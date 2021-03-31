За бывших топ-менеджеров "ПриватБанка" Шмальченко и Конопкину внесли залоги

Бывшие топ-менеджерки "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и Надежда Конопкина внесли на двоих почти 53 миллиона гривен залога.

Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ.

"За обеих подозреваемых менеджеров внесли залог. Залог в размере 50 млн гривен был внесен сегодня, меньший - 2,74 млн внесли вчера", - рассказали представители ВАКС.

Напомним, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривен.

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По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.

Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.

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В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

25 марта ВАКС установил бывшей начальнице департамента поддержки межбанковских операций казначейства "ПриватБанка" Надежде Конопкиной залог в 2,74 миллиона гривен.

Высший антикоррупционный суд 26 марта избрал меру пресечения бывшей топ-менеджеру "ПриватБанка" Людмиле Шмальченко в виде залога в 50 млн гривен.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.

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