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Новини
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Аварія поїзда "Інтерсіті": "Укрзалізниця" усунула деяких керівників Придніпровської залізниці - їх підозрюють у службовій недбалості

Аварія поїзда

"Укрзалізниця" усунула деяких керівників Придніпровської залізниці через сходження 6 вагонів поїзда "Інтерсіті+" під Запоріжжям. Чиновників підозрюють у службовій недбалості.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро їздити коліями стане взагалі небезпечно, - нардеп Бондарєв про аварію поїзда "Інтерсіті"

""Укрзалізниця" відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно і призвела до сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ - Запоріжжя. Попередні висновки службового розслідування причин аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії", - йдеться в повідомленні.

Комісія "Укрзалізниці", яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку.

"Встановлюємо жорсткий контроль за станом залізничних колій. Безпека наших пасажирів і співробітників на першому місці. Ми не будемо терпіти службову недбалість та бездіяльність. Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Дивіться також: Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Запоріжжя. ВIДЕО

Раніше "Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ - Запоріжжя 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції - Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Автор: 

аварія (561) залізниця (1508) потяг (1973) Укрзалізниця (6865) недбалість (53)


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Топ коментарі
+2
чем его тупость поможет комиссии?
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02.04.2021 13:07
+2
Смертность + инвалидизация на машине в сотни раз больше.
Сев за руль ты сам потенциально труп + можешь кого-то убить.
Ты становишься рабом х-ла и платишь ему дань (за горючку). А это финансирование убийц-террористов.
И не кричите потом что х-ло убивает ваших детей. Вы сами за это заплатили из своего кармана.
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02.04.2021 14:00
+1
Серлеща в комиссию!Попался,барига!
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02.04.2021 13:03
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Серлеща в комиссию!Попался,барига!
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02.04.2021 13:03 Відповісти
чем его тупость поможет комиссии?
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02.04.2021 13:07 Відповісти
Это ж борец с порохом,который устроил крушение поезда.А че, не так?
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02.04.2021 18:35 Відповісти
А если серьезно,последние пару лет мотает вагоны сильно.Часто езжу,страшновато.
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02.04.2021 18:36 Відповісти
По-моему поездами становится стремно ездить, ну их нах. Лучше на машине поеду.
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02.04.2021 13:12 Відповісти
А мне вот не смешно... Мне как раз сегодня ночью на Запорожье поездом ехать... С моим еврейским счастьем начинаю задумываться так ли уж мне нужно туда ? )))
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02.04.2021 13:35 Відповісти
Смертность + инвалидизация на машине в сотни раз больше.
Сев за руль ты сам потенциально труп + можешь кого-то убить.
Ты становишься рабом х-ла и платишь ему дань (за горючку). А это финансирование убийц-террористов.
И не кричите потом что х-ло убивает ваших детей. Вы сами за это заплатили из своего кармана.
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02.04.2021 14:00 Відповісти
я тобі більше скажу - якщо ти взагалі годуєш своїх дітей - ти їх вбиваєш. Бо продукти підвозяться автівками, а вони..... (далі читай свій коментар)
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02.04.2021 14:18 Відповісти
Ти намагаєшся підмінити поняття. Є транспорт який необхідний для якоїсь діяльності. До нього жодних претензій. Але 90+% транспорту на наших дорогах це індивідуальні авто, які призначені виключно з комфортом доставити тіло із точки А в точку Б.
От саме за комфорт вони і готові платити будь-яку ціну. Мені ця позиція дещо незрозуміла
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02.04.2021 14:48 Відповісти
Через те, що у нас забагато про-московських покидьків треба і самим перейти на хліб та воду?
Я обмежую споживання продукції російського походження де можу.
Але якщо мені мій же уряд не залишає вибору зовсім, то що мені робити?
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04.04.2021 02:44 Відповісти
Поезда тоже не на святом духе ездят , так что ху-ло в любом случае получает через своего кума мертвечука или бабушку беню. Я так понимаю ты только пешком ходишь, чтобы х-ло не спонсировать?
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02.04.2021 15:42 Відповісти
Зато у руководителей "Укзалізниці" сумашедшие зарплаты. Надо чтобы зарплата отображала ефективность работы чиновника.
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02.04.2021 13:32 Відповісти
и средний уровень жизни по стране.
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02.04.2021 13:41 Відповісти
Аха-ха...некоплект монтеров пути в 60% от штата😂 Я бьі вообще не рекомендовал пользоваться у слугами ІЗ.
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02.04.2021 14:01 Відповісти
 
 