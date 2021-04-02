Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.
"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский.
Позже в пресс-службе Главы государства отметили: "Состоялась первая личная беседа в телефонном формате Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент США отметил, что для него очень важна Украина. Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами".
"Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира", – подчеркнул Зеленский.
Президенты также акцентировали внимание на важности борьбы с олигархатом. Владимир Зеленский подчеркнул, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию.
Глава Украинского государства подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине. В частности, отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также о реформировании Конституционного Суда.
Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.
Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.
"Крымская платформа – на сегодняшний день единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", – подчеркнул Владимир Зеленский и пригласил Джо Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее независимости.
Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.
Глава Украинского государства также подчеркнул, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.
Джо Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО.
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Байден віддав розпорядження керівництву американської армії почати часткове виведення військ із Перської затоки!
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Джерела видання відзначили, що з Перської затоки вже вивели три батареї ракетних комплексів Patriot.
Також затоку покинуть американський авіаносець і радіолокаційні підрозділи.
Як пише видання, частину військових частин можуть перевести в інші регіони для контролю за стратегічними супротивниками США.
Зокрема, за Росією.
А Зе раджу , закрити пельку і краще помовчати , бо йому до лідерства , як до зірок !
Або так
І ОСЬ Зе клоуна ПОНЕСЛО,
ПОНЕСЛО НА РИФИ
tZE inform
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов. И вот это действительно страшно
- Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, - ответил тот.
- Так что же говорит этот человек?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
Коли прочитав цей шедевр, то трохи не подавився їдою.
У Байдена тепер в кумирах Гідрант)
чи той бачить рашинські війська на кордоні з Україною, чи йому таки повилазило? 😁
Слава найвеличнішому пісюністу Всесвіту!
!
Гугл-перекладача для слова захоплений дає 14 варіантів, наприклад: "enthusiastic, enthusiastical" - безтямний, завзятий, захоплений або "captured" - захоплений, зачарований, принадлежний, трофейний "rapt" - викрадений, заглиблений, захоплений. Відслідковується принципово різні варіанти перекладу 1) у захваті; 2) завзятий; 3)залучений, приділяю увагу, час і зусилля.
В ОПУ, зрозуміло вибрали "у захваті". Дуже смішно))))))))
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
а вообще смешно как в совковской комедии Белое солнце пустыни - сухов назначил меня любимой женой!!!!!да йуля?
Я сам слышал, Байден ПРИКЛОНЯЕТСЯ перед Зеленским!
дешевле, В Польше нет преференций для крупных инвесторов, по сути олигархов,как в Украине, когда на бизнес по тойже Зе э/э страна с рынка платят по не рыночным , а устанрвленным ценам 4, 5 грн.за квт., так еще с бюджета доплачивает 25 миллрд.грн., а общая сумма переплаты по Зе э/э 35 миллрд.грн. Тоже самое получается по ценам на поставку Фирташем газа с украленных обл.газов, когда установили с потолка цену в 1,8 тыс.грн. за доставку 1 тыс.куб.Не говоря, что Зеленский подписал закон для крупных инвесторо не меньше 20 миллн.евро, которые получают возмещение из бюджета до 30% от таких инвестиций,что это за конкуренция?, так сделай такие условия для всех,в результате лучших условий для олигархов средний класс населения обанкротится , а экономика страны не будет выпускать конкурентную продукцию, а значит развиваться, страну скупят и окончательно сделают сырьевой колонией олигархов с нищим не развивающимся населением.
В добавок в Прикарпатье были сфальсифицировали выборы, протаскивают Вирастюка, хоть через вкид, хоть через суд,какая прозористь, какая демократия, какая Европа,-бандицкий Быдлостан, а по просту коррупция, а значит узурпация власти.Ну Янукович по этому пути пошел не смотря что и выплаты для населения были сносными, а потом гены в еже взяли свое, но они же себя называют интелектуальной элитой,а на деле воровской , а какая разница Конституция по фик , лишь быть дорваться до власти и гнобить люлей -это воровское извиняюсь быдло точно угробит страну, потому, как в обществе жить не умеют и по другому управлять не тоже.
Ну а якщо серйозно то особисто мені якось так гидко на душі стало після прочитаного. ці лохи які зараз при владі не можуть щоб не споганити навіть справді надзвичайно важливу і позитивну для України подію.