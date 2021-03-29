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НАБУ (4983) Дубілет (115) Приватбанк (2419)

НАБУ оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета

НАБУ оголосило в розшук ексголову правління

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук ексголову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета, якого підозрюють у причетності до розтрати 8 млрд грн банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року.

Таку постанову виніс детектив НАБУ, повідомив у коментарі Укрінформу в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає Цензор.НЕТ.

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук", - сказав він.

15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень.

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За версією слідства, ексголова правління ПриватБанку в останній день перед визнанням банку неплатоспроможним у грудні 2016 року спрямував до банківської установи, розташованої в одній з країн ЄС, листи з проханням погасити заборгованість двох великих агрокомпаній за раніше виданими акредитивами за рахунок коштів ПриватБанку, які зберігалися на кореспондентському рахунку у цьому банку.

У НАБУ вважають, що посадовці ПриватБанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку, у раніше створені електронні документи в електронній системі банку, аби потім приховати цей злочин.

Також наприкінці лютого цього ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Читайте також: Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо

ВАКС обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 млн грн, а колишній посадовиці ПриватБанку - у вигляді застави в розмірі 2,744 млн грн.

Водночас слідству не вдалося з’ясувати місце перебування ексголови правління ПриватБанку Дубілета.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують з попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.

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Топ коментарі
+37
грабили Игорь Валерича подонки. А он же и не знал.
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29.03.2021 16:21
+11
МВФ требует мяса бывших владельцев Привата.
Клоуны не придумали ниче лучше чем откупится стрелочниками.
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29.03.2021 16:31
+10
Всем обьявить подозрения. Даже тем чемоданам в которых Игорь Валерич выводил бабло. Главное не видеть самого Игорь Валерича.
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29.03.2021 16:25
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грабили Игорь Валерича подонки. А он же и не знал.
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29.03.2021 16:21 Відповісти
😭😭😭😭😭
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29.03.2021 16:24 Відповісти
Выходит, что Дубилет выполнил один из основных жизненных принципов Игоря Валерича: подвернулся лох - надо кинуть...
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29.03.2021 16:27 Відповісти
МВФ требует мяса бывших владельцев Привата.
Клоуны не придумали ниче лучше чем откупится стрелочниками.
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29.03.2021 16:31 Відповісти
Ошибаешься. Никто не собирается "откупаться стрелочниками". МВФ замыливают глаза "объявлением в розыск". Дубилет давно уже за кордоном (предполагаю что в Австрии). А учитывая "таланты" наших органов собирать доказательную базу, интерпол пошлет их, как обычно" ... в сад. Фирташ вон уже сколько сидит в Австрии, несмотря на все потуги вытащить его от туда.
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29.03.2021 16:41 Відповісти
В принципі так, - навіть цих дєятєлєй вряд чи притягнуть.
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29.03.2021 16:45 Відповісти
Фирташа не выдают Штатам.Это гораздо серьезнее
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29.03.2021 16:46 Відповісти
Тогда, по версии педроботов, и американцы не в состоянии собрать доказательную базу!
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29.03.2021 17:17 Відповісти
Фирташ через решение суда добился запрета на экстрадицию. А с кабинета президента там в судье не позвонишь.
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29.03.2021 18:39 Відповісти
Ну-ну, верх демократії і справедливості. Чи не тому Австрія є притоном кацапських олігархів разом з нашими.
І де та канцлер, що з х-лом вальсувала, на кацапський пенсії?
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29.03.2021 20:47 Відповісти
А я вот предполагаю, что в Израиле. Ведь Израиль своих не выдает.
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29.03.2021 17:09 Відповісти
Не важно где он. Я уверен, что органы знают на 100%. Дима (сын) давно на прослушке. Но т.к. прослушка не законная, то озвучить не имеют право. Важно то, что все это видимость работы. Мы же на 100% знаем, что сидеть никто не будет, верно?
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29.03.2021 17:17 Відповісти
Согласен , но на 99,99%. 0,01% оставлю на всякий случай.
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29.03.2021 17:20 Відповісти
Ану расскажи как они могут прослушивать тот же Вайбер или Скайп?
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29.03.2021 17:45 Відповісти
А я и не уверждал, что они прослушивают Вайбер или Скайп. Я говорил, что они прослушивают человека. И, кстати, есть приложения, позволяющие записывать ВСЕ разговоры на телефоне. Для этого, правда, нужен доступ к телефону, но это, как говориться, дело техники.
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30.03.2021 15:55 Відповісти
айфону пофиг что кто то его физически получил в руки, хрен ты что то с ним сделаешь
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30.03.2021 16:37 Відповісти
Согласен, с айфоном сложнее. А человека с айфоном прослушать можно?
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30.03.2021 17:31 Відповісти
Попробуй в магазине на выставочном образце что то поставить
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30.03.2021 19:29 Відповісти
Какой, нах, "магазин"? Причем тут "выстовочный образец"? Шо ты мелешь? Я спросил: Человека с айфоном прослушать можно?
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31.03.2021 09:29 Відповісти
если рядом с ним будешь стоять то услышишь что он говорит.
ну только какой дебил будет разговаривать по телефону дома,
если нужно поговорить скрытно выедь за город на открытую местность что бы ближе км на 2 никого не был и говори
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31.03.2021 12:10 Відповісти
Израиль не знает «политических» что в аккурат по «Бенину» .... А в современной ситуации мирового пандокризиса - бабло не пахнет)))
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29.03.2021 17:55 Відповісти
Ага и самолётики Куртцу «сдаёт» ... Хехехех - после таких новостей наверное почетного гражданина Австрии дадут))))) Бугагагга
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29.03.2021 17:53 Відповісти
Грабители самого большого банка Украины оказались три мерзавца с украинскими фамилиями и еврейскими мордами : коломойский, боголюбов,дубилет.
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29.03.2021 18:58 Відповісти
"Дубілет" - слов*янське прізвище ??
"Боголюбов" - українське ??
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29.03.2021 20:05 Відповісти
А его талантливого сыну когда в розыск объявят? Ну прям юное все сторонне развитое дарование - сам всего в жизни добился с нуля
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29.03.2021 16:21 Відповісти
Всем обьявить подозрения. Даже тем чемоданам в которых Игорь Валерич выводил бабло. Главное не видеть самого Игорь Валерича.
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29.03.2021 16:25 Відповісти
Какого такого Игорь Валерича? Нету там никакого Игорь Валерича и не было никогда)
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29.03.2021 16:53 Відповісти
Це сарказм ?
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29.03.2021 20:07 Відповісти
Його не можна ,він у нас головний діджиталізатор .
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29.03.2021 17:12 Відповісти
Ну да, и Монобанк его. Придется ж тоже национализировать, или рухнет!
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29.03.2021 17:19 Відповісти
Мо мо мэ )))) уже было.в 90х
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29.03.2021 17:56 Відповісти
- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (С)
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29.03.2021 16:22 Відповісти
Як неочікувано!!! Цікаво, чи встигне цей пан хоч речі зібрати перед тим як його відважно затримає НАБУ?
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29.03.2021 16:23 Відповісти
Не варто за нього переживати. Ходять чутки, що у Австрії у нього не настільки багато речей. І триважний чемодаччик значних розмірів.
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29.03.2021 16:26 Відповісти
поїхав десь робити діджиталізацію
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29.03.2021 16:27 Відповісти
діджиталізацію робив молодший. це тато. він тільки жидиталізацію робив завжди
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29.03.2021 16:44 Відповісти
У Гонтыревой ищите. Явно у подельницы ховается
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29.03.2021 16:28 Відповісти
Та кажись якраз Дубілет з нею воював сильно...
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29.03.2021 16:34 Відповісти
а воно йому нахіба?
гівновкиди його задача
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29.03.2021 16:36 Відповісти
Только упоротый прыхыльнык Сонцесяйного может думать, что 8 арбузов денег можно вывести без ведома Нацбанка и ее главы,пусть даже в этот момент в жопу пьяной, впрочем как всегда
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29.03.2021 16:54 Відповісти
добре, що є ти, який не може думать!
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29.03.2021 17:08 Відповісти
НАБУ оголосило в розшук ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета - Цензор.НЕТ 8714
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29.03.2021 17:25 Відповісти
Ага именно особенно на афшорку без ведома НБУ)))) Бугагагга
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29.03.2021 17:57 Відповісти
это как то может отобразится на монобанке?
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29.03.2021 16:29 Відповісти
как правление Зеленского на украинском бюджете.
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29.03.2021 16:34 Відповісти
заберет твое бабло Монобанк, и растворится в воздухе
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29.03.2021 16:45 Відповісти
Правлению "Монобанка" приготовиться.Хотя чего там готовиться.Это практически одни и те же люди.
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29.03.2021 16:31 Відповісти
Все знают где искать , но делают вид , что не знают . Как дети . "Где ты мой маленький ?"
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29.03.2021 16:33 Відповісти
Це оголосило НАБУ, а де дії генпрокурорки і ДБР?
Хоча Дубілет адекватний керівник, він же не власник банку. Де власники?
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29.03.2021 16:40 Відповісти
адекватний керівник, якщо він не співучасник, не приймає участі в оборудках власників. а цей все підписував
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29.03.2021 16:46 Відповісти
Я дав характеристику керівнику банку, а не власнику. А виводили гроші не Дубілєт, а власники банку. Були договора, фіктивні вони, чи не фіктивні керівник цього не вирушує. Получив вказівку перевести до договору за кордон, перевів. Переводили прості касирки. А вже там їх перекидали з рахунку на рахунки і знімали. Кінцеві виконавці - отримувачі, власники банку, і забирали не свою, а людські гроші.
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29.03.2021 17:14 Відповісти
Ха-ха, глава правления ничего не знал, прям такой белый и пушистый 😁
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29.03.2021 17:23 Відповісти
Можливо і знав, але процедура в банку така, що голова правління банку не погоджує кожну транзакцію.Цим займаються відповідні департаменти. Тут головне, хто приймав фіктивні договори і пропустив їх в процедурах.Який комітет з управління активами це затверджував?
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29.03.2021 17:42 Відповісти
Ага, бохоизбранный да не контролировал? Рассмешил
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29.03.2021 21:50 Відповісти
Фунт)))))
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29.03.2021 17:58 Відповісти
Не, бохоизбранные Фунтами не работают - такое они поручают гоям!
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29.03.2021 21:49 Відповісти
А где Беня ,чо молчит ? Или уже на земле обетованной?
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29.03.2021 16:41 Відповісти
Дубилет сейчас с Гонтаревой где то на яхте в Красном море читают новости и аплодируют .
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29.03.2021 16:45 Відповісти
а молодое дарование Дубилет младший не хочет побыть Павликом Морозовым?
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29.03.2021 16:56 Відповісти
"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет".

"советских" заменить на "украинских".
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29.03.2021 16:57 Відповісти
не ищите его в монобанке...
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29.03.2021 16:59 Відповісти
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
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29.03.2021 17:11 Відповісти
В смартфона искали?
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29.03.2021 17:14 Відповісти
ВСЁ, общагу продал, хрущёвку продал, жигули продал, велосипед продал, границу пересёк, разрешаю объявить розыск.
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29.03.2021 17:18 Відповісти
Ничего, осталось продержаться немного - до следующих выборов, уже половину прошагали. Отсидится в Лондоне - а потом и зеленый свет в Украине, и жизнь снова вернется в обычную колею, и снова будет реабилитированный по политическим мотивам.
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29.03.2021 17:20 Відповісти
Ну так арестовывайте Дубилета младшего! Яблоко от яблони не далеко падает!
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29.03.2021 17:40 Відповісти
получается он герой?)
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29.03.2021 17:57 Відповісти
Особенно Беню послав. Не успевает лапти менять на остановках ваш беня.
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29.03.2021 20:34 Відповісти
Так говорить особо то и не стоит. Но там где вы указали про двух лохов----чуть ошибка вышла. Лохов гораздо больше---как перепись пройдёт---узнаем точнее. Но то что очень-очень много, можно не сомневатся. Спит народ.
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29.03.2021 22:01 Відповісти
Хто скільки гривень мав на той момент, 2/3 їм віддав.
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29.03.2021 23:27 Відповісти
Грабители самого большого банка Украины оказались три мерзавца с украинскими фамилиями и еврейскими мордами : коломойский, боголюбов,дубилет.
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29.03.2021 19:06 Відповісти
беня прикопал где-то под деревом дебилета давно.
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29.03.2021 19:54 Відповісти
При Порохе, их вообще никто не искал, целых 6 лет.
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29.03.2021 20:13 Відповісти
Шо там про "яблочко от яблоньки" ? Вкладчикам и клиентам Монобанк приготовиться. Если не поздно.
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29.03.2021 20:20 Відповісти
Конфисковать дуобанчик и распродать с торгов. Дубилетчикам немного долг перед государством уменьшить.
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29.03.2021 20:32 Відповісти
Така ж історія, як з "невловимим" Вовком та невідстороненимт Татаровим, Тупицьким...Таким же чином будуть "шукати" Коломойського, коли діватись буде нікуди...ГПУ може тіки підозри висувати тим хто у РФ, або за кордоном іншим...Який сором...
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29.03.2021 21:30 Відповісти
За пару дней до национализации.... 8 лярдов как то вдруг. Оказалось там дубилеты есть старшие и младшие. Вроде в Австрии. *Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны...*.
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29.03.2021 21:55 Відповісти
Санта Барбара без щастливого конца
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29.03.2021 22:38 Відповісти
Имитация для лохов. Его не посадят.
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29.03.2021 23:17 Відповісти
Пошел шестой год
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30.03.2021 00:53 Відповісти
Украли 8 миллиардов а залог всего 3 миллиона? Кто-то сомневался что такой маленький "залог" это просто легальный способ дать преступнику покинуть пределы Украины и спрятатся в другой стране где у него давно есть гражданство. того судью что разрешил этот смехотворно-маленький залог-по этому судье давно тюрьма плачет(и думаю он взятку взял намного больше чем 3 миллиона гривень)
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30.03.2021 02:03 Відповісти
Я ваш приговор. (с)
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30.03.2021 08:35 Відповісти
 
 