Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною". ФОТО

Акцію "П'ята колона - це не жарти" з вимогою покарати зрадників та колаборантів провів під Офісом Президента Національний Корпус. Учасники влаштували перфоманс, зробивши галерею із фотодоказами злочинів проросійських політиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції наголосили, що п'ята колона - це не якесь абстрактне поняття чи політтехнологія, а реальна загроза. Поки влада робить паузу в боротьбі з проросійськими силами - вони використовують це для свого посилення.

"Війну не можна виграти за допомогою напівмір, адже будь-який недобитий ворог завдасть удар у відповідь. Ми бачимо, що будь-яка слабкість на фронті, повертається нам смертями українців. Так само і всередині країни. Будь-яке ігнорування зрадників і колаборантів буде повертатися до нас розколом" , – заявив керівник київського Нацкорпусу Сергій Тамарін.