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Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского

Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о том, ценит поддержку США и намерён серьёзно проводить реформирование страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер президента.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал Зеленский.

Также читайте: Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки - Ермак

Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского 01

Позже в пресс-службе Главы государства отметили: "Состоялась первая личная беседа в телефонном формате Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент США отметил, что для него очень важна Украина. Большое внимание уделялось развитию демократий в обеих странах. Главы государств отметили, что установление и сохранение демократии – это сложная ежедневная работа. В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами".

Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского 02

"Украина и США стоят плечом к плечу, когда речь идет об укреплении наших демократий. Я предан идее реформирования Украины, улучшению прозрачности и достижению мира", – подчеркнул Зеленский.

Президенты также акцентировали внимание на важности борьбы с олигархатом. Владимир Зеленский подчеркнул, что политика Украины направлена на системную деолигархизацию.

Глава Украинского государства подробно остановился на реформах, которые внедряются в Украине. В частности, отметил развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры, сообщил о внедрении земельной реформы и реформе судопроизводства, а также о реформировании Конституционного Суда.

Президент США выразил убеждение, что успех Украины будет успехом всего Европейского континента, и подчеркнул неизменную поддержку нашего государства со стороны Соединенных Штатов.

Также собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму и деоккупацию полуострова. Президент Украины рассказал об инициативе саммита Крымской платформы.

"Крымская платформа – на сегодняшний день единственная площадка, направленная на деоккупацию Крыма и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", – подчеркнул Владимир Зеленский и пригласил Джо Байдена принять участие в первом саммите инициативы и посетить Украину в день ее независимости.

Президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Глава Украинского государства также подчеркнул, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

Джо Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Автор: 

Байден Джо (2791) Зеленский Владимир (20511) США (26877)


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Топ комментарии
+121
Зеленский о разговоре с Байденом: "Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира" - Цензор.НЕТ 7381
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02.04.2021 18:39
+99
Зеленский о разговоре с Байденом: "Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира" - Цензор.НЕТ 2331
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02.04.2021 18:43
+76
нема тобі віри, зекретин!
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02.04.2021 18:39
Комментировать
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Страница 2 из 2
Що прямо так і сказав???...Щось не віриться ....Знову брешете сучі ви діти.
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03.04.2021 17:00 Ответить
Попросив "велічайшего" поділитися досвідом боротьби з корупцією та олігархами.
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 7013
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03.04.2021 18:53 Ответить
Видать, свежий кокс завезли...
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03.04.2021 17:09 Ответить
Із Одеси свіжак підвезли 🤣👍🏼
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03.04.2021 18:24 Ответить
Треба було Байдену на закуску сала з часником вислати.
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03.04.2021 17:26 Ответить
95 квартал вже показують без оплати.
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03.04.2021 17:48 Ответить
"чем наглее ложь - тем больше людей в нее поверят" (геббельс)
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03.04.2021 18:14 Ответить
Дядько Джо правильно розуміє, хто є справжня загроза світові
Байден віддав розпорядження керівництву американської армії почати часткове виведення військ із Перської затоки!
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Джерела видання відзначили, що з Перської затоки вже вивели три батареї ракетних комплексів Patriot.
Також затоку покинуть американський авіаносець і радіолокаційні підрозділи.
Як пише видання, частину військових частин можуть перевести в інші регіони для контролю за стратегічними супротивниками США.
Зокрема, за Росією.
А Зе раджу , закрити пельку і краще помовчати , бо йому до лідерства , як до зірок !
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03.04.2021 18:23 Ответить
"Принц посмотрел на меня два раза". (Из сказки о Золушке).
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03.04.2021 18:41 Ответить
73%, вас обдурили. Це не молода команда, а старі совкові перд.ни- сталіністи. По меншій мірі так же лижуть дупу своєму фождю.
Або так
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 4358
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03.04.2021 18:50 Ответить
Королева в восхищении (с)
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03.04.2021 20:57 Ответить
оказывается мудёр наш буба
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03.04.2021 23:00 Ответить
Это красиво!😀
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04.04.2021 05:06 Ответить
Заголовок-огонь!!!
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03.04.2021 19:06 Ответить
о да...я тоже восхихищаюсь
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03.04.2021 19:07 Ответить
В этом контексте Джо Байден подчеркнул, что восхищается лидерством Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами". Источник: https://censor.net/ru/n3257354

І ОСЬ Зе клоуна ПОНЕСЛО,
ПОНЕСЛО НА РИФИ
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 7255
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03.04.2021 20:00 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
Страна живет без боеприпасов, без вакцины, без посевного зерна, но с властью напоминающей то ли детский сад, то ли сумашедший дом.
Самый главный враг Украины сидит на Банковой. - бездарная, расхлябанная кучка дилетантов. И вот это действительно страшно
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03.04.2021 20:17 Ответить
Да к сожалению Вы правы
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03.04.2021 20:24 Ответить
Если бы так. Самый главный враг в головах. 73% идиотов, выбравших себе главнокомандующего наркомана. Враг в подавляющем большинстве.
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05.04.2021 06:58 Ответить
Все комики из 95 квартала просто бездари по сравнению с этим бессмертным спитчем шМендель.
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03.04.2021 20:23 Ответить
пендель
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03.04.2021 22:56 Ответить
Президент США Байден допоможе Зеленському побудувати незалежну і демократичну державу Україна.
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03.04.2021 20:27 Ответить
так восхищается...так восхищается...что аж звонить не хотел ))))
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03.04.2021 20:34 Ответить
стеснялся
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03.04.2021 21:51 Ответить
чувствовал свою ущербность перед найвеличнішим.
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05.04.2021 07:01 Ответить
Ну не треба ж так передавати куті меду! Пропаганда повинна бути хоч трішки дозованою. Досить вже "захоплення" зі сторони Меркель і Макрона, які навіть не запросили цього "лідера" на відеоконференцію і обговорювали ситуацію на Донбасі з Путіним.
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03.04.2021 21:02 Ответить
Ну і хто ще сумнівається, що вони сидить на наркотє?
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03.04.2021 21:33 Ответить
"- Разве я выразил восхищение? - спросил маг у Фагота.
- Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, - ответил тот.
- Так что же говорит этот человек?
- А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши!"
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03.04.2021 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ais-YLP4lpI&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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03.04.2021 22:15 Ответить
Хороший грамотный комментарий
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04.04.2021 10:29 Ответить
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03.04.2021 22:57 Ответить
У цьому контексті Джо Байден підкреслив, що захоплюється лідерством Володимира Зеленського в перетворенні України на державу з міцними демократичними інститутами Джерело: https://censor.net/ua/n3257354
Коли прочитав цей шедевр, то трохи не подавився їдою.

У Байдена тепер в кумирах Гідрант)
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03.04.2021 23:30 Ответить
Це поки США офіціно не оприлюднило розмову. А там виявиться... Хоча Сцикун не вперше бреше, але 43% відбитих Зебілів вірять.
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03.04.2021 23:38 Ответить
Байден не витримав і подзвонив Зепотерпіллєру , щоби спитати,
чи той бачить рашинські війська на кордоні з Україною, чи йому таки повилазило? 😁
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04.04.2021 00:23 Ответить
То, что Украина лидер среди стран -корупционеров и к этому прилагает усилия "зе власть" Байден в курсе
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04.04.2021 00:42 Ответить
Дерьмак так зебилу жопу лижет шо тот срать не сможет.
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04.04.2021 01:07 Ответить
Офигеть! Просто супермен какой то , боюсь США его у нас стырят и даже закон у себя изменят , что бы сделать его президентом США! Зеля , останься ,мы тебя любим , мы тебя снова изберем! Но уже с результатом 99% и в первом туре! Особенно если главой ЦВК сделаешь Тищенко! Мы на колени все встанем, только не едь в америку!
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04.04.2021 02:37 Ответить
Слава, слава найвеличнішому лідеру **********!

Слава найвеличнішому пісюністу Всесвіту!

!
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04.04.2021 02:43 Ответить
Кожне англійське слово має кілька перекладів і брехуни можуть підміняти зміст перекладу. Це дуже ******* росіяни, дуже часто їхні переклади по змісту відрізняються від того, що малося на увазі. Як було сказано англійською? В ОПУ не викладено, це ознака брехні.
Гугл-перекладача для слова захоплений дає 14 варіантів, наприклад: "enthusiastic, enthusiastical" - безтямний, завзятий, захоплений або "captured" - захоплений, зачарований, принадлежний, трофейний "rapt" - викрадений, заглиблений, захоплений. Відслідковується принципово різні варіанти перекладу 1) у захваті; 2) завзятий; 3)залучений, приділяю увагу, час і зусилля.
В ОПУ, зрозуміло вибрали "у захваті". Дуже смішно))))))))
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04.04.2021 03:11 Ответить
Передоз налицо
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04.04.2021 03:13 Ответить
видно неякісний кокс сцарь передав, а то б написали що Байден *********** в лідерство Зеленського.
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04.04.2021 17:45 Ответить
интересно байдэну доложили что он зелупой восхищен . особенно его борьбой с коломойским . дыркачем . дубинским . альпериным . татаровым . портновым и прочими тварями
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04.04.2021 08:19 Ответить
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Цепь на знаке Президента Зеленский удлинил на 4 звена
Соответствующий указ №125/2021 от 29 марта опубликован на официальном сайте главы государства.
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04.04.2021 08:29 Ответить
Воно дебільне.
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04.04.2021 14:18 Ответить
Гыгыгыггы, Хахахахха,хихихихи, гыгыгыгы.....
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04.04.2021 08:42 Ответить
ХА-ХА -ХА. Яка брехня.
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04.04.2021 09:15 Ответить
Брехня на уровне Сев Кореи
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04.04.2021 09:16 Ответить
текст в оригинале в студию!
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04.04.2021 10:18 Ответить
Бідон сказав, що він в шоці від лідерства зєлі, мєнделіха переклала...
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04.04.2021 10:38 Ответить
Байдену текст тоже йуля мендельша написала? вы б там у себя в оп уже бы создали новый специальный отдел или целое управление по прославлению и отмазке гарантика!
а вообще смешно как в совковской комедии Белое солнце пустыни - сухов назначил меня любимой женой!!!!!да йуля?
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04.04.2021 11:07 Ответить
Враньё! В английском тексте этого нет! "Восхищение" нагло добавлено ОП в украинском тексте.
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04.04.2021 11:12 Ответить
Получается что США не важно что заявляет ОП,в противном случае посольство в Киеве отреагировало на откровенную ложь.
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04.04.2021 12:06 Ответить
Вспомнилась фраза из анекдота: Молодец, Мамедов, гребаный чучмек.
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04.04.2021 12:16 Ответить
Зачем врать?!
Я сам слышал, Байден ПРИКЛОНЯЕТСЯ перед Зеленским!
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04.04.2021 12:24 Ответить
Сам себе не схвалиш - ніхто не схвалить!!!- то не Мендельша писала?
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04.04.2021 12:39 Ответить
Будь это заявление враньём,незамедлительно последовало опровержение из посольства США в Киеве,есть ещё один вариант,Байдену решительно наплевать что говорят украинские власти.
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04.04.2021 12:44 Ответить
Немає більшої кари, ніж дебіли у владі...
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04.04.2021 12:55 Ответить
От придурки! А можна стенограму розмови мовою оригіналу?
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04.04.2021 13:45 Ответить
Аби що небудь ###здонути...
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04.04.2021 15:11 Ответить
Восхищается умением играть на пианино разве что. Байден сам так не может.
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04.04.2021 15:49 Ответить
В чем прозорість,где развитие демократии, в разворовывании страны , как фонд короновируса, а если и остались какие средства так их не используют на население, тот же кислород в больницах, зарплаты и другие потребности в медицины.Вороруют на всем на ренте природных ресурсов, один госполин Ахметов не заплатил ренту с повышения цены на руду на 2 миллрд. $, Министр финансов покупает максимально высокие креди в банках, так еще и у нерезидентов под 12-18%, соседняя Польша платит 1,5% не в евро, а злотых, в 10 раз меньше и недостатка в кредитах нет,таким образом Украина переплачивает за "сейф" в среднем 12%, а умножить на долг 1, 4 трилн.грн.получим почти 150 миллд.грн.потому Украина и не догонит Польшу за 40 даже если та не будет развиваться, и не крадут в Польше на дорогах 30%, а срок службы не 5-7 лет , а 20-30 лет тоесть , с учетом срока годности в 5 раз м
дешевле, В Польше нет преференций для крупных инвесторов, по сути олигархов,как в Украине, когда на бизнес по тойже Зе э/э страна с рынка платят по не рыночным , а устанрвленным ценам 4, 5 грн.за квт., так еще с бюджета доплачивает 25 миллрд.грн., а общая сумма переплаты по Зе э/э 35 миллрд.грн. Тоже самое получается по ценам на поставку Фирташем газа с украленных обл.газов, когда установили с потолка цену в 1,8 тыс.грн. за доставку 1 тыс.куб.Не говоря, что Зеленский подписал закон для крупных инвесторо не меньше 20 миллн.евро, которые получают возмещение из бюджета до 30% от таких инвестиций,что это за конкуренция?, так сделай такие условия для всех,в результате лучших условий для олигархов средний класс населения обанкротится , а экономика страны не будет выпускать конкурентную продукцию, а значит развиваться, страну скупят и окончательно сделают сырьевой колонией олигархов с нищим не развивающимся населением.
В добавок в Прикарпатье были сфальсифицировали выборы, протаскивают Вирастюка, хоть через вкид, хоть через суд,какая прозористь, какая демократия, какая Европа,-бандицкий Быдлостан, а по просту коррупция, а значит узурпация власти.Ну Янукович по этому пути пошел не смотря что и выплаты для населения были сносными, а потом гены в еже взяли свое, но они же себя называют интелектуальной элитой,а на деле воровской , а какая разница Конституция по фик , лишь быть дорваться до власти и гнобить люлей -это воровское извиняюсь быдло точно угробит страну, потому, как в обществе жить не умеют и по другому управлять не тоже.
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04.04.2021 15:56 Ответить
с чувством глубокого удовлетворения
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04.04.2021 16:23 Ответить
а хто перший спілкувався з Байденом ?? Офіс чи Зеленський
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04.04.2021 16:32 Ответить
ми тоже ...вже два роки "восхіщаємся"
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04.04.2021 16:36 Ответить
´´Вони ще скромнічають. Байден ще підтвердив величність і надзвичайність зеленського як величайшого лідера **********. Сам чув і бачив.´´
Ну а якщо серйозно то особисто мені якось так гидко на душі стало після прочитаного. ці лохи які зараз при владі не можуть щоб не споганити навіть справді надзвичайно важливу і позитивну для України подію.
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04.04.2021 16:42 Ответить
Неужели зе думает, что народ так и поверит всему тому, о чём он говорит? Раз уж с доверия вышел, то это - "приговор", никто ему уже не верит. И это уже два года брехня с его уст исходит...
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04.04.2021 16:44 Ответить
Офіс президента повідомив, що Байден захоплюється лідерством Зеленського - Цензор.НЕТ 420
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04.04.2021 16:58 Ответить
та вже блевоту визивае ця еврейська брехня...
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04.04.2021 17:57 Ответить
Байден ще не знає наших політиків,судів та чиновників.На них ніякі не закони ні укази не діють і хай він оцінює дійства ЗЕкоманди по їх завершених ділах а не по намірах.
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04.04.2021 19:47 Ответить
😂😂😂
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04.04.2021 20:23 Ответить
Ну і що. Просто Байден старий хитрий лис. По батьківськи похвалив, так би мовити. Щоб слухався...
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04.04.2021 20:40 Ответить
Нічого в нього не вийде. ЗЕ прекрасно знає, що в нього батько Беня Коломойський.
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04.04.2021 22:33 Ответить
Офис клоунов 95 квартала очередную брехню викнул. Способный ученик марадера лолиты.
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04.04.2021 20:52 Ответить
То можливо Байден найбільший шанувальник ваших соціальних мереж та відосиків!?...
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04.04.2021 20:55 Ответить
Яка ганьба... Це ж і в амбасаді Сполученних Штатів можуть прочитати...
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04.04.2021 21:38 Ответить
*******, ты опять зерно с виноградом мешала?
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04.04.2021 21:58 Ответить
Какая эта зелёная плесень нагло брехливая. Зелёные должны уйти.
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04.04.2021 22:30 Ответить
Офис президента сообщил, что Байден восхищается лидерством Зеленского, бу-га-га-га-га-... - га-гааа! "Офис" призЕдента, что уже студия "95-го", штаб ППССЭС - "ПартияПораСваливатьСЭтойСтраны"? Шутка хоть и очень тупая.., НО! Но не ворованная, как всё остальное. =)
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04.04.2021 23:55 Ответить
чаво-чаво? Байден восхищается тем, кто за два года президентства не выполнил ни одного своего обещания? да Байден скорее себя перестал бы уважать, чем стал восхищаться брехуном...
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05.04.2021 07:32 Ответить
Краще мовчіть,ідіоти. Не так помітно буде.
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05.04.2021 07:38 Ответить
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