УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12256 відвідувачів онлайн
Новини
39 006 185

Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського

Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом заявив про те, що цінує підтримку США і має намір серйозно проводити реформування країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав Зеленський.

Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського 01

Пізніше в пресслужбі глави держави зазначили: "Відбулася перша особиста бесіда в телефонному форматі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Президент США зазначив, що для нього дуже важлива Україна. Велика увага приділялася розвитку демократій в обох країнах. Глави держав зазначили, що встановлення і збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден підкреслив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського в перетворенні України на державу з міцними демократичними інститутами".

Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського 02

"Україна та США стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про зміцнення наших демократій. Я відданий ідеї реформування України, покращенню прозорості та досягненню миру", – зазначив Зеленський.

Президенти також акцентували увагу на важливості боротьби з олігархатом. Володимир Зеленський наголосив на тому, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.

Глава України детально зупинився на реформах, які впроваджуються в державі. Зокрема, вказав на розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури, поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства, а також реформування Конституційного Суду.

Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і деокупацію півострова. Президент України розповів про ініціативу саміту Кримської платформи.

"Кримська платформа – на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові", – зазначив Володимир Зеленський і запросив Джо Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи та відвідати Україну в день її незалежності.

Президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.

Володимир Зеленський також наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО підуть на користь усьому Альянсу.

Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО.

Автор: 

Байден Джо (2889) Зеленський Володимир (23984) США (23085)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+121
Зеленский о разговоре с Байденом: "Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира" - Цензор.НЕТ 7381
показати весь коментар
02.04.2021 18:39
+99
Зеленский о разговоре с Байденом: "Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира" - Цензор.НЕТ 2331
показати весь коментар
02.04.2021 18:43
+76
нема тобі віри, зекретин!
показати весь коментар
02.04.2021 18:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Що прямо так і сказав???...Щось не віриться ....Знову брешете сучі ви діти.
показати весь коментар
03.04.2021 17:00 Відповісти
Попросив "велічайшего" поділитися досвідом боротьби з корупцією та олігархами.
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 7013
показати весь коментар
03.04.2021 18:53 Відповісти
Видать, свежий кокс завезли...
показати весь коментар
03.04.2021 17:09 Відповісти
Із Одеси свіжак підвезли 🤣👍🏼
показати весь коментар
03.04.2021 18:24 Відповісти
Треба було Байдену на закуску сала з часником вислати.
показати весь коментар
03.04.2021 17:26 Відповісти
95 квартал вже показують без оплати.
показати весь коментар
03.04.2021 17:48 Відповісти
"чем наглее ложь - тем больше людей в нее поверят" (геббельс)
показати весь коментар
03.04.2021 18:14 Відповісти
Дядько Джо правильно розуміє, хто є справжня загроза світові
Байден віддав розпорядження керівництву американської армії почати часткове виведення військ із Перської затоки!
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Джерела видання відзначили, що з Перської затоки вже вивели три батареї ракетних комплексів Patriot.
Також затоку покинуть американський авіаносець і радіолокаційні підрозділи.
Як пише видання, частину військових частин можуть перевести в інші регіони для контролю за стратегічними супротивниками США.
Зокрема, за Росією.
А Зе раджу , закрити пельку і краще помовчати , бо йому до лідерства , як до зірок !
показати весь коментар
03.04.2021 18:23 Відповісти
"Принц посмотрел на меня два раза". (Из сказки о Золушке).
показати весь коментар
03.04.2021 18:41 Відповісти
73%, вас обдурили. Це не молода команда, а старі совкові перд.ни- сталіністи. По меншій мірі так же лижуть дупу своєму фождю.
Або так
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 4358
показати весь коментар
03.04.2021 18:50 Відповісти
Королева в восхищении (с)
показати весь коментар
03.04.2021 20:57 Відповісти
оказывается мудёр наш буба
показати весь коментар
03.04.2021 23:00 Відповісти
Это красиво!😀
показати весь коментар
04.04.2021 05:06 Відповісти
Заголовок-огонь!!!
показати весь коментар
03.04.2021 19:06 Відповісти
о да...я тоже восхихищаюсь
показати весь коментар
03.04.2021 19:07 Відповісти
В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами". Источник: https://censor.net/ru/n3257354

І ОСЬ Зе клоуна ПОНЕСЛО,
ПОНЕСЛО НА РИФИ
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 7255
показати весь коментар
03.04.2021 20:00 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов. И вот это действительно страшно
показати весь коментар
03.04.2021 20:17 Відповісти
Да к сожалению Вы правы
показати весь коментар
03.04.2021 20:24 Відповісти
Если бы так. Самый главный враг в головах. 73% идиотов, выбравших себе главнокомандующего наркомана. Враг в подавляющем большинстве.
показати весь коментар
05.04.2021 06:58 Відповісти
Все комики из 95 квартала просто бездари по сравнению с этим бессмертным спитчем шМендель.
показати весь коментар
03.04.2021 20:23 Відповісти
пендель
показати весь коментар
03.04.2021 22:56 Відповісти
Президент США Байден допоможе Зеленському побудувати незалежну і демократичну державу Україна.
показати весь коментар
03.04.2021 20:27 Відповісти
так восхищается...так восхищается...что аж звонить не хотел ))))
показати весь коментар
03.04.2021 20:34 Відповісти
стеснялся
показати весь коментар
03.04.2021 21:51 Відповісти
чувствовал свою ущербность перед найвеличнішим.
показати весь коментар
05.04.2021 07:01 Відповісти
Ну не треба ж так передавати куті меду! Пропаганда повинна бути хоч трішки дозованою. Досить вже "захоплення" зі сторони Меркель і Макрона, які навіть не запросили цього "лідера" на відеоконференцію і обговорювали ситуацію на Донбасі з Путіним.
показати весь коментар
03.04.2021 21:02 Відповісти
Ну і хто ще сумнівається, що вони сидить на наркотє?
показати весь коментар
03.04.2021 21:33 Відповісти
"- Разве я выразил восхищение? - спросил маг у Фагота.
- Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, - ответил тот.
- Так что же говорит этот человек?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
показати весь коментар
03.04.2021 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ais-YLP4lpI&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
показати весь коментар
03.04.2021 22:15 Відповісти
Хороший грамотный комментарий
показати весь коментар
04.04.2021 10:29 Відповісти
показати весь коментар
03.04.2021 22:57 Відповісти
У цьому контексті Джо Байден підкреслив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського в перетворенні України на державу з міцними демократичними інститутами Джерело: https://censor.net/ua/n3257354
Коли прочитав цей шедевр, то трохи не подавився їдою.

У Байдена тепер в кумирах Гідрант)
показати весь коментар
03.04.2021 23:30 Відповісти
Це поки США офіціно не оприлюднило розмову. А там виявиться... Хоча Сцикун не вперше бреше, але 43% відбитих Зебілів вірять.
показати весь коментар
03.04.2021 23:38 Відповісти
Байден не витримав і подзвонив Зепотерпіллєру , щоби спитати,
чи той бачить рашинські війська на кордоні з Україною, чи йому таки повилазило? 😁
показати весь коментар
04.04.2021 00:23 Відповісти
То, что Украина лидер среди стран -корупционеров и к этому прилагает усилия "зе власть" Байден в курсе
показати весь коментар
04.04.2021 00:42 Відповісти
Дерьмак так зебилу жопу лижет шо тот срать не сможет.
показати весь коментар
04.04.2021 01:07 Відповісти
Офигеть! Просто супермен какой то , боюсь США его у нас стырят и даже закон у себя изменят , что бы сделать его президентом США! Зеля , останься ,мы тебя любим , мы тебя снова изберем! Но уже с результатом 99% и в первом туре! Особенно если главой ЦВК сделаешь Тищенко! Мы на колени все встанем, только не едь в америку!
показати весь коментар
04.04.2021 02:37 Відповісти
Слава, слава найвеличнішому лідеру **********!

Слава найвеличнішому пісюністу Всесвіту!

!
показати весь коментар
04.04.2021 02:43 Відповісти
Кожне англійське слово має кілька перекладів і брехуни можуть підміняти зміст перекладу. Це дуже ******* росіяни, дуже часто їхні переклади по змісту відрізняються від того, що малося на увазі. Як було сказано англійською? В ОПУ не викладено, це ознака брехні.
Гугл-перекладача для слова захоплений дає 14 варіантів, наприклад: "enthusiastic, enthusiastical" - безтямний, завзятий, захоплений або "captured" - захоплений, зачарований, принадлежний, трофейний "rapt" - викрадений, заглиблений, захоплений. Відслідковується принципово різні варіанти перекладу 1) у захваті; 2) завзятий; 3)залучений, приділяю увагу, час і зусилля.
В ОПУ, зрозуміло вибрали "у захваті". Дуже смішно))))))))
показати весь коментар
04.04.2021 03:11 Відповісти
Передоз налицо
показати весь коментар
04.04.2021 03:13 Відповісти
видно неякісний кокс сцарь передав, а то б написали що Байден *********** в лідерство Зеленського.
показати весь коментар
04.04.2021 17:45 Відповісти
интересно байдэну доложили что он зелупой восхищен . особенно его борьбой с коломойским . дыркачем . дубинским . альпериным . татаровым . портновым и прочими тварями
показати весь коментар
04.04.2021 08:19 Відповісти
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Цепь на знаке Президента Зеленский удлинил на 4 звена
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
показати весь коментар
04.04.2021 08:29 Відповісти
Воно дебільне.
показати весь коментар
04.04.2021 14:18 Відповісти
Гыгыгыггы, Хахахахха,хихихихи, гыгыгыгы.....
показати весь коментар
04.04.2021 08:42 Відповісти
ХА-ХА -ХА. Яка брехня.
показати весь коментар
04.04.2021 09:15 Відповісти
Брехня на уровне Сев Кореи
показати весь коментар
04.04.2021 09:16 Відповісти
текст в оригинале в студию!
показати весь коментар
04.04.2021 10:18 Відповісти
Бідон сказав, що він в шоці від лідерства зєлі, мєнделіха переклала...
показати весь коментар
04.04.2021 10:38 Відповісти
Байдену текст тоже йуля мендельша написала? вы б там у себя в оп уже бы создали новый специальный отдел или целое управление по прославлению и отмазке гарантика!
а вообще смешно как в совковской комедии Белое солнце пустыни - сухов назначил меня любимой женой!!!!!да йуля?
показати весь коментар
04.04.2021 11:07 Відповісти
Враньё! В английском тексте этого нет! "Восхищение" нагло добавлено ОП в украинском тексте.
показати весь коментар
04.04.2021 11:12 Відповісти
Получается что США не важно что заявляет ОП,в противном случае посольство в Киеве отреагировало на откровенную ложь.
показати весь коментар
04.04.2021 12:06 Відповісти
Вспомнилась фраза из анекдота: Молодец, Мамедов, гребаный чучмек.
показати весь коментар
04.04.2021 12:16 Відповісти
Зачем врать?!
Я сам слышал, Байден ПРИКЛОНЯЕТСЯ перед Зеленским!
показати весь коментар
04.04.2021 12:24 Відповісти
Сам себе не схвалиш - ніхто не схвалить!!!- то не Мендельша писала?
показати весь коментар
04.04.2021 12:39 Відповісти
Будь это заявление враньём,незамедлительно последовало опровержение из посольства США в Киеве,есть ещё один вариант,Байдену решительно наплевать что говорят украинские власти.
показати весь коментар
04.04.2021 12:44 Відповісти
Немає більшої кари, ніж дебіли у владі...
показати весь коментар
04.04.2021 12:55 Відповісти
От придурки! А можна стенограму розмови мовою оригіналу?
показати весь коментар
04.04.2021 13:45 Відповісти
Аби що небудь ###здонути...
показати весь коментар
04.04.2021 15:11 Відповісти
Восхищается умением играть на пианино разве что. Байден сам так не может.
показати весь коментар
04.04.2021 15:49 Відповісти
В чем прозорість,где развитие демократии, в разворовывании страны , как фонд короновируса, а если и остались какие средства так их не используют на население, тот же кислород в больницах, зарплаты и другие потребности в медицины.Вороруют на всем на ренте природных ресурсов, один госполин Ахметов не заплатил ренту с повышения цены на руду на 2 миллрд. $, Министр финансов покупает максимально высокие креди в банках, так еще и у нерезидентов под 12-18%, соседняя Польша платит 1,5% не в евро, а злотых, в 10 раз меньше и недостатка в кредитах нет,таким образом Украина переплачивает за "сейф" в среднем 12%, а умножить на долг 1, 4 трилн.грн.получим почти 150 миллд.грн.потому Украина и не догонит Польшу за 40 даже если та не будет развиваться, и не крадут в Польше на дорогах 30%, а срок службы не 5-7 лет , а 20-30 лет тоесть , с учетом срока годности в 5 раз м
дешевле, В Польше нет преференций для крупных инвесторов, по сути олигархов,как в Украине, когда на бизнес по тойже Зе э/э страна с рынка платят по не рыночным , а устанрвленным ценам 4, 5 грн.за квт., так еще с бюджета доплачивает 25 миллрд.грн., а общая сумма переплаты по Зе э/э 35 миллрд.грн. Тоже самое получается по ценам на поставку Фирташем газа с украленных обл.газов, когда установили с потолка цену в 1,8 тыс.грн. за доставку 1 тыс.куб.Не говоря, что Зеленский подписал закон для крупных инвесторо не меньше 20 миллн.евро, которые получают возмещение из бюджета до 30% от таких инвестиций,что это за конкуренция?, так сделай такие условия для всех,в результате лучших условий для олигархов средний класс населения обанкротится , а экономика страны не будет выпускать конкурентную продукцию, а значит развиваться, страну скупят и окончательно сделают сырьевой колонией олигархов с нищим не развивающимся населением.
В добавок в Прикарпатье были сфальсифицировали выборы, протаскивают Вирастюка, хоть через вкид, хоть через суд,какая прозористь, какая демократия, какая Европа,-бандицкий Быдлостан, а по просту коррупция, а значит узурпация власти.Ну Янукович по этому пути пошел не смотря что и выплаты для населения были сносными, а потом гены в еже взяли свое, но они же себя называют интелектуальной элитой,а на деле воровской , а какая разница Конституция по фик , лишь быть дорваться до власти и гнобить люлей -это воровское извиняюсь быдло точно угробит страну, потому, как в обществе жить не умеют и по другому управлять не тоже.
показати весь коментар
04.04.2021 15:56 Відповісти
с чувством глубокого удовлетворения
показати весь коментар
04.04.2021 16:23 Відповісти
а хто перший спілкувався з Байденом ?? Офіс чи Зеленський
показати весь коментар
04.04.2021 16:32 Відповісти
ми тоже ...вже два роки "восхіщаємся"
показати весь коментар
04.04.2021 16:36 Відповісти
´´Вони ще скромнічають. Байден ще підтвердив величність і надзвичайність зеленського як величайшого лідера **********. Сам чув і бачив.´´
Ну а якщо серйозно то особисто мені якось так гидко на душі стало після прочитаного. ці лохи які зараз при владі не можуть щоб не споганити навіть справді надзвичайно важливу і позитивну для України подію.
показати весь коментар
04.04.2021 16:42 Відповісти
Неужели зе думает, что народ так и поверит всему тому, о чём он говорит? Раз уж с доверия вышел, то это - "приговор", никто ему уже не верит. И это уже два года брехня с его уст исходит...
показати весь коментар
04.04.2021 16:44 Відповісти
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 420
показати весь коментар
04.04.2021 16:58 Відповісти
та вже блевоту визивае ця еврейська брехня...
показати весь коментар
04.04.2021 17:57 Відповісти
Байден ще не знає наших політиків,судів та чиновників.На них ніякі не закони ні укази не діють і хай він оцінює дійства ЗЕкоманди по їх завершених ділах а не по намірах.
показати весь коментар
04.04.2021 19:47 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
04.04.2021 20:23 Відповісти
Ну і що. Просто Байден старий хитрий лис. По батьківськи похвалив, так би мовити. Щоб слухався...
показати весь коментар
04.04.2021 20:40 Відповісти
Нічого в нього не вийде. ЗЕ прекрасно знає, що в нього батько Беня Коломойський.
показати весь коментар
04.04.2021 22:33 Відповісти
Офис клоунов 95 квартала очередную брехню викнул. Способный ученик марадера лолиты.
показати весь коментар
04.04.2021 20:52 Відповісти
То можливо Байден найбільший шанувальник ваших соціальних мереж та відосиків!?...
показати весь коментар
04.04.2021 20:55 Відповісти
Яка ганьба... Це ж і в амбасаді Сполученних Штатів можуть прочитати...
показати весь коментар
04.04.2021 21:38 Відповісти
*******, ты опять зерно с виноградом мешала?
показати весь коментар
04.04.2021 21:58 Відповісти
Какая эта зелёная плесень нагло брехливая. Зелёные должны уйти.
показати весь коментар
04.04.2021 22:30 Відповісти
Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского, бу-га-га-га-га-... - га-гааа! "Офис" призЕдента, что уже студия "95-го", штаб ППССЭС - "ПартияПораСваливатьСЭтойСтраны"? Шутка хоть и очень тупая.., НО! Но не ворованная, как всё остальное. =)
показати весь коментар
04.04.2021 23:55 Відповісти
чаво-чаво? Байден восхищается тем, кто за два года президентства не выполнил ни одного своего обещания? да Байден скорее себя перестал бы уважать, чем стал восхищаться брехуном...
показати весь коментар
05.04.2021 07:32 Відповісти
Краще мовчіть,ідіоти. Не так помітно буде.
показати весь коментар
05.04.2021 07:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 