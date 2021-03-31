За колишніх топменеджерок "ПриватБанку" Шмальченко і Конопкіну внесли застави

Колишні топменеджерки ПриватБанку Людмила Шмальченко і Надія Конопкіна внесли на двох майже 53 мільйони гривень застави.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду, передає Цензор.НЕТ.

"За обох підозрюваних менеджерок внесли заставу. Застава у розмірі 50 мільйонів гривень була внесена сьогодні, меншу – 2, 74 мільйона внесли вчора", – розповіли представники ВАКС.

Нагадаємо, 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовим особам "ПриватБанку" - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

За версією слідства, колишній глава правління "ПриватБанку" в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 направив до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агропідприємств за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів ПриватБанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку в цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадові особи "ПриватБанку" підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни в баланс банку, в раніше створені електронні документи в електронній системі банку, щоб пізніше приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього року ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку та колишньому керівнику одного з підрозділів банку повідомили про підозри в розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

ВАКС обрав Яценкові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в 52,2 млн грн, а колишній чиновниці "ПриватБанку" - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з'ясувати місце перебування колишнього глави правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.

25 березня ВАКС визначив колишній начальниці департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "ПриватБанку" Надії Конопкіній заставу в 2,74 мільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд 26 березня обрав запобіжний захід колишній топменеджерці "ПриватБанку" Людмилі Шмальченко у вигляді застави 50 млн гривень.

"ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів "Приватбанку", який пов'язують із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався в 212,795 млрд грн.