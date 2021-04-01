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Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с "пятой колонной". ФОТО

Акция "Пятая колонна - это не шутки" с требованием наказать предателей и коллаборационистов провел под Офисом Президента Национальный Корпус. Участники устроили перфоманс, сделав галерею с фотодоказательствами преступлений пророссийских политиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с пятой колонной 01

Участники акции отметили, что пятая колонна - это не какое-то абстрактное понятие или политтехнология, а реальная угроза. Пока власть делает паузу в борьбе с пророссийскими силами - они используют это для своего усиления.

Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с пятой колонной 02

"Войну нельзя выиграть с помощью полумеры, ведь любой недобитый враг нанесет ответный удар. Мы видим, что любая слабость на фронте, возвращается нам смертями украинцев. Так же и внутри страны. Любое игнорирование предателей и коллаборационистов будет возвращаться к нам расколом ", - заявил руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с пятой колонной 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Национальный корпус (393) Офис Президента (1799) Тамарин Сергей (3)


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Топ комментарии
+29
Нужно карать за Гос Измену, как в США - смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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01.04.2021 18:58
+28
тим паче в його професійне свято...
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01.04.2021 19:04
+25
Хоч ви не лякайте Бубачку, воно і так абасрамшись.
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01.04.2021 18:59
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Вовка профессиональный шутник.
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01.04.2021 18:58 Ответить
Вовка профессиональная тупая кукла.
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01.04.2021 19:13 Ответить
Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною" - Цензор.НЕТ 9010
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01.04.2021 21:07 Ответить
А остальные с зассаными пепе глазами.
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01.04.2021 23:19 Ответить
в принципе и по фамилии всё ясно...
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02.04.2021 08:29 Ответить
Нужно карать за Гос Измену, как в США - смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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01.04.2021 18:58 Ответить
нац корпус это разве ЧВК Семенченко..?
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01.04.2021 18:59 Ответить
чвк авакова
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01.04.2021 19:02 Ответить
По европейському це не призивати, по европейському це виставити ультиматум владі - або працюєшь в інтересах народу, або гільйотина.
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01.04.2021 18:59 Ответить
Хоч ви не лякайте Бубачку, воно і так абасрамшись.
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01.04.2021 18:59 Ответить
тим паче в його професійне свято...
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01.04.2021 19:04 Ответить
Так рожевими ж свинками не кидалися!
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01.04.2021 19:37 Ответить
Ну как мог, ребята....
-А что смешно было? Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с "пятой колонной" - Цензор.НЕТ 1929
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01.04.2021 19:03 Ответить
Я передам.
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01.04.2021 19:08 Ответить
Чому стіни не розмальовані? Аж нецікаво! Єрмак з Татаровим просто "стурбовані".
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01.04.2021 19:04 Ответить
Аваковцы даже на протесты ходят строем. Какие стены.
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01.04.2021 19:08 Ответить
Ти не забувай, що якби не так звані тобою аваковці то Маріуполь уже давно був би під кацапами (днирівцями).
Тому я уже тільки за це буду вдячний Азову все життя.
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01.04.2021 22:14 Ответить
не аваковцы, АЗОВЦЫ! Это две больших разницы....
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02.04.2021 00:20 Ответить
Полшестого сам является пятой колонной }{уйла, а вы его уговариваете не шутить...
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01.04.2021 19:05 Ответить
Як мило-в Україні реалізується "керована опозиція"! "
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01.04.2021 19:06 Ответить
Мертвечук від вашої акції "дуже стурбований"!
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01.04.2021 19:06 Ответить
Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною" - Цензор.НЕТ 4256
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01.04.2021 19:31 Ответить
комсомолєць з микрофоном якийсь гнилий
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01.04.2021 19:09 Ответить
Нацкорпус закликав Зеленського не жартувати з "п’ятою колоною" - Цензор.НЕТ 1478
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01.04.2021 19:17 Ответить
😂
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01.04.2021 19:36 Ответить
а зеля молодца, бабосы хлопцам проплатил и для полноты перфоманса будет ломать рояль
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01.04.2021 19:43 Ответить
Кто убил Юру Таксиста?
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01.04.2021 19:44 Ответить
Акция правильная и нужная. Возмущаются здесь только ОПЗЖопные боты...Мертведчука и его кодлу надо истреблять, как колорадского жука - травить, а потом сжигать , чтобы нерасползались недоотравленные....
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01.04.2021 20:25 Ответить
ШУФРИЧ, РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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01.04.2021 20:32 Ответить
Разумков не "хитрий лис" а відверте прокацаплене падло з кацапським прізвищем який діє в інтересах Тігіпко.
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01.04.2021 21:00 Ответить
Перформанс это Арсенборисыч организовал?
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01.04.2021 21:45 Ответить
Петроляксеич
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02.04.2021 06:46 Ответить
и все? А бегать за зеленским не нужно?
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01.04.2021 22:48 Ответить
Різноманітних перфомансістів - у окопи на передову!
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01.04.2021 23:04 Ответить
 
 