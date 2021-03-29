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Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО

Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле возле Славгорода вблизи Запорожья

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным телеграмм-канала "Это Запорожье" все пассажиры и машинисты живы. В сети опубликована видеозапись с места происшествия.

"В районе Славгорода (немного не доехал до Зп) сошел с рельс Интерсити ехавший из Киева. Все живы.  Возможны задержки с поездами". - пишет автор видео в комментарии.

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Автор: 

Запорожье (2667) поезд (1025) происшествие (1680)


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Топ комментарии
+45
Лещ там получает свою мегазарплату исключительно для того, чтобы не критиковал власть. Его мегазарплата это фактически узаконенная коррупция. Ему платят, он лижет жопу власти. Когда-то Порох отказался платить этой шлюшке, так она до сих пор воняет в его адрес.
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29.03.2021 16:16
+42
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья - Цензор.НЕТ 283
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29.03.2021 16:12
+33
и шо таки нам скажет главный инсайдер из УЗ товарищ серлещ?
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29.03.2021 16:10
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Правила форума Совет форумчан
и шо таки нам скажет главный инсайдер из УЗ товарищ серлещ?
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29.03.2021 16:10 Ответить
Лещ там получает свою мегазарплату исключительно для того, чтобы не критиковал власть. Его мегазарплата это фактически узаконенная коррупция. Ему платят, он лижет жопу власти. Когда-то Порох отказался платить этой шлюшке, так она до сих пор воняет в его адрес.
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29.03.2021 16:16 Ответить
Як і Саакашвілі.
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29.03.2021 16:19 Ответить
Це самий надійний метод нейтралізувати активіста - критикана. Добре його нагодувати і не напружувати роботою. Ті хто були у час Революції Гідності проти Кривавого Тирано сочно і смачно гамають і по цей день.
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29.03.2021 16:44 Ответить
у Лещенко как всегда барыга виноватый....
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29.03.2021 17:32 Ответить
"Усі вийшли, як за автобуса, і сіли на наступний"
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29.03.2021 21:20 Ответить
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья - Цензор.НЕТ 283
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29.03.2021 16:12 Ответить
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья - Цензор.НЕТ 7893
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29.03.2021 16:14 Ответить
а куда это ?
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30.03.2021 11:09 Ответить
Серлещ удачно на этой фотке вышел.Чем то на молодого Кернеса похож,только без очков.Ну вылитый "сучий пес".
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29.03.2021 16:36 Ответить
Не ужели такое разработанное очело?
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29.03.2021 17:53 Ответить
А что за молчание по поводу самоподрыва мусоропровода в многоэтажке. Разбитая стекляшка в двери янелоха - каждый божий день полоскание мозгов. Многоэтажку чуть не снесли - и тишина.
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29.03.2021 16:16 Ответить
Ну из какого .уя там зарплаты высшим руководителям высокие
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29.03.2021 16:16 Ответить
За розвал. Так на всіх великих підприємствах.
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29.03.2021 17:37 Ответить
какой-нибудь зебил открутил гайки с рельсов.
Хуже ж не будет.
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29.03.2021 16:17 Ответить
Рельсы ещё при сталине ложили
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29.03.2021 16:30 Ответить
при жмаку такого не було
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29.03.2021 16:50 Ответить
Взагалі то ні . За Сталіна були короткі рельси
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29.03.2021 19:28 Ответить
при чём пленные немцы
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30.03.2021 00:28 Ответить
"Все живы". Хоть одна хорошая новость!
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29.03.2021 16:19 Ответить
ЦЕ ВЖЕ ГІПЕРЛУП ЧИ НІ ?
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29.03.2021 16:21 Ответить
Поки ще лупергіп 😁
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29.03.2021 17:28 Ответить
- Уходите, которые из жесткого вагона. А то пойду к главному.

- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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29.03.2021 16:25 Ответить
За для об'єктивності не слід мішати з лайном нинішню владу. Тут скоріш за все один або декілька її виборців вирішили відсвяткувати другу річницю кінця епохи злиднів, забравши для цього свою частку "народного добра". Хоча може бути і диверсія.
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29.03.2021 16:29 Ответить
"...И оба сошли где-то под Таганрогом
Среди бескрайних полей
И каждый пошел своею дорогой
А поезд пошел своей..."
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29.03.2021 16:29 Ответить
Не треба сюди пхати к@цапську творчість.
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29.03.2021 16:31 Ответить
Макаревич вроде ж за Украину... или уже нет?
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29.03.2021 16:58 Ответить
Похер.
На росії гарні люди - мертві люди.
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29.03.2021 17:00 Ответить
Ну ты не прав ! Макаревич во весь голос заявлял о проукраинской позиции. Его за это казламордые крепко полоскали.
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29.03.2021 17:45 Ответить
а он не умеет различать людей от кацапов, он патриот только на сайте.
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29.03.2021 20:07 Ответить
таганрог - наш?
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29.03.2021 16:52 Ответить
був...і мабуть буде
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29.03.2021 16:58 Ответить
Вид Сяну до Кавказу!
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29.03.2021 17:14 Ответить
Весна,лебеда...Что еще козлику амфашу надо...
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29.03.2021 19:16 Ответить
Да это же враги из УЗ сити не такой подсунули на кривые рельсы.
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29.03.2021 16:33 Ответить
Вот и повод для УЗ повысить цены на билеты:
- Надо же рельсы ремонтировать.для безопасности дорогих пассажиров...
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29.03.2021 16:40 Ответить
Ну да. Если ввели плату за обслуживание газовых труб, то почему бы не ввести ещё отдельную плату за обслуживание рельс? Логично жеж
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29.03.2021 17:28 Ответить
Грузовые и пассажирские поезда не должны ходить по одним колеям. В кривых (на поворотах) нужны разные уклоны ( превышение одной рельсы над другой)., так как скорость пассажирского больше грузового. Усредненная величина уклона бывает причиной схода. Плюс это приводит в износу полотна. Почему и провалились попытки при Кирпе довести скорость пассажирских до 200км.ч
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29.03.2021 17:51 Ответить
разве скорость не привязана к учаскам пути ?
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29.03.2021 19:54 Ответить
а вот состояние путей, то да, скоро каждый день будут сходить с рельс, ломаться рамы итд, никто не следит за жд ...
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29.03.2021 19:56 Ответить
У жд говорят "произошел сход", а как правильно?
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29.03.2021 18:06 Ответить
Славгород,вблизи Запорожья блЕать.
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29.03.2021 19:14 Ответить
Ну... ожидаемо.
Еще когда при Борьке Контику их запускали, все умные люди говорили - нельзя такие поезда бросать на наши советские колии...
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29.03.2021 20:29 Ответить
Поїзди чудові, а колії криві. Заробляють ще на тому, що при совку побудували.
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29.03.2021 20:49 Ответить
порохошавки розломали рельси на зло зебілам і наркоманам!

А ЩО Ж УКРАЇНЦЯМ РОБИТИ ?
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29.03.2021 21:38 Ответить
по нашим залізничним коліям хіба що паровозом їздити, а тут інтерсіті. хоча зарплата у керівництва навіть більше ніж у передових країнах
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29.03.2021 22:27 Ответить
То что на укрзализнице беспорядок и царит воровство, давно все знали. Это только следствие всех кадровых решений за последние 10-16 лет.
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29.03.2021 23:55 Ответить
100% ПДРАШКИ !!!
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30.03.2021 06:48 Ответить
 
 