Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського
Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом заявив про те, що цінує підтримку США і має намір серйозно проводити реформування країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер президента.
"Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав Зеленський.
Пізніше в пресслужбі глави держави зазначили: "Відбулася перша особиста бесіда в телефонному форматі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Президент США зазначив, що для нього дуже важлива Україна. Велика увага приділялася розвитку демократій в обох країнах. Глави держав зазначили, що встановлення і збереження демократії - це складна щоденна робота. У цьому контексті Джо Байден підкреслив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського в перетворенні України на державу з міцними демократичними інститутами".
"Україна та США стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про зміцнення наших демократій. Я відданий ідеї реформування України, покращенню прозорості та досягненню миру", – зазначив Зеленський.
Президенти також акцентували увагу на важливості боротьби з олігархатом. Володимир Зеленський наголосив на тому, що політика України спрямована на системну деолігархізацію.
Глава України детально зупинився на реформах, які впроваджуються в державі. Зокрема, вказав на розбудову незалежної антикорупційної інфраструктури, поінформував про впровадження земельної реформи та реформу судочинства, а також реформування Конституційного Суду.
Президент США висловив переконання, що успіх України буде успіхом усього Європейського континенту, і наголосив на незмінній підтримці нашої держави з боку Сполучених Штатів.
Також співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і деокупацію півострова. Президент України розповів про ініціативу саміту Кримської платформи.
"Кримська платформа – на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові", – зазначив Володимир Зеленський і запросив Джо Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи та відвідати Україну в день її незалежності.
Президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.
Володимир Зеленський також наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО підуть на користь усьому Альянсу.
Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО.
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Байден віддав розпорядження керівництву американської армії почати часткове виведення військ із Перської затоки!
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Джерела видання відзначили, що з Перської затоки вже вивели три батареї ракетних комплексів Patriot.
Також затоку покинуть американський авіаносець і радіолокаційні підрозділи.
Як пише видання, частину військових частин можуть перевести в інші регіони для контролю за стратегічними супротивниками США.
Зокрема, за Росією.
А Зе раджу , закрити пельку і краще помовчати , бо йому до лідерства , як до зірок !
Або так
І ОСЬ Зе клоуна ПОНЕСЛО,
ПОНЕСЛО НА РИФИ
tZE inform
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов. И вот это действительно страшно
- Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, - ответил тот.
- Так что же говорит этот человек?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
Коли прочитав цей шедевр, то трохи не подавився їдою.
У Байдена тепер в кумирах Гідрант)
чи той бачить рашинські війська на кордоні з Україною, чи йому таки повилазило? 😁
Слава найвеличнішому пісюністу Всесвіту!
!
Гугл-перекладача для слова захоплений дає 14 варіантів, наприклад: "enthusiastic, enthusiastical" - безтямний, завзятий, захоплений або "captured" - захоплений, зачарований, принадлежний, трофейний "rapt" - викрадений, заглиблений, захоплений. Відслідковується принципово різні варіанти перекладу 1) у захваті; 2) завзятий; 3)залучений, приділяю увагу, час і зусилля.
В ОПУ, зрозуміло вибрали "у захваті". Дуже смішно))))))))
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
а вообще смешно как в совковской комедии Белое солнце пустыни - сухов назначил меня любимой женой!!!!!да йуля?
Я сам слышал, Байден ПРИКЛОНЯЕТСЯ перед Зеленским!
дешевле, В Польше нет преференций для крупных инвесторов, по сути олигархов,как в Украине, когда на бизнес по тойже Зе э/э страна с рынка платят по не рыночным , а устанрвленным ценам 4, 5 грн.за квт., так еще с бюджета доплачивает 25 миллрд.грн., а общая сумма переплаты по Зе э/э 35 миллрд.грн. Тоже самое получается по ценам на поставку Фирташем газа с украленных обл.газов, когда установили с потолка цену в 1,8 тыс.грн. за доставку 1 тыс.куб.Не говоря, что Зеленский подписал закон для крупных инвесторо не меньше 20 миллн.евро, которые получают возмещение из бюджета до 30% от таких инвестиций,что это за конкуренция?, так сделай такие условия для всех,в результате лучших условий для олигархов средний класс населения обанкротится , а экономика страны не будет выпускать конкурентную продукцию, а значит развиваться, страну скупят и окончательно сделают сырьевой колонией олигархов с нищим не развивающимся населением.
В добавок в Прикарпатье были сфальсифицировали выборы, протаскивают Вирастюка, хоть через вкид, хоть через суд,какая прозористь, какая демократия, какая Европа,-бандицкий Быдлостан, а по просту коррупция, а значит узурпация власти.Ну Янукович по этому пути пошел не смотря что и выплаты для населения были сносными, а потом гены в еже взяли свое, но они же себя называют интелектуальной элитой,а на деле воровской , а какая разница Конституция по фик , лишь быть дорваться до власти и гнобить люлей -это воровское извиняюсь быдло точно угробит страну, потому, как в обществе жить не умеют и по другому управлять не тоже.
Ну а якщо серйозно то особисто мені якось так гидко на душі стало після прочитаного. ці лохи які зараз при владі не можуть щоб не споганити навіть справді надзвичайно важливу і позитивну для України подію.