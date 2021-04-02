Авария поезда "Интерсити": "Укрзализныця" отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги - их подозревают в служебной халатности

"Укрзализныця" отстранила ряд руководителей Приднепровской железной дороги из-за схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ под Запорожьем. Чиновников подозревают в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

В частности, от исполнения должностных обязанностей отстранен заместитель директора, первый заместитель начальника, главный инженер службы пути и другие руководители регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

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"Укрзализныця" отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых, вероятно, и привела к схождению 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные выводы служебного расследования причин аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути", - говорится в сообщении.

Комиссия "Укрзализныци", которая проводит служебное расследование, выявила технологические нарушения во время выполнения путевых работ на этом участке. Кроме того, установлены нарушения при ведении журналов учета.

"Устанавливаем жесткий контроль за состоянием железнодорожных путей. Безопасность наших пассажиров и сотрудников на первом месте. Мы не будем терпеть служебную халатность и бездействие. Уже есть предварительные результаты расследования аварии поезда и перечень виновных, которых мы уволим и привлечем к ответственности, а круг ответственных лиц может быть расширен. Также по указанному факту Национальная полиция открыла уголовное производство", - заявил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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Ранее "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины схождения с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье 29 марта 2021 года. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов за 50 километров до конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.