Перехоплюючі паркінги в Києві облаштують біля шести станцій метро, - Кличко
Перший з них - біля метро "Видубичі" - вже місяць як працює. Це парковка на 193 місця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Паркінги зроблять на в'їздах до столиці за п'ятьма напрямками поблизу таких станцій метро:
- Академмістечко
- Святошин
- Червоний Хутір
- Іподром
- Сирецька
Загалом на них можна буде розташувати близько двох тисяч автомобілів.
За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі.
Там встановили нове освітлення, транспорте та пішохідне огородження, навігацію. Крім цього, облаштували 2 пішохідні переходи, зробили дорожню розмітку, проклали також оптоволокно. А незабаром встановлять десять камер відеоспостереження. У середньому щодня на паркінгу Видубичі залишають 120-140 автомобілів.
Мер столиці зазначає, що сьогодні влада тестує, чи має попит цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.
Кличко пояснив, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом. Завдяки цьому, за його словами, "ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори в столиці".
Нагадаємо, депутати Київради ухвалили рішення про перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метро 23 липня.
Також повідомлялося, що депутати ухвалили рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.
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От тільки немає її в переліку.
Наверное для тех кто с Кончи-Заспы по Столичному шоссе ездит до перехватывающей парковки на Выдубичах, чтобы оставить машину и потом на метро ехать на работу.
https://topgir.com.ua/v-centre-kieva-evakuirovali-redchajshij-superkar-mclaren-329473/
2. Дорого.
3. Парковщики ни за что не несут никакой ответственности.
2. Не знаю почем паркинг, но если не бесплатный хотя бы при наличии проездного билета на метро, то согласен
3. И не должны нести ответсвенность, они не охранная фирма.
А иначе не хватит под торговые центры!
По мнению мэрии человек должен: Приехать на конечную метро, зайти в торговый центр, оставить там все деньги и быстренько уехать домой.
Я как-то на троллейбусе хотел доехать, так пришлось ждать его 45 минут. Какой нормальный человек будет 45 минут ждать троллейбус? Кличко не закупает новый наземный транспорт и не строит метро. Всех загоняют в эти задрипанные, ржавые, раздолбанные маршрутки. Их уже даже скотовозками нельзя назвать. Даже скот нельзя возить в таких условиях, в которых киевляне ездят.
Порівняно з 2013 майже всі швидкісні трамваї замніли иновими і з кондиціонером!
Удобный транспорт должен стоить дорого, и платить должны все.
У Празі чи Будапешті одноразова поїздка недешева - 1 євро, а може вже і більше (в Берліні - 2 євро), але місячний проїзний на всі види транспорту в Празі коштує так само, як в Києві, а в Будапешті навіть дешевше.
Чому? Бо в них різниця між вартістю одноразової поїздки і вартістю однієї поїздки з проїзною карткою - не пітори гривні, як у нас, а в півтора-два рази!
С северного направления автобусы прибывают один за другим.
Знесли б один з Дрімтаунів, все одно вони там аквапарк, сцюки, зачинили. Був би нормальний паркінг.