голову Кличко?
Тобто вони, своєю постановою, відміняють вимоги закону, який затверджений ВРУ? На якій підставі?
Мабуть ті 73% зараз в екстазі б'ються в епілептичному припадку від радощів за подібні "досягнення".
Не може людина, що прийшла до влади на брехні, почала своє царювання з порушення законів, яка привела через ці порушення законів до влади маргиналів та невігласів, бути гарантом прав і свобод.
І чим скоріш ті "смєтуни" це зрозуміють, тім раніше почнеться рятування країни від сповзання в небуття.
Можливо, навіть, порохоботи приєднаються до них... На заключному етапі
Правила дорожнього руху затверджені постановою Кабміну. Це не закон.
Мене, як водія, бісить не це, а те, що якісь упирі загарбують собі полосу дорожнього руху чи вільне місце на районі і влаштовують там паркування. Беруть за це гроші, але ні за що не відповідають (як і всі інші фірми, що надають послуги паркування). Обікрали авто чи вкрали, або пошкодили - то проблеми водія. Вони лише збирають гроші за те, що ти тут припаркувався.
В качестве подтверждения моих слов посмотрите один из последних выпусков "Зупини Лося", где водители паркуются прямо у входа в торговый центр, это при том что на паркинге этого торгового центра есть 400+ свободных мест, первый час бесплатно, а со второго час 10 гривен. Только в попу еще не целуют, может это нужно чтобы парковались на паркингах?
Волшебное слово "ИЛИ"... которое делает не обязательными установку терминалов....достаточно написать "Оплата за нал"...
тем более какое дело Кабмину к городским делам где и как делать парковки