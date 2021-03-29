Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО

Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле возле Славгорода вблизи Запорожья

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным телеграмм-канала "Это Запорожье" все пассажиры и машинисты живы. В сети опубликована видеозапись с места происшествия.

"В районе Славгорода (немного не доехал до Зп) сошел с рельс Интерсити ехавший из Киева. Все живы. Возможны задержки с поездами". - пишет автор видео в комментарии.

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