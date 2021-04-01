Нацкорпус призвал Зеленского не шутить с "пятой колонной". ФОТО
Акция "Пятая колонна - это не шутки" с требованием наказать предателей и коллаборационистов провел под Офисом Президента Национальный Корпус. Участники устроили перфоманс, сделав галерею с фотодоказательствами преступлений пророссийских политиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции отметили, что пятая колонна - это не какое-то абстрактное понятие или политтехнология, а реальная угроза. Пока власть делает паузу в борьбе с пророссийскими силами - они используют это для своего усиления.
"Войну нельзя выиграть с помощью полумеры, ведь любой недобитый враг нанесет ответный удар. Мы видим, что любая слабость на фронте, возвращается нам смертями украинцев. Так же и внутри страны. Любое игнорирование предателей и коллаборационистов будет возвращаться к нам расколом ", - заявил руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.
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-А что смешно было?
Тому я уже тільки за це буду вдячний Азову все життя.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.