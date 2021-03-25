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застава (654) Приватбанк (2419) запобіжний захід (453)

Ексначальниці департаменту "Привату" Конопкіній призначили заставу в 2,74 млн грн

Ексначальниці департаменту

Надію Конопкіну підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн.

Таке рішення виніс Вищий антикорупційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Конопкіну також зобов'язали утримуватися від спілкування з ексглавою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і його ексзаступницею Людмилою Шмальченко, а крім цього - здати паспорти.

Підозрюваній також заборонено залишати Дніпропетровщину без дозволу слідчого, вона зобов'язана прибути в поліцію, прокуратуру чи суд на кожну вимогу.

Термін дій зобов'язань - до 25 травня 2021 року включно.

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Нагадаємо, колишню співробітницю банку разом з іншими особами підозрюють у розтраті понад 136 млн грн.

Зараз Надія Конопкіна займає посаду головного бухгалтера "Акцент-Банку".

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не для себя - для барыг за долю малую она старается...)
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25.03.2021 15:57 Відповісти
Интересное соотношение: спи32дил 3 штуки, заплатил 1 гривну залога и летишь домой (а на практике - куда хочешь) белым лебедем.
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25.03.2021 15:58 Відповісти
а что так можно было?
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25.03.2021 16:01 Відповісти
мелочь из под подкладки вытрусили...
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25.03.2021 16:02 Відповісти
2.74 это у неё в дамской сумочке было в момент задержания? ну сразу видно хозяйка, в сельпо шла а вы так с честной женщиной поступили, а за 8 лярдов забудьте вам лохам и 2.74 хватит на новые брычки.
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25.03.2021 16:03 Відповісти
Подозревают в растрате 8 миллиардов, а залог назначили 2 миллиона, меньше одной тысячной!
Да здравствует наш суд!
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25.03.2021 16:18 Відповісти
уже внесла..причем налом прямо в залу сууда...
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25.03.2021 16:35 Відповісти
А коли буде застава Бені?
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25.03.2021 16:42 Відповісти
так а чего залог такой дохлый ???
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25.03.2021 17:44 Відповісти
 
 