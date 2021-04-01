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Новини Коронавірус і карантин
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У столиці спецперепустки на проїзд видаватимуть виключно для співробітників підприємств критичної інфраструктури, - КМДА

У столиці спецперепустки на проїзд видаватимуть виключно для співробітників підприємств критичної інфраструктури, - КМДА

Влада Києва оприлюднила порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті, які почнуть діяти з 5 квітня, на період посилення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

"Згідно із затвердженим Порядком, спецперепустки видаватимуться виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи", - наголошується в повідомленні.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій мають відправити лист на директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У листі необхідно вказати: назву підприємства; обґрунтування необхідності отримання спецперепусток; обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства; реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси та району Києва; контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

Читайте також: Посилення карантину в Києві з 5 квітня не вплине на графік руху поїздів, а також на посадку і висадку пасажирів, - "Укрзалізниця"

За результатами розгляду листа, контактну особу повідомлять про місце і час отримання спецперепусток.

"Звертаємо увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Скарги від фізичних осіб не приймаються. Зауважимо, що оплата проїзду здійснюється на загальних підставах", - зазначено в повідомленні.

Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті дійсний при пред'явленні службового посвідчення або паспорта або посвідчення водія та наявності в особи засобів індивідуального захисту і сплаченого проїзду.

У повідомленні вказана адреса, телефон і електронна пошта для заявок, а також перераховані місця отримання спецперепусток у разі позитивного розгляду заявок.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19528) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+4
Читаєм Конституцію України:

Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни.

А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
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01.04.2021 20:22
+3
Бо мені дає таке право Конституція України - головний закон країни.
Ще раз читаємо:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- то які питання?

Нехай влада робить усе по закону, тобто вводить надзвичайний стан, тоді й розмова буде геть інша.

До речі, чому влада не вводить надзвичайний стан? Про це вже писали багато разів. Бо тоді влада має сама забеспечити населення усім необхідним, плюс скасування усіх платежів зі сторони населення, у тому числі комунальних та кредитних. Влада дуже хитродупа, хоче усе вирішити за рахунок населення.
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01.04.2021 21:29
+2
Хоч би "Велюр " не забули.
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01.04.2021 22:40
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Да нет,упоротые Зебилы.
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01.04.2021 21:18 Відповісти
Читаєм Конституцію України:

Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни.

А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
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01.04.2021 20:22 Відповісти
Дуракам закон вообще не писан.
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01.04.2021 20:24 Відповісти
Відверто ви так про ******* українську владу.
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01.04.2021 20:45 Відповісти
Це вона хер кладе? А схоже, що ви...
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01.04.2021 20:49 Відповісти
Бо мені дає таке право Конституція України - головний закон країни.
Ще раз читаємо:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- то які питання?

Нехай влада робить усе по закону, тобто вводить надзвичайний стан, тоді й розмова буде геть інша.

До речі, чому влада не вводить надзвичайний стан? Про це вже писали багато разів. Бо тоді влада має сама забеспечити населення усім необхідним, плюс скасування усіх платежів зі сторони населення, у тому числі комунальних та кредитних. Влада дуже хитродупа, хоче усе вирішити за рахунок населення.
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01.04.2021 21:29 Відповісти
Щасти.
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01.04.2021 21:30 Відповісти
Довбойоб, тобі Конституцією не заборонено їсти ціаністий калій і миш'як, то ми тобі можемо організувати їх поїдання, а можемо для надійності напхати їх тобі в сраку.
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02.04.2021 08:30 Відповісти
Істото, я не твій батько, тож жодним чином не можу бути довб@*****.
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02.04.2021 20:57 Відповісти
І мене дуже тішить твоя безсила лють. Пиши ще.
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02.04.2021 20:58 Відповісти
И шо? Менты на кого работают? Котлетам можно орать про депутатские права, а нам низзя!
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01.04.2021 20:27 Відповісти
Мой бедный, родной Киев... -- я в нём 33 года выживал (было хлопотно, но весело) -- щас бы опять сбежал... -- но уже от тоски. *(
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01.04.2021 20:27 Відповісти
Тут весело. 😂
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01.04.2021 20:29 Відповісти
Остальным хоть сдохни! Особенно заробитчанам с окраины! Фашисты!
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01.04.2021 20:28 Відповісти
Ментам вроде даже не дают. Если правда, то это пц.
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01.04.2021 20:49 Відповісти
вы будете удивлены сколько у нас сотрудников предприятий критической инфраструктуры
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01.04.2021 21:16 Відповісти
В Чернівцях, коли у навесні 2020 року зробили цей маразм зі спецпропусками, то їздили тільки тролейбуси, а право зайти в них мали тільки бюджетники.
Зелена влада завалила економіку, тестування і вакцинування, тому залишається єдиний спосіб тотальна заборона.
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01.04.2021 22:30 Відповісти
Благодаря такому беспределу власти украинский малый бизнес постепенно переезжает в Польшу
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01.04.2021 21:38 Відповісти
вирусом заражаются не в транспорте, а на тех же коммунальных предприятиях где нет никакого контроля температуры, масок, антисептиков, где поувольняли половину уборщиц, и про санитарные условия лучше не говорить, да и сами эти предприятия еле перебиваются, на них давно плюнула городская власть, танцы на пороховой бочке с риском заболеть короной, кого мы дурим?
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01.04.2021 22:27 Відповісти
Хоч би "Велюр " не забули.
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01.04.2021 22:40 Відповісти
Как добраться до работы утром 5 числа работникам предприятий критической инфраструктуры ведь порядок получения пропусков очень сложный?https://censor.net/ru/n3257107
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02.04.2021 07:57 Відповісти
"ведь порядок получения пропусков очень сложный" - что тут сложного? Купить пропуск на олх?
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02.04.2021 10:38 Відповісти
 
 