Перехватывающие паркинги в Киеве обустроят возле шести станций метро, - Кличко
Первый из них - возле метро "Выдубичи" - уже месяц как работает. Это парковка на 193 места.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Паркинги сделают на въездах в столицу по пяти направлениям вблизи таких станций метро:
• Академгородок
• Святошин
• Красный Хутор
• Ипподром
• Сырецкая
Всего на них можно будет расположить около двух тысяч автомобилей.
По словам Кличко, первая парковка на 193 места уже месяц работает возле станции метро Выдубичи. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждения, навигацию. Кроме этого, обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку, проложили оптоволокно. А вскоре установят десять камер видеонаблюдения. В среднем ежедневно на паркинге Выдубичи оставляют 120-140 автомобилей.
Мэр столицы отмечает, что сегодня власть тестирует, пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно.
Кличко объяснил, что перехватывающие паркинги дают водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому, по его словам, "мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице".
Напомним, депутаты Киевсовета приняли решение о перехватывающих паркингах возле конечных станций метро 23 июля.
Также сообщалось, что депутаты приняли решение открыть свой двор на Крещатике для парковки автомобилей.
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Очистим Киев от ЗЕльоной плесени !
От тільки немає її в переліку.
Наверное для тех кто с Кончи-Заспы по Столичному шоссе ездит до перехватывающей парковки на Выдубичах, чтобы оставить машину и потом на метро ехать на работу.
https://topgir.com.ua/v-centre-kieva-evakuirovali-redchajshij-superkar-mclaren-329473/
2. Дорого.
3. Парковщики ни за что не несут никакой ответственности.
2. Не знаю почем паркинг, но если не бесплатный хотя бы при наличии проездного билета на метро, то согласен
3. И не должны нести ответсвенность, они не охранная фирма.
А иначе не хватит под торговые центры!
По мнению мэрии человек должен: Приехать на конечную метро, зайти в торговый центр, оставить там все деньги и быстренько уехать домой.
Я как-то на троллейбусе хотел доехать, так пришлось ждать его 45 минут. Какой нормальный человек будет 45 минут ждать троллейбус? Кличко не закупает новый наземный транспорт и не строит метро. Всех загоняют в эти задрипанные, ржавые, раздолбанные маршрутки. Их уже даже скотовозками нельзя назвать. Даже скот нельзя возить в таких условиях, в которых киевляне ездят.
Порівняно з 2013 майже всі швидкісні трамваї замніли иновими і з кондиціонером!
Удобный транспорт должен стоить дорого, и платить должны все.
У Празі чи Будапешті одноразова поїздка недешева - 1 євро, а може вже і більше (в Берліні - 2 євро), але місячний проїзний на всі види транспорту в Празі коштує так само, як в Києві, а в Будапешті навіть дешевше.
Чому? Бо в них різниця між вартістю одноразової поїздки і вартістю однієї поїздки з проїзною карткою - не пітори гривні, як у нас, а в півтора-два рази!
С северного направления автобусы прибывают один за другим.
Знесли б один з Дрімтаунів, все одно вони там аквапарк, сцюки, зачинили. Був би нормальний паркінг.