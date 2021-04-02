Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом заявив про те, що цінує підтримку США і має намір серйозно проводити реформування країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.

"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав Зеленський.

Пізніше в пресслужбі глави держави зазначили: "Відбулася перша особиста бесіда в телефонному форматі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Президент США зазначив, що для нього дуже важлива Україна. Велика увага приділялася розвитку демократій в обох країнах. Глави держав зазначили, що встановлення і збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден підкреслив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського в перетворенні України на державу з міцними демократичними інститутами".

"Україна та США стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про зміцнення наших демократій. Я відданий ідеї реформування України, покращенню прозорості та досягненню миру", – зазначив Зеленський.

Президенти також акцентували увагу на важливості боротьби з олігархатом. Володимир Зеленський наголосив на тому, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.

Глава України детально зупинився на реформах, які впроваджуються в державі. Зокрема, вказав на розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури, поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства, а також реформування Конституційного Суду.

Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і деокупацію півострова. Президент України розповів про ініціативу саміту Кримської платформи.

"Кримська платформа – на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові", – зазначив Володимир Зеленський і запросив Джо Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи та відвідати Україну в день її незалежності.

Президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.

Володимир Зеленський також наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО підуть на користь усьому Альянсу.

Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО.