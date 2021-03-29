Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле возле Славгорода вблизи Запорожья
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным телеграмм-канала "Это Запорожье" все пассажиры и машинисты живы. В сети опубликована видеозапись с места происшествия.
"В районе Славгорода (немного не доехал до Зп) сошел с рельс Интерсити ехавший из Киева. Все живы. Возможны задержки с поездами". - пишет автор видео в комментарии.
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Хуже ж не будет.
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
Среди бескрайних полей
И каждый пошел своею дорогой
А поезд пошел своей..."
На росії гарні люди - мертві люди.
- Надо же рельсы ремонтировать.для безопасности дорогих пассажиров...
Еще когда при Борьке Контику их запускали, все умные люди говорили - нельзя такие поезда бросать на наши советские колии...
А ЩО Ж УКРАЇНЦЯМ РОБИТИ ?