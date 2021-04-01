У столиці спецперепустки на проїзд видаватимуть виключно для співробітників підприємств критичної інфраструктури, - КМДА

Влада Києва оприлюднила порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті, які почнуть діяти з 5 квітня, на період посилення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

"Згідно із затвердженим Порядком, спецперепустки видаватимуться виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи", - наголошується в повідомленні.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств і організацій мають відправити лист на директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У листі необхідно вказати: назву підприємства; обґрунтування необхідності отримання спецперепусток; обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства; реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреси та району Києва; контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

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За результатами розгляду листа, контактну особу повідомлять про місце і час отримання спецперепусток.

"Звертаємо увагу, що кількість спецперепусток обмежена. Скарги від фізичних осіб не приймаються. Зауважимо, що оплата проїзду здійснюється на загальних підставах", - зазначено в повідомленні.

Спеціальний пропуск для проїзду в громадському транспорті дійсний при пред'явленні службового посвідчення або паспорта або посвідчення водія та наявності в особи засобів індивідуального захисту і сплаченого проїзду.

У повідомленні вказана адреса, телефон і електронна пошта для заявок, а також перераховані місця отримання спецперепусток у разі позитивного розгляду заявок.