"Киевпарктранссервис" показал, как в столице эвакуируют элитные машины. ФОТОрепортаж
В Киеве продолжают бороться с "героями" парковки. В числе эвакуированных автомобилей попадаются весьма недешевые экземпляры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в фейсбуке замглавы КГГА Александра Густелева.
"Правила парковки в столице - для всех! Избранных нет и не будет", - написал он в комментарии к опубликованным фото.
Топ комментарии
+8 vigo
показать весь комментарий30.07.2020 12:46 Ответить Ссылка
+4 pOrest
показать весь комментарий30.07.2020 12:42 Ответить Ссылка
+4 radeon
показать весь комментарий30.07.2020 12:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але все одно приємно було подивитися
Преимущества очевидны.
скорее всего, у макларена не предусмотрен заводом изготовителем номерной знак спереди
или нужны спец-очки, чтобы его увидеть
А может поэтому и бедные ...
Бедная часть населения , часть !
Мест для парковок город не создает, зато закупает эвакуаторы, чтобы обдирать киевлян, которым попросту негде ставить свои авто.
За 40 минут - 100 грн . Ну нафиг. А так да, модная парковка, со счетчиами, с датчиками на каждом паркоместе. Оплата через паркомат на выезде.