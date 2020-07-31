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Перехоплюючі паркінги в Києві облаштують біля шести станцій метро, ​​- Кличко

Перехоплюючі паркінги в Києві облаштують біля шести станцій метро, ​​- Кличко

Перший з них - біля метро "Видубичі" - вже місяць як працює. Це парковка на 193 місця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Паркінги зроблять на в'їздах до столиці за п'ятьма напрямками поблизу таких станцій метро:

  • Академмістечко
  • Святошин
  • Червоний Хутір
  • Іподром
  • Сирецька

Загалом на них можна буде розташувати близько двох тисяч автомобілів.

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За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі.

Там встановили нове освітлення, транспорте та пішохідне огородження, навігацію. Крім цього, облаштували 2 пішохідні переходи, зробили дорожню розмітку, проклали також оптоволокно. А незабаром встановлять десять камер відеоспостереження. У середньому щодня на паркінгу Видубичі залишають 120-140 автомобілів.

Мер столиці зазначає, що сьогодні влада тестує, чи має попит цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Кличко пояснив, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці і рухатися далі громадським транспортом. Завдяки цьому, за його словами, "ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори в столиці".

Нагадаємо, депутати Київради ухвалили рішення про перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метро 23 липня.

Також повідомлялося, що депутати ухвалили рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.

Також читайте: Київрада відкриває киянам і гостям столиці своє подвір’я для паркування автомобілів у вихідні та свята

Автор: 

Київ (19663) Кличко Віталій (3527) паркування (292)


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Топ коментарі
+6
Что такое парковка на 193 места? Это не о чем.
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31.07.2020 15:46 Відповісти
+6
Задача поставлена правильно, но какие то детские масштабы паркомест для города таких размеров.
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31.07.2020 15:50 Відповісти
+4
Ну я такий - мені в центр зі Святошина швидше на метро метнутися... Деякі на мене дивляться, як на ідіота - типу нашо тоді машину купував...
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31.07.2020 16:19 Відповісти
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Что такое парковка на 193 места? Это не о чем.
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31.07.2020 15:46 Відповісти
Кличко - чемпион !

Очистим Киев от ЗЕльоной плесени !
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31.07.2020 16:34 Відповісти
там же ясно написано, это тестовая парковка, если будет спрос, построят радом ещё на 15000 мест
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04.08.2020 13:34 Відповісти
Задача поставлена правильно, но какие то детские масштабы паркомест для города таких размеров.
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31.07.2020 15:50 Відповісти
А як з місцями для парковки, сквери довирубуватимуть.
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31.07.2020 16:05 Відповісти
Бесполезное строительство. Это не Варшава или другой европейский город. В Украине менталитет водителя не тот. Как же это он поставит машину на паркинге и повезёт свою жопу на метро? А кто же тогда машину на пешеходном переходе поставит или зелёной зоне или на местах для инвалидов, чтобы не нести далеко до входа куда он приехал, свою "драгоценную дупу"
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31.07.2020 16:08 Відповісти
Ну я такий - мені в центр зі Святошина швидше на метро метнутися... Деякі на мене дивляться, як на ідіота - типу нашо тоді машину купував...
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31.07.2020 16:19 Відповісти
І з "Лісової" так краще.
От тільки немає її в переліку.
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31.07.2020 16:37 Відповісти
если в центр ехать 20 минут на метро, и 1.5 часа машиной, то не вижу почему бы и нет. Конечно это подойдет не всем, но вот увидите когда закончиться вирус и все начнут нормально работать, то народ начнет жаловаться что эти паркинги слишком маленькие
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31.07.2020 16:37 Відповісти
Паркинги-в голове у Кличка! 400 тыс авто ежедневно приезжает а Оно строит аж на 2000 авто!
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31.07.2020 19:11 Відповісти
це дуже мало
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31.07.2020 16:15 Відповісти
Ипподром? Так там уже был както паркинг. Вернули взад?
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31.07.2020 16:16 Відповісти
Та він там і є, але маленький...
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31.07.2020 16:18 Відповісти
>Первый из них - возле метро "Выдубичи"
Наверное для тех кто с Кончи-Заспы по Столичному шоссе ездит до перехватывающей парковки на Выдубичах, чтобы оставить машину и потом на метро ехать на работу.
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31.07.2020 16:17 Відповісти
От один такий не лишив машину на Видубичах і вже поплатився))
https://topgir.com.ua/v-centre-kieva-evakuirovali-redchajshij-superkar-mclaren-329473/
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31.07.2020 16:21 Відповісти
Вот зато на Лисовой, где поток машин на въезд такой, что по утрам стоит от моста метро до КПП на въезд в Киев, а иногда и до самых Броваров, решили обустроить Базарами и ТЦ. Это наверно на перспективу, развитие города 2030, сделаем затор в Киев от Чернигова!
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31.07.2020 16:28 Відповісти
Ну там рядом есть почти-что пустая парковка лерой мерлин
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31.07.2020 16:58 Відповісти
Это ЧАСТНАЯ парковка! Можно еще во дворах частных домов в Быковне ставить.
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31.07.2020 19:14 Відповісти
Первый был на метро Ипподром. Но вдруг стал частным. Типа , случайно...
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31.07.2020 16:33 Відповісти
Это конечно нужная инициатива и я не хочу критиковать, ибо лучше мало чем ничего и надо где то начинать, но эту парковочку даже паркингом назвать нельзя. Специально посмотрел на сколько паркомест паркинг возле метро Финч в Торонто - 3227 мест, и таких паркингов достаточно много, и перехватывают автомобили еще до города возле GO - (ну типа пригородных поездов), и все равно пробки
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31.07.2020 16:34 Відповісти
1. Мало.
2. Дорого.
3. Парковщики ни за что не несут никакой ответственности.
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31.07.2020 16:35 Відповісти
1. Согласен
2. Не знаю почем паркинг, но если не бесплатный хотя бы при наличии проездного билета на метро, то согласен
3. И не должны нести ответсвенность, они не охранная фирма.
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31.07.2020 16:41 Відповісти
Мало паркомест?
А иначе не хватит под торговые центры!
По мнению мэрии человек должен: Приехать на конечную метро, зайти в торговый центр, оставить там все деньги и быстренько уехать домой.
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31.07.2020 16:41 Відповісти
Для того, чтобы люди ездили на общественном транспорте, это транспорт должен быть удобным. Население Киева растет на 15-20 тыс. чел. в год, а метро не строится уже 7 лет. Последнюю станцию метро открывала еще "злочинна влада" в 2013 году. Это впервые за всю историю Киева, что за 7 лет не построили ни одной станции метро.

Я как-то на троллейбусе хотел доехать, так пришлось ждать его 45 минут. Какой нормальный человек будет 45 минут ждать троллейбус? Кличко не закупает новый наземный транспорт и не строит метро. Всех загоняют в эти задрипанные, ржавые, раздолбанные маршрутки. Их уже даже скотовозками нельзя назвать. Даже скот нельзя возить в таких условиях, в которых киевляне ездят.
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31.07.2020 16:49 Відповісти
Не воняй, махнарылый. Приедь в Киев и сам посмотри.
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31.07.2020 17:05 Відповісти
Нові тролейбуси трамваї і автобуси з'являються постійно. Ти коли в останній раз в Києві був?))
Порівняно з 2013 майже всі швидкісні трамваї замніли иновими і з кондиціонером!
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31.07.2020 17:50 Відповісти
Пока есть льготники которые не платят, нет смысла делать удобный городской транспорт, закупать новые троллейбусы пускать их каждые 10 минут. Сейчас, пусти больше троллейбусов - пенсы скажут спасибо и станут больше кататься, транспорт так и будет заполнен а убытки увеличатся.
Удобный транспорт должен стоить дорого, и платить должны все.
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31.07.2020 18:51 Відповісти
Не зовсім так - транспорт має коштувати дорого для гостей міста, а пенсіонерам мають монетизувати пільги.
У Празі чи Будапешті одноразова поїздка недешева - 1 євро, а може вже і більше (в Берліні - 2 євро), але місячний проїзний на всі види транспорту в Празі коштує так само, як в Києві, а в Будапешті навіть дешевше.
Чому? Бо в них різниця між вартістю одноразової поїздки і вартістю однієї поїздки з проїзною карткою - не пітори гривні, як у нас, а в півтора-два рази!
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31.07.2020 19:28 Відповісти
От автостанции на площади Шевченко до ближайшего метро троллейбус тоже так ходит, хотя при Черновецком ходил с интервалом в 10 минут. Это ж каким надо быть отморозком что бы такое отчубучить.
С северного направления автобусы прибывают один за другим.
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31.07.2020 19:09 Відповісти
До Лук'янівки 18 і 6 тролейбуси ходять кожні 5-10 хвилин...
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31.07.2020 19:29 Відповісти
Ты, осел лахтинский, посмотри на планшете где находится ближайшая станция метро и путайся между ног.
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31.07.2020 19:31 Відповісти
Геній, де я написав, що 18 до найближчої ходить???
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31.07.2020 19:33 Відповісти
Я ніколи від Шевченка не їздив до Героїв Дніпра чи там Мінської маршрутками, тролями чи ще чимось. З дитинства 18 їздив, бо знав, що це один із кращих маршрутів Києва - там дуже короткий інтервал між тролями...
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31.07.2020 19:34 Відповісти
Чомусь було подумав, що 6 паркінгів - це три лінії, по паркінгу с кожного напрямку. А виходить з них три - на зеленій лінії, два на червоній, і обидва з одного боку, і лише один на синій. Отакої.
Знесли б один з Дрімтаунів, все одно вони там аквапарк, сцюки, зачинили. Був би нормальний паркінг.
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31.07.2020 16:55 Відповісти
Если в Киев каждое утро въезжает 40 тысяч машин - сколько должно быть мест на "перехватывающих" паркингах?
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31.07.2020 17:06 Відповісти
Этот олух нихрена не ориентируется в городе, в общем, как и вся его команда идиотов.
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31.07.2020 19:05 Відповісти
Будет аж 2000 мест? Кличко белены обьелся? Ежедневно в Киев приезжает Более 400 ТЫСЯЧ АВТО!!! Да хоть промолчал бы, стыдоба. В Барселоне 30 лет назад власти обустроили тысячи подземных парковок под домами. А Klitchko- хоть один городской паркинг подземный построил? Звездобол.
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31.07.2020 19:07 Відповісти
 
 