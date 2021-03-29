РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9061 посетитель онлайн
Новости
15 137 83
НАБУ (4183) Дубилет (60) Приватбанк (822)

НАБУ объявило в розыск экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета

НАБУ объявило в розыск экс-главу правления

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Такое постановление вынес детектив НАБУ, сообщил в комментарии Укринформу и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает Цензор.НЕТ.

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получившие подозрение экс-топы "Привата" Яценко и Дубилет-старший вышли из числа основателей "Монобанка"

15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.

По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

Также читайте: Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем

В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.

Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.

Также читайте: Получившие подозрение экс-топы "Привата" Яценко и Дубилет-старший вышли из числа основателей "Монобанка"

В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Дубилета.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
грабили Игорь Валерича подонки. А он же и не знал.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:21
+11
МВФ требует мяса бывших владельцев Привата.
Клоуны не придумали ниче лучше чем откупится стрелочниками.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:31
+10
Всем обьявить подозрения. Даже тем чемоданам в которых Игорь Валерич выводил бабло. Главное не видеть самого Игорь Валерича.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
грабили Игорь Валерича подонки. А он же и не знал.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:21 Ответить
😭😭😭😭😭
показать весь комментарий
29.03.2021 16:24 Ответить
Выходит, что Дубилет выполнил один из основных жизненных принципов Игоря Валерича: подвернулся лох - надо кинуть...
показать весь комментарий
29.03.2021 16:27 Ответить
МВФ требует мяса бывших владельцев Привата.
Клоуны не придумали ниче лучше чем откупится стрелочниками.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:31 Ответить
Ошибаешься. Никто не собирается "откупаться стрелочниками". МВФ замыливают глаза "объявлением в розыск". Дубилет давно уже за кордоном (предполагаю что в Австрии). А учитывая "таланты" наших органов собирать доказательную базу, интерпол пошлет их, как обычно" ... в сад. Фирташ вон уже сколько сидит в Австрии, несмотря на все потуги вытащить его от туда.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:41 Ответить
В принципі так, - навіть цих дєятєлєй вряд чи притягнуть.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:45 Ответить
Фирташа не выдают Штатам.Это гораздо серьезнее
показать весь комментарий
29.03.2021 16:46 Ответить
Тогда, по версии педроботов, и американцы не в состоянии собрать доказательную базу!
показать весь комментарий
29.03.2021 17:17 Ответить
Фирташ через решение суда добился запрета на экстрадицию. А с кабинета президента там в судье не позвонишь.
показать весь комментарий
29.03.2021 18:39 Ответить
Ну-ну, верх демократії і справедливості. Чи не тому Австрія є притоном кацапських олігархів разом з нашими.
І де та канцлер, що з х-лом вальсувала, на кацапський пенсії?
показать весь комментарий
29.03.2021 20:47 Ответить
А я вот предполагаю, что в Израиле. Ведь Израиль своих не выдает.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:09 Ответить
Не важно где он. Я уверен, что органы знают на 100%. Дима (сын) давно на прослушке. Но т.к. прослушка не законная, то озвучить не имеют право. Важно то, что все это видимость работы. Мы же на 100% знаем, что сидеть никто не будет, верно?
показать весь комментарий
29.03.2021 17:17 Ответить
Согласен , но на 99,99%. 0,01% оставлю на всякий случай.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:20 Ответить
Ану расскажи как они могут прослушивать тот же Вайбер или Скайп?
показать весь комментарий
29.03.2021 17:45 Ответить
А я и не уверждал, что они прослушивают Вайбер или Скайп. Я говорил, что они прослушивают человека. И, кстати, есть приложения, позволяющие записывать ВСЕ разговоры на телефоне. Для этого, правда, нужен доступ к телефону, но это, как говориться, дело техники.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:55 Ответить
айфону пофиг что кто то его физически получил в руки, хрен ты что то с ним сделаешь
показать весь комментарий
30.03.2021 16:37 Ответить
Согласен, с айфоном сложнее. А человека с айфоном прослушать можно?
показать весь комментарий
30.03.2021 17:31 Ответить
Попробуй в магазине на выставочном образце что то поставить
показать весь комментарий
30.03.2021 19:29 Ответить
Какой, нах, "магазин"? Причем тут "выстовочный образец"? Шо ты мелешь? Я спросил: Человека с айфоном прослушать можно?
показать весь комментарий
31.03.2021 09:29 Ответить
если рядом с ним будешь стоять то услышишь что он говорит.
ну только какой дебил будет разговаривать по телефону дома,
если нужно поговорить скрытно выедь за город на открытую местность что бы ближе км на 2 никого не был и говори
показать весь комментарий
31.03.2021 12:10 Ответить
Израиль не знает «политических» что в аккурат по «Бенину» .... А в современной ситуации мирового пандокризиса - бабло не пахнет)))
показать весь комментарий
29.03.2021 17:55 Ответить
Ага и самолётики Куртцу «сдаёт» ... Хехехех - после таких новостей наверное почетного гражданина Австрии дадут))))) Бугагагга
показать весь комментарий
29.03.2021 17:53 Ответить
Грабители самого большого банка Украины оказались три мерзавца с украинскими фамилиями и еврейскими мордами : коломойский, боголюбов,дубилет.
показать весь комментарий
29.03.2021 18:58 Ответить
"Дубілет" - слов*янське прізвище ??
"Боголюбов" - українське ??
показать весь комментарий
29.03.2021 20:05 Ответить
А его талантливого сыну когда в розыск объявят? Ну прям юное все сторонне развитое дарование - сам всего в жизни добился с нуля
показать весь комментарий
29.03.2021 16:21 Ответить
Всем обьявить подозрения. Даже тем чемоданам в которых Игорь Валерич выводил бабло. Главное не видеть самого Игорь Валерича.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:25 Ответить
Какого такого Игорь Валерича? Нету там никакого Игорь Валерича и не было никогда)
показать весь комментарий
29.03.2021 16:53 Ответить
Це сарказм ?
показать весь комментарий
29.03.2021 20:07 Ответить
Його не можна ,він у нас головний діджиталізатор .
показать весь комментарий
29.03.2021 17:12 Ответить
Ну да, и Монобанк его. Придется ж тоже национализировать, или рухнет!
показать весь комментарий
29.03.2021 17:19 Ответить
Мо мо мэ )))) уже было.в 90х
показать весь комментарий
29.03.2021 17:56 Ответить
- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (С)
показать весь комментарий
29.03.2021 16:22 Ответить
Як неочікувано!!! Цікаво, чи встигне цей пан хоч речі зібрати перед тим як його відважно затримає НАБУ?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:23 Ответить
Не варто за нього переживати. Ходять чутки, що у Австрії у нього не настільки багато речей. І триважний чемодаччик значних розмірів.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:26 Ответить
поїхав десь робити діджиталізацію
показать весь комментарий
29.03.2021 16:27 Ответить
діджиталізацію робив молодший. це тато. він тільки жидиталізацію робив завжди
показать весь комментарий
29.03.2021 16:44 Ответить
У Гонтыревой ищите. Явно у подельницы ховается
показать весь комментарий
29.03.2021 16:28 Ответить
Та кажись якраз Дубілет з нею воював сильно...
показать весь комментарий
29.03.2021 16:34 Ответить
а воно йому нахіба?
гівновкиди його задача
показать весь комментарий
29.03.2021 16:36 Ответить
Только упоротый прыхыльнык Сонцесяйного может думать, что 8 арбузов денег можно вывести без ведома Нацбанка и ее главы,пусть даже в этот момент в жопу пьяной, впрочем как всегда
показать весь комментарий
29.03.2021 16:54 Ответить
добре, що є ти, який не може думать!
показать весь комментарий
29.03.2021 17:08 Ответить
НАБУ оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 8714
показать весь комментарий
29.03.2021 17:25 Ответить
Ага именно особенно на афшорку без ведома НБУ)))) Бугагагга
показать весь комментарий
29.03.2021 17:57 Ответить
это как то может отобразится на монобанке?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:29 Ответить
как правление Зеленского на украинском бюджете.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:34 Ответить
заберет твое бабло Монобанк, и растворится в воздухе
показать весь комментарий
29.03.2021 16:45 Ответить
Правлению "Монобанка" приготовиться.Хотя чего там готовиться.Это практически одни и те же люди.
показать весь комментарий
29.03.2021 16:31 Ответить
Все знают где искать , но делают вид , что не знают . Как дети . "Где ты мой маленький ?"
показать весь комментарий
29.03.2021 16:33 Ответить
Це оголосило НАБУ, а де дії генпрокурорки і ДБР?
Хоча Дубілет адекватний керівник, він же не власник банку. Де власники?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:40 Ответить
адекватний керівник, якщо він не співучасник, не приймає участі в оборудках власників. а цей все підписував
показать весь комментарий
29.03.2021 16:46 Ответить
Я дав характеристику керівнику банку, а не власнику. А виводили гроші не Дубілєт, а власники банку. Були договора, фіктивні вони, чи не фіктивні керівник цього не вирушує. Получив вказівку перевести до договору за кордон, перевів. Переводили прості касирки. А вже там їх перекидали з рахунку на рахунки і знімали. Кінцеві виконавці - отримувачі, власники банку, і забирали не свою, а людські гроші.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:14 Ответить
Ха-ха, глава правления ничего не знал, прям такой белый и пушистый 😁
показать весь комментарий
29.03.2021 17:23 Ответить
Можливо і знав, але процедура в банку така, що голова правління банку не погоджує кожну транзакцію.Цим займаються відповідні департаменти. Тут головне, хто приймав фіктивні договори і пропустив їх в процедурах.Який комітет з управління активами це затверджував?
показать весь комментарий
29.03.2021 17:42 Ответить
Ага, бохоизбранный да не контролировал? Рассмешил
показать весь комментарий
29.03.2021 21:50 Ответить
Фунт)))))
показать весь комментарий
29.03.2021 17:58 Ответить
Не, бохоизбранные Фунтами не работают - такое они поручают гоям!
показать весь комментарий
29.03.2021 21:49 Ответить
А где Беня ,чо молчит ? Или уже на земле обетованной?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:41 Ответить
Дубилет сейчас с Гонтаревой где то на яхте в Красном море читают новости и аплодируют .
показать весь комментарий
29.03.2021 16:45 Ответить
а молодое дарование Дубилет младший не хочет побыть Павликом Морозовым?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:56 Ответить
"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет".

"советских" заменить на "украинских".
показать весь комментарий
29.03.2021 16:57 Ответить
не ищите его в монобанке...
показать весь комментарий
29.03.2021 16:59 Ответить
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:11 Ответить
В смартфона искали?
показать весь комментарий
29.03.2021 17:14 Ответить
ВСЁ, общагу продал, хрущёвку продал, жигули продал, велосипед продал, границу пересёк, разрешаю объявить розыск.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:18 Ответить
Ничего, осталось продержаться немного - до следующих выборов, уже половину прошагали. Отсидится в Лондоне - а потом и зеленый свет в Украине, и жизнь снова вернется в обычную колею, и снова будет реабилитированный по политическим мотивам.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:20 Ответить
Ну так арестовывайте Дубилета младшего! Яблоко от яблони не далеко падает!
показать весь комментарий
29.03.2021 17:40 Ответить
получается он герой?)
показать весь комментарий
29.03.2021 17:57 Ответить
Особенно Беню послав. Не успевает лапти менять на остановках ваш беня.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:34 Ответить
Так говорить особо то и не стоит. Но там где вы указали про двух лохов----чуть ошибка вышла. Лохов гораздо больше---как перепись пройдёт---узнаем точнее. Но то что очень-очень много, можно не сомневатся. Спит народ.
показать весь комментарий
29.03.2021 22:01 Ответить
Хто скільки гривень мав на той момент, 2/3 їм віддав.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:27 Ответить
Грабители самого большого банка Украины оказались три мерзавца с украинскими фамилиями и еврейскими мордами : коломойский, боголюбов,дубилет.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:06 Ответить
беня прикопал где-то под деревом дебилета давно.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:54 Ответить
При Порохе, их вообще никто не искал, целых 6 лет.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:13 Ответить
Шо там про "яблочко от яблоньки" ? Вкладчикам и клиентам Монобанк приготовиться. Если не поздно.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:20 Ответить
Конфисковать дуобанчик и распродать с торгов. Дубилетчикам немного долг перед государством уменьшить.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:32 Ответить
Така ж історія, як з "невловимим" Вовком та невідстороненимт Татаровим, Тупицьким...Таким же чином будуть "шукати" Коломойського, коли діватись буде нікуди...ГПУ може тіки підозри висувати тим хто у РФ, або за кордоном іншим...Який сором...
показать весь комментарий
29.03.2021 21:30 Ответить
За пару дней до национализации.... 8 лярдов как то вдруг. Оказалось там дубилеты есть старшие и младшие. Вроде в Австрии. *Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны...*.
показать весь комментарий
29.03.2021 21:55 Ответить
Санта Барбара без щастливого конца
показать весь комментарий
29.03.2021 22:38 Ответить
Имитация для лохов. Его не посадят.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:17 Ответить
Пошел шестой год
показать весь комментарий
30.03.2021 00:53 Ответить
Украли 8 миллиардов а залог всего 3 миллиона? Кто-то сомневался что такой маленький "залог" это просто легальный способ дать преступнику покинуть пределы Украины и спрятатся в другой стране где у него давно есть гражданство. того судью что разрешил этот смехотворно-маленький залог-по этому судье давно тюрьма плачет(и думаю он взятку взял намного больше чем 3 миллиона гривень)
показать весь комментарий
30.03.2021 02:03 Ответить
Я ваш приговор. (с)
показать весь комментарий
30.03.2021 08:35 Ответить
 
 