Перший з них - біля метро "Видубичі" - вже місяць як працює. Це парковка на 193 місця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Паркінги зроблять на в'їздах до столиці за п'ятьма напрямками поблизу таких станцій метро:

Академмістечко

Святошин

Червоний Хутір

Іподром

Сирецька

Загалом на них можна буде розташувати близько двох тисяч автомобілів.

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За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі.

Там встановили нове освітлення, транспорте та пішохідне огородження, навігацію. Крім цього, облаштували 2 пішохідні переходи, зробили дорожню розмітку, проклали також оптоволокно. А незабаром встановлять десять камер відеоспостереження. У середньому щодня на паркінгу Видубичі залишають 120-140 автомобілів.

Мер столиці зазначає, що сьогодні влада тестує, чи має попит цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Кличко пояснив, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом. Завдяки цьому, за його словами, "ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори в столиці".

Нагадаємо, депутати Київради ухвалили рішення про перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метро 23 липня.

Також повідомлялося, що депутати ухвалили рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.

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