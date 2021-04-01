Успіх "Великого будівництва" залежатиме від ефективності управління інфраструктурними проєктами з боку держави, - експерти
Експерти, які аналізували реалізацію програми "Велике будівництво" вважають, що головним викликом у 2021-2023 рр. буде стабільне фінансування програми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.
Зазначається, що за минулий рік вдалося оновити 4 056 км доріг, що становить майже 17% всієї основної мережі державних доріг. Досягти такого результату вдалося за рахунок укрупнення проєктів: у минуле відійшли ділянки по 40 метрів - тепер дороги ремонтуються за маршрутним принципом. У 2020 році 17 маршрутів у всіх куточках країни були відновлені на протяжності від 50 до 150 км.
Крім того, було змінено підхід до якості ремонтних робіт: тепер у поточному середньому ремонті укладають 2-3 шари асфальтобетону і зміцнюють основу, встановлюють штучне освітлення, бар'єрну огорожу, облаштовують тротуари, пішохідні переходи, зупинки.
Також було введено незалежний технагляд на третині всіх об'єктів, а також залучено приватний сектор до експлуатації доріг, зокрема до зимового утримання.
"Минулий рік ознаменувався зміною підходів у плануванні і проєктуванні об'єктів. Було застосовано науковий підхід у пріоритизації об'єктів, відбулося укрупнення проєктів. Значно підвищилася якість поточного середнього ремонту, який обов'язково передбачав зміцнення основи і 2-3 шари асфальтобетону. Крім того, були оновлені будівельні норми і гармонізовані європейські стандарти", - повідомив Артем Безуглий, директор Державного підприємства "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна".
За словами Святослава Абрамова, виконавчого директора CoST Ukraine, найближчим часом очікують застосування певної менеджерської системи дотримання якості, яка буде впроваджена на місцях, в Службах автомобільних доріг та обласних дорожніх управліннях.
Дослідження групи Ukraine Economic Outlook і Київської школи економіки вказують на те, що "Велике будівництво" стало ключем до зростання економіки в період кризи. У звіті Національного банку України внесок "Великого будівництва" до зростання ВВП додав +1,5%.
"Є специфіка структури ВВП України, в якому близько 40% генерує виробництво, видобуток і сільське господарство. Саме для цих галузей поява якісних доріг є необхідною умовою для зростання", - зазначила Олександра Азархіна, директор Команди підтримки реформ при "Укравтодорі".
Експерти вважають, що успіх проєкту в наступні роки залежатиме від ефективності управління інфраструктурними проєктами з боку держави.
Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році будівництво і ремонт доріг місцевого значення будуть одним із пріоритетних напрямків роботи для влади.
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Видимо это были очень классные "эксперты", которые даже не заметили, что никакой программы "Большая стройка " не существует ни в природе ни (что самое главное) в бюджете. Просто тырили деньги из ковидного фонда.
А теперь не могут получить кредит МВФ, потому что основным условием второго транша МВФ будет полный международный аудит созданного решением ВР Украины «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 553-ІХ, бюджетного фонда по борьбе с коронавирусом.