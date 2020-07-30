"Київпарктранссервіс" показав, як у столиці евакуюють елітні машини. ФОТОрепортаж
У Києві продовжують боротися з "героями" паркування. Серед евакуйованих автомобілів трапляються доволі недешеві екземпляри.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.
"Правила паркування в столиці - для всіх! Обраних немає і не буде", - написав він у коментарі до опублікованих фото.
Топ коментарі
+8 vigo
показати весь коментар30.07.2020 12:46 Відповісти Посилання
+4 pOrest
показати весь коментар30.07.2020 12:42 Відповісти Посилання
+4 radeon
показати весь коментар30.07.2020 12:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але все одно приємно було подивитися
Преимущества очевидны.
скорее всего, у макларена не предусмотрен заводом изготовителем номерной знак спереди
или нужны спец-очки, чтобы его увидеть
А может поэтому и бедные ...
Бедная часть населения , часть !
Мест для парковок город не создает, зато закупает эвакуаторы, чтобы обдирать киевлян, которым попросту негде ставить свои авто.
За 40 минут - 100 грн . Ну нафиг. А так да, модная парковка, со счетчиами, с датчиками на каждом паркоместе. Оплата через паркомат на выезде.