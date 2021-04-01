У столиці спецперепустки на проїзд видаватимуть виключно для співробітників підприємств критичної інфраструктури, - КМДА
Влада Києва оприлюднила порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті, які почнуть діяти з 5 квітня, на період посилення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням Covid-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
"Згідно із затвердженим Порядком, спецперепустки видаватимуться виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи", - наголошується в повідомленні.
Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій мають відправити лист на директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У листі необхідно вказати: назву підприємства; обґрунтування необхідності отримання спецперепусток; обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства; реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси та району Києва; контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.
За результатами розгляду листа, контактну особу повідомлять про місце і час отримання спецперепусток.
"Звертаємо увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Скарги від фізичних осіб не приймаються. Зауважимо, що оплата проїзду здійснюється на загальних підставах", - зазначено в повідомленні.
Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті дійсний при пред'явленні службового посвідчення або паспорта або посвідчення водія та наявності в особи засобів індивідуального захисту і сплаченого проїзду.
У повідомленні вказана адреса, телефон і електронна пошта для заявок, а також перераховані місця отримання спецперепусток у разі позитивного розгляду заявок.
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Ст.64:
"Конституційні права і свободи людини і громадянина НЕ МОЖУТЬ бути обмежені, КРІМ ВИПАДКІВ, передбачених Конституцією України. В умовах ВОЄННОГО або НАДЗВИЧАЙНОГО стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - тобто згідно Конституції України, окремі обмеження прав і свобод можуть відбуватися виключно за умов введення воєнного або надзвичайного стану. Якщо в Україні не ввели воєнний або надзвичайний стан, то усі подібні обмеження абсолютно незаконні, а дії влади є такими, що порушують головний закон країни.
А ще Конституція України дозволяє класти хер на будь-які незаконні обмеження, разпорядження та накази влади.
Ст. 60:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- тобто громадяни мають повне право не виконувати усе, що стосується карантину, який ввели з тотальним порушенням діючого законодавства.
Ще раз читаємо:
"Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази",- то які питання?
Нехай влада робить усе по закону, тобто вводить надзвичайний стан, тоді й розмова буде геть інша.
До речі, чому влада не вводить надзвичайний стан? Про це вже писали багато разів. Бо тоді влада має сама забеспечити населення усім необхідним, плюс скасування усіх платежів зі сторони населення, у тому числі комунальних та кредитних. Влада дуже хитродупа, хоче усе вирішити за рахунок населення.
Зелена влада завалила економіку, тестування і вакцинування, тому залишається єдиний спосіб тотальна заборона.