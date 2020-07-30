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"Київпарктранссервіс" показав, як у столиці евакуюють елітні машини. ФОТОрепортаж

У Києві продовжують боротися з "героями" паркування. Серед евакуйованих автомобілів трапляються доволі недешеві екземпляри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

"Правила паркування в столиці - для всіх! Обраних немає і не буде", - написав він у коментарі до опублікованих фото.

Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 01
Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 02
Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада відкриває киянам і гостям столиці своє подвір’я для паркування автомобілів у вихідні та свята

Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 04
Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 05
Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 06

Київпарктранссервіс показав, як у столиці евакуюють елітні машини 07

Автор: 

Київ (19649) паркування (292) евакуатор (36)


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Топ коментарі
+8
на Макларене, похоже, нет даже признака госномера...
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30.07.2020 12:46 Відповісти
+4
Я не заздрісний ...
Але все одно приємно було подивитися
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30.07.2020 12:42 Відповісти
+4
Цирк и показуха.В правонарушении нет разницы дорогая или нет была тачка,нарушили закон и точка.А это расчитано на лохов,типа смотрите,мы с народом и не боимся олигархов.А по факту владельцы тех тачек потом поднимают цены всей Украине то на свет,то на газ.
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30.07.2020 12:50 Відповісти
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Я не заздрісний ...
Але все одно приємно було подивитися
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30.07.2020 12:42 Відповісти
последние 2 фото - лексус и старая пятерка буэмэвэ - это элитные машины?
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30.07.2020 13:38 Відповісти
Вовк и Ко с окружного по заказу блатных сделает виноватыми тех, кто посмел эвакуировать членовозы....
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30.07.2020 12:46 Відповісти
на Макларене, похоже, нет даже признака госномера...
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30.07.2020 12:46 Відповісти
Это признак «выше элиты».
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30.07.2020 13:03 Відповісти
Зачем? Нарушение скоростного режима штраф 255 грн, езда без номеров 170 грн.
Преимущества очевидны.
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30.07.2020 13:09 Відповісти
да, но машина отправляется на штрафплощадку...
скорее всего, у макларена не предусмотрен заводом изготовителем номерной знак спереди
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30.07.2020 13:39 Відповісти
думаю, что там нанономер на дверку набивается
или нужны спец-очки, чтобы его увидеть
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30.07.2020 15:38 Відповісти
Усе передбачено. Просто в Україні Закон не працює як має.
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30.07.2020 23:28 Відповісти
Це дитяча пєдальна машина
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30.07.2020 13:29 Відповісти
Цирк и показуха.В правонарушении нет разницы дорогая или нет была тачка,нарушили закон и точка.А это расчитано на лохов,типа смотрите,мы с народом и не боимся олигархов.А по факту владельцы тех тачек потом поднимают цены всей Украине то на свет,то на газ.
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30.07.2020 12:50 Відповісти
ті, хто піднімають ціни, їздять в конвоях з охороною, а це автівки їх синків та коханок
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30.07.2020 13:04 Відповісти
Цена у Макларена от 10 миллионов грн...
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30.07.2020 13:09 Відповісти
Откуда, в самой бедной стране Европы столько элитных авто?
А может поэтому и бедные ...
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30.07.2020 13:11 Відповісти
А кто вам сказал , что страна самая бедная ?
Бедная часть населения , часть !
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30.07.2020 14:01 Відповісти
Не-е-е, это богатая часть населения. А страна бедная. Если субсидии и пенсии получает более 60%, значит бедных большинство.
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30.07.2020 15:54 Відповісти
хэндер в помощ
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30.07.2020 14:04 Відповісти
Маразм Кличко во всей красе.
Мест для парковок город не создает, зато закупает эвакуаторы, чтобы обдирать киевлян, которым попросту негде ставить свои авто.
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30.07.2020 13:16 Відповісти
Ну почему не создает. Создает. Заехал, как-то на подземную парковку в ЦУМ. Опаздывали на прием к врачу с малым - из-за пробки пришлось оставить машину за 3 квартала, ножками добежали.
За 40 минут - 100 грн . Ну нафиг. А так да, модная парковка, со счетчиами, с датчиками на каждом паркоместе. Оплата через паркомат на выезде.
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30.07.2020 13:26 Відповісти
а в Мукачево на ярусному паркінгу 5 грн. година і ти в Центрі міста! Відчуйте різницю!
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30.07.2020 14:11 Відповісти
правильно и делает! не нравится тебе, ходи пешком!
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30.07.2020 13:45 Відповісти
Задовбали ці жебраки. Не паліть країну! Ми офіційно сама бідна країна Європи!! Маскуйте їх під "Жигулі"!
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30.07.2020 13:29 Відповісти
Для зрителей канала Г+Г. Новых парковок никто не строит. Системы оплаты паркинга не существует. Кому-то полегчало от того, что Макларен забрали. Но при этом ржавая копейка точно также нарушает правила и пешеходам создаёт те же проблемы, что и фешенебельная тачка!
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30.07.2020 13:41 Відповісти
за ржавой копейкой могут и не прийти
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30.07.2020 13:56 Відповісти
евакуація дорожча за авто
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30.07.2020 14:10 Відповісти
віталька своЇх понаставляв,бо другі запісяють забирати!
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30.07.2020 14:58 Відповісти
Якого хутіна авто без номерів (McLaren) взагалі кудись доїхало??? Бл#дь безлад повний.
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30.07.2020 23:25 Відповісти
 
 