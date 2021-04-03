"Укрзалізниця" опублікувала список спецрейсів у "червоні" зони на 3-5 квітня

Починаючи з 27 березня, "Укрзалізниця" виконує узгоджені з Міністерством охорони здоров'я та МІУ спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити "червоні зони".

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі "Укрзалізниці", продаж квитків на ці рейси відкрито.

У суботу, 3 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород - Запоріжжя, 5/6 Херсон - Ужгород, 7/8 Київ - Чернівці та зворотно, 13/14 Київ - Солотвино та зворотно, 15/16 Рахів -Харків, 17/18 Харків - Ужгород, 25/26 Одеса - Рахів, 29/30 Київ - Ужгород, 45/46 Лисичанськ - Ужгород, 81/82 Київ - Ужгород та зворотно, 107/108 Одеса - Ужгород та зворотно, 129/130 Кременчук - Івано-Франківськ, 149/150 Полтава-Ворохта, 133/134 Миколаїв-Рахів та зворотно, 135/136 Чернівці-Одеса, 143/144 Ворохта-Київ, 243/244 Київ-Рахів, 357/358 Київ-Рахів та зворотно, 749/750 Київ-Івано-Франківськ та зворотно.

У неділю, 4 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, 3/4 Запоріжжя-Ужгород, 5/6 Ужгород-Херсон, 7/8 Чернівці-Київ, 13/14 Солотвино-Київ, 15/16 Харків-Рахів, 17/18 Ужгород-Харків, 25/26 Рахів-Одеса, 29/30 Ужгород-Київ, 45/46 Лисичанськ-Ужгород, 81/82 Ужгород-Київ, 107/108 Ужгород-Одеса, 117/118 Чернівці-Київ, 129/130 Івано-Франківськ-Кременчук, 149/150 Ворохта-Полтава, 135/136 Одеса-Чернівці, 143/144 Київ-Ворохта, 243/244 Рахів-Київ, 357/358 Рахів-Київ, 749/750 Івано-Франківськ - Київ.

У понеділок, 5 квітня, курсуватимуть такі спецрейси:

Поїзд № 1/2 Костянтинівка-Івано-Франківськ, 3/4 Ужгород-Запоріжжя, 5/6 Херсон-Ужгород, 15/16 Рахів-Харків, 117/118 Київ-Чернівці, 133/134 Рахів-Миколаїв, 143/144 Ворохта-Київ.

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Укрзалізниця вдячна місцевим ОДА за ініціативу, а також Міністерству інфраструктури України та Міністерству охорони здоров'я за розуміння ситуації та можливість безпечно, організовано та контрольовано забезпечити перевезення людей з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію.