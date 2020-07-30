"Киевпарктранссервис" показал, как в столице эвакуируют элитные машины. ФОТОрепортаж

В Киеве продолжают бороться с "героями" парковки. В числе эвакуированных автомобилей попадаются весьма недешевые экземпляры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост в фейсбуке замглавы КГГА Александра Густелева.

"Правила парковки в столице - для всех! Избранных нет и не будет", - написал он в комментарии к опубликованным фото.







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