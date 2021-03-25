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залог (502) Приватбанк (822) мера пресечения (422)

Экс-начальнице департамента "Привата" Конопкиной назначили залог в 2,74 млн грн

Экс-начальнице департамента

Надежду Конопкину подозревают в растрате 8,2 млрд грн.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Конопкину также обязали воздерживаться от общения с экс-главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и его экс-заместителем Людмилой Шмальченко, а кроме этого - сдать паспорта.

Подозреваемой также запрещено покидать Днепропетровскую область без разрешения следователя, она обязана являться в полицию, прокуратуру или суд по каждому требованию.

Срок действий обязательств - до 25 мая 2021 года включительно.

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Напомним, бывшую сотрудницу банка вместе с другими лицами подозревают в растрате более 136 млн грн.

Сейчас Надежда Конопкина занимает должность главного бухгалтера "Акцент-Банка".

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не для себя - для барыг за долю малую она старается...)
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25.03.2021 15:57 Ответить
Интересное соотношение: спи32дил 3 штуки, заплатил 1 гривну залога и летишь домой (а на практике - куда хочешь) белым лебедем.
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25.03.2021 15:58 Ответить
а что так можно было?
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25.03.2021 16:01 Ответить
мелочь из под подкладки вытрусили...
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25.03.2021 16:02 Ответить
2.74 это у неё в дамской сумочке было в момент задержания? ну сразу видно хозяйка, в сельпо шла а вы так с честной женщиной поступили, а за 8 лярдов забудьте вам лохам и 2.74 хватит на новые брычки.
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25.03.2021 16:03 Ответить
Подозревают в растрате 8 миллиардов, а залог назначили 2 миллиона, меньше одной тысячной!
Да здравствует наш суд!
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25.03.2021 16:18 Ответить
уже внесла..причем налом прямо в залу сууда...
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25.03.2021 16:35 Ответить
А коли буде застава Бені?
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25.03.2021 16:42 Ответить
так а чего залог такой дохлый ???
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25.03.2021 17:44 Ответить
 
 