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Київська влада запровадить нові пільги для підприємців на час локдауну, - Кличко

Київська влада запровадить нові пільги для підприємців на час локдауну, - Кличко

Столична влада запроваджує пакет пільг та преференцій для малого і середнього бізнесу Києва.

Про це Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що суворі карантинні обмеження боляче вдарять як по бізнесу, так і по економіці міста. Тому на найближчій сесії Київради я винесу на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом - місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися бізнесу і вижити людям. Всі виклики ми маємо подолати разом - спільними зусиллями", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що йдеться про: зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об'єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування; зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %; звільнення власників авто на території Києва від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

Київська влада запровадить нові пільги для підприємців на час локдауну, - Кличко 01

Дивіться також: У Києві скасували плату за паркування на час жорсткого карантину. ВIДЕО

Крім того, в проєкті рішення передбачено збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, зазначив Кличко.

"Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що місто вже запровадило рік тому, а й за "кредитними лініями". А також - про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми", - пояснив мер Києва.

Кличко додав, що проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці буде винесено на розгляд на найближчій сесії Київради. А також подякував бізнесу та волонтерам, які допомагають місту і киянам під час карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 квітня Київрада розгляне питання про розширення пільг для малого і середнього бізнесу, - Кличко

Нагадаємо, що за ініціативою Віталія Кличка із січня цього року столичні медики отримують доплату 5000 гривень на місяць.

Автор: 

Київ (19534) Кличко Віталій (3518) пільги (438) локдаун (339)


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ні про шо...
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02.04.2021 15:45 Відповісти
маячня, краще б квартплати скасував
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02.04.2021 16:04 Відповісти
на всех углах будут установлены будки самоубийств, как в футураме
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02.04.2021 16:14 Відповісти
Из разряда "чтоб такое сделать, чтоб по-пиарится, но ничем не помочь малому бизнесу"
Впрочем - все как обычно, в стиле Кличко, это не США, где идет полным ходом вакцинация и каждому гражданину выдали по $1200, а малому бизнесу по $25 000 - $50 000.
Київська влада запровадить нові пільги для підприємців на час локдауну, - Кличко - Цензор.НЕТ 1176
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02.04.2021 16:25 Відповісти
 
 