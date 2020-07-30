"Київпарктранссервіс" показав, як у столиці евакуюють елітні машини. ФОТОрепортаж

У Києві продовжують боротися з "героями" паркування. Серед евакуйованих автомобілів трапляються доволі недешеві екземпляри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у фейсбуці заступника голови КМДА Олександра Густєлєва.

"Правила паркування в столиці - для всіх! Обраних немає і не буде", - написав він у коментарі до опублікованих фото.







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