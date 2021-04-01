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Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною". ФОТО

Акцію "П'ята колона - це не жарти" з вимогою покарати зрадників та колаборантів провів під Офісом Президента Національний Корпус. Учасники влаштували перфоманс, зробивши галерею із фотодоказами злочинів проросійських політиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з п’ятою колоною 01

Учасники акції наголосили, що п'ята колона - це не якесь абстрактне поняття чи політтехнологія, а реальна загроза. Поки влада робить паузу в боротьбі з проросійськими силами - вони використовують це для свого посилення.

Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з п’ятою колоною 02

"Війну не можна виграти за допомогою напівмір, адже будь-який недобитий ворог завдасть удар у відповідь. Ми бачимо, що будь-яка слабкість на фронті, повертається нам смертями українців. Так само і всередині країни. Будь-яке ігнорування зрадників і колаборантів буде повертатися до нас розколом" , – заявив керівник київського Нацкорпусу Сергій Тамарін.

Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з п’ятою колоною 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Національний корпус (390) Офіс Президента (2025) Тамарін Сергій (3)


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Топ коментарі
+29
Нужно карать за Гос Измену, как в США - смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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01.04.2021 18:58
+28
тим паче в його професійне свято...
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01.04.2021 19:04
+25
Хоч ви не лякайте Бубачку, воно і так абасрамшись.
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01.04.2021 18:59
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Вовка профессиональный шутник.
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01.04.2021 18:58 Відповісти
Вовка профессиональная тупая кукла.
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01.04.2021 19:13 Відповісти
Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною" - Цензор.НЕТ 9010
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01.04.2021 21:07 Відповісти
А остальные с зассаными пепе глазами.
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01.04.2021 23:19 Відповісти
в принципе и по фамилии всё ясно...
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02.04.2021 08:29 Відповісти
Нужно карать за Гос Измену, как в США - смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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01.04.2021 18:58 Відповісти
нац корпус это разве ЧВК Семенченко..?
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01.04.2021 18:59 Відповісти
чвк авакова
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01.04.2021 19:02 Відповісти
По европейському це не призивати, по европейському це виставити ультиматум владі - або працюєшь в інтересах народу, або гільйотина.
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01.04.2021 18:59 Відповісти
Хоч ви не лякайте Бубачку, воно і так абасрамшись.
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01.04.2021 18:59 Відповісти
тим паче в його професійне свято...
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01.04.2021 19:04 Відповісти
Так рожевими ж свинками не кидалися!
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01.04.2021 19:37 Відповісти
Ну как мог, ребята....
-А что смешно было? Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с "пятой колонной" - Цензор.НЕТ 1929
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01.04.2021 19:03 Відповісти
Я передам.
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01.04.2021 19:08 Відповісти
Чому стіни не розмальовані? Аж нецікаво! Єрмак з Татаровим просто "стурбовані".
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01.04.2021 19:04 Відповісти
Аваковцы даже на протесты ходят строем. Какие стены.
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01.04.2021 19:08 Відповісти
Ти не забувай, що якби не так звані тобою аваковці то Маріуполь уже давно був би під кацапами (днирівцями).
Тому я уже тільки за це буду вдячний Азову все життя.
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01.04.2021 22:14 Відповісти
не аваковцы, АЗОВЦЫ! Это две больших разницы....
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02.04.2021 00:20 Відповісти
Полшестого сам является пятой колонной }{уйла, а вы его уговариваете не шутить...
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01.04.2021 19:05 Відповісти
Як мило-в Україні реалізується "керована опозиція"! "
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01.04.2021 19:06 Відповісти
Мертвечук від вашої акції "дуже стурбований"!
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01.04.2021 19:06 Відповісти
Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною" - Цензор.НЕТ 4256
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01.04.2021 19:31 Відповісти
комсомолєць з микрофоном якийсь гнилий
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01.04.2021 19:09 Відповісти
Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною" - Цензор.НЕТ 1478
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01.04.2021 19:17 Відповісти
😂
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01.04.2021 19:36 Відповісти
а зеля молодца, бабосы хлопцам проплатил и для полноты перфоманса будет ломать рояль
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01.04.2021 19:43 Відповісти
Кто убил Юру Таксиста?
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01.04.2021 19:44 Відповісти
Акция правильная и нужная. Возмущаются здесь только ОПЗЖопные боты...Мертведчука и его кодлу надо истреблять, как колорадского жука - травить, а потом сжигать , чтобы нерасползались недоотравленные....
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01.04.2021 20:25 Відповісти
ШУФРИЧ, РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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01.04.2021 20:32 Відповісти
Разумков не "хитрий лис" а відверте прокацаплене падло з кацапським прізвищем який діє в інтересах Тігіпко.
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01.04.2021 21:00 Відповісти
Перформанс это Арсенборисыч организовал?
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01.04.2021 21:45 Відповісти
Петроляксеич
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02.04.2021 06:46 Відповісти
и все? А бегать за зеленским не нужно?
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01.04.2021 22:48 Відповісти
Різноманітних перфомансістів - у окопи на передову!
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01.04.2021 23:04 Відповісти
 
 