Перехватывающие паркинги в Киеве обустроят возле шести станций метро, - Кличко

Первый из них - возле метро "Выдубичи" - уже месяц как работает. Это парковка на 193 места.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Паркинги сделают на въездах в столицу по пяти направлениям вблизи таких станций метро:

• Академгородок

• Святошин

• Красный Хутор

• Ипподром

• Сырецкая



Всего на них можно будет расположить около двух тысяч автомобилей.

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По словам Кличко, первая парковка на 193 места уже месяц работает возле станции метро Выдубичи. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждения, навигацию. Кроме этого, обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку, проложили оптоволокно. А вскоре установят десять камер видеонаблюдения. В среднем ежедневно на паркинге Выдубичи оставляют 120-140 автомобилей.

Мэр столицы отмечает, что сегодня власть тестирует, пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно.

Кличко объяснил, что перехватывающие паркинги дают водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому, по его словам, "мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице".

Напомним, депутаты Киевсовета приняли решение о перехватывающих паркингах возле конечных станций метро 23 июля.

Также сообщалось, что депутаты приняли решение открыть свой двор на Крещатике для парковки автомобилей.

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