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Авария поезда "Интерсити": "Укрзализныця" отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги - их подозревают в служебной халатности

Авария поезда

"Укрзализныця" отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ под Запорожьем. Чиновников подозревают в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

В частности, от исполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

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"Укрзализныця" отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых, вероятно, и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути", - говорится в сообщении.

Комиссия "Укрзализныци", которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета.

"Устанавливаем жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей. Безопасность наших пассажиров и сотрудников на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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Ранее "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины схождения с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье 29 марта 2021 года. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов за 50 километров до конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

Автор: 

авария (1285) железная дорога (1412) поезд (1026) Укрзализныця (2753) халатность (68)


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Топ комментарии
+2
чем его тупость поможет комиссии?
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02.04.2021 13:07
+2
Смертность + инвалидизация на машине в сотни раз больше.
Сев за руль ты сам потенциально труп + можешь кого-то убить.
Ты становишься рабом х-ла и платишь ему дань (за горючку). А это финансирование убийц-террористов.
И не кричите потом что х-ло убивает ваших детей. Вы сами за это заплатили из своего кармана.
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02.04.2021 14:00
+1
Серлеща в комиссию!Попался,барига!
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02.04.2021 13:03
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Серлеща в комиссию!Попался,барига!
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02.04.2021 13:03 Ответить
чем его тупость поможет комиссии?
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02.04.2021 13:07 Ответить
Это ж борец с порохом,который устроил крушение поезда.А че, не так?
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02.04.2021 18:35 Ответить
А если серьезно,последние пару лет мотает вагоны сильно.Часто езжу,страшновато.
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02.04.2021 18:36 Ответить
По-моему поездами становится стремно ездить, ну их нах. Лучше на машине поеду.
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02.04.2021 13:12 Ответить
А мне вот не смешно... Мне как раз сегодня ночью на Запорожье поездом ехать... С моим еврейским счастьем начинаю задумываться так ли уж мне нужно туда ? )))
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02.04.2021 13:35 Ответить
Смертность + инвалидизация на машине в сотни раз больше.
Сев за руль ты сам потенциально труп + можешь кого-то убить.
Ты становишься рабом х-ла и платишь ему дань (за горючку). А это финансирование убийц-террористов.
И не кричите потом что х-ло убивает ваших детей. Вы сами за это заплатили из своего кармана.
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02.04.2021 14:00 Ответить
я тобі більше скажу - якщо ти взагалі годуєш своїх дітей - ти їх вбиваєш. Бо продукти підвозяться автівками, а вони..... (далі читай свій коментар)
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02.04.2021 14:18 Ответить
Ти намагаєшся підмінити поняття. Є транспорт який необхідний для якоїсь діяльності. До нього жодних претензій. Але 90+% транспорту на наших дорогах це індивідуальні авто, які призначені виключно з комфортом доставити тіло із точки А в точку Б.
От саме за комфорт вони і готові платити будь-яку ціну. Мені ця позиція дещо незрозуміла
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02.04.2021 14:48 Ответить
Через те, що у нас забагато про-московських покидьків треба і самим перейти на хліб та воду?
Я обмежую споживання продукції російського походження де можу.
Але якщо мені мій же уряд не залишає вибору зовсім, то що мені робити?
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04.04.2021 02:44 Ответить
Поезда тоже не на святом духе ездят , так что ху-ло в любом случае получает через своего кума мертвечука или бабушку беню. Я так понимаю ты только пешком ходишь, чтобы х-ло не спонсировать?
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02.04.2021 15:42 Ответить
Зато у руководителей "Укзалізниці" сумашедшие зарплаты. Надо чтобы зарплата отображала ефективность работы чиновника.
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02.04.2021 13:32 Ответить
и средний уровень жизни по стране.
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02.04.2021 13:41 Ответить
Аха-ха...некоплект монтеров пути в 60% от штата😂 Я бьі вообще не рекомендовал пользоваться у слугами ІЗ.
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02.04.2021 14:01 Ответить
 
 