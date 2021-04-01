Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною". ФОТО
Акцію "П'ята колона - це не жарти" з вимогою покарати зрадників та колаборантів провів під Офісом Президента Національний Корпус. Учасники влаштували перфоманс, зробивши галерею із фотодоказами злочинів проросійських політиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції наголосили, що п'ята колона - це не якесь абстрактне поняття чи політтехнологія, а реальна загроза. Поки влада робить паузу в боротьбі з проросійськими силами - вони використовують це для свого посилення.
"Війну не можна виграти за допомогою напівмір, адже будь-який недобитий ворог завдасть удар у відповідь. Ми бачимо, що будь-яка слабкість на фронті, повертається нам смертями українців. Так само і всередині країни. Будь-яке ігнорування зрадників і колаборантів буде повертатися до нас розколом" , – заявив керівник київського Нацкорпусу Сергій Тамарін.
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-А что смешно было?
Тому я уже тільки за це буду вдячний Азову все життя.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.