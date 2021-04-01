Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с "пятой колонной". ФОТО

Акция "Пятая колонна - это не шутки" с требованием наказать предателей и коллаборационистов провел под Офисом Президента Национальный Корпус. Участники устроили перфоманс, сделав галерею с фотодоказательствами преступлений пророссийских политиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции отметили, что пятая колонна - это не какое-то абстрактное понятие или политтехнология, а реальная угроза. Пока власть делает паузу в борьбе с пророссийскими силами - они используют это для своего усиления.

"Войну нельзя выиграть с помощью полумеры, ведь любой недобитый враг нанесет ответный удар. Мы видим, что любая слабость на фронте, возвращается нам смертями украинцев. Так же и внутри страны. Любое игнорирование предателей и коллаборационистов будет возвращаться к нам расколом ", - заявил руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.