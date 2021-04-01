Успіх "Великого будівництва" залежатиме від ефективності управління інфраструктурними проєктами з боку держави, - експерти

Експерти, які аналізували реалізацію програми "Велике будівництво" вважають, що головним викликом у 2021-2023 рр. буде стабільне фінансування програми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.

Зазначається, що за минулий рік вдалося оновити 4 056 км доріг, що становить майже 17% всієї основної мережі державних доріг. Досягти такого результату вдалося за рахунок укрупнення проєктів: у минуле відійшли ділянки по 40 метрів - тепер дороги ремонтуються за маршрутним принципом. У 2020 році 17 маршрутів у всіх куточках країни були відновлені на протяжності від 50 до 150 км.

Крім того, було змінено підхід до якості ремонтних робіт: тепер у поточному середньому ремонті укладають 2-3 шари асфальтобетону і зміцнюють основу, встановлюють штучне освітлення, бар'єрну огорожу, облаштовують тротуари, пішохідні переходи, зупинки.

Також було введено незалежний технагляд на третині всіх об'єктів, а також залучено приватний сектор до експлуатації доріг, зокрема до зимового утримання.

"Минулий рік ознаменувався зміною підходів у плануванні і проєктуванні об'єктів. Було застосовано науковий підхід у пріоритизації об'єктів, відбулося укрупнення проєктів. Значно підвищилася якість поточного середнього ремонту, який обов'язково передбачав зміцнення основи і 2-3 шари асфальтобетону. Крім того, були оновлені будівельні норми і гармонізовані європейські стандарти", - повідомив Артем Безуглий, директор Державного підприємства "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна".

За словами Святослава Абрамова, виконавчого директора CoST Ukraine, найближчим часом очікують застосування певної менеджерської системи дотримання якості, яка буде впроваджена на місцях, в Службах автомобільних доріг та обласних дорожніх управліннях.

Дослідження групи Ukraine Economic Outlook і Київської школи економіки вказують на те, що "Велике будівництво" стало ключем до зростання економіки в період кризи. У звіті Національного банку України внесок "Великого будівництва" до зростання ВВП додав +1,5%.

"Є специфіка структури ВВП України, в якому близько 40% генерує виробництво, видобуток і сільське господарство. Саме для цих галузей поява якісних доріг є необхідною умовою для зростання", - зазначила Олександра Азархіна, директор Команди підтримки реформ при "Укравтодорі".

Експерти вважають, що успіх проєкту в наступні роки залежатиме від ефективності управління інфраструктурними проєктами з боку держави.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році будівництво і ремонт доріг місцевого значення будуть одним із пріоритетних напрямків роботи для влади.