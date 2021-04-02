Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский.

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Позже в пресс-службе Главы государства отметили: "Состоялась первая личная беседа в телефонном формате Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент США отметил, что для него очень важна Украина. Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами".

"Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира", – подчеркнул Зеленский.

Президенты также акцентировали внимание на важности борьбы с олигархатом. Владимир Зеленский подчеркнул, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию.

Глава Украинского государства подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине. В частности, отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также о реформировании Конституционного Суда.

Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.

"Крымская платформа – на сегодняшний день единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", – подчеркнул Владимир Зеленский и пригласил Джо Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее независимости.

Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Глава Украинского государства также подчеркнул, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

Джо Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО.