Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Запоріжжя. ВIДЕО
Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Славгорода поблизу Запоріжжя
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними телеграм-каналу"Это Запорожье", всі пасажири і машиністи живі. У мережі опублікований відеозапис з місця події.
"У районі Славгорода (трохи не доїхав до Зп) зійшов з рейок Інтерсіті, який їхав з Києва. Всі живі. Можливі затримки з поїздами". - пише автор відео в коментарі.
Топ коментарі
+45 IN UA #422687
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+42 Роман с камнем
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+33 Стрелок
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Хуже ж не будет.
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
Среди бескрайних полей
И каждый пошел своею дорогой
А поезд пошел своей..."
На росії гарні люди - мертві люди.
- Надо же рельсы ремонтировать.для безопасности дорогих пассажиров...
Еще когда при Борьке Контику их запускали, все умные люди говорили - нельзя такие поезда бросать на наши советские колии...
А ЩО Ж УКРАЇНЦЯМ РОБИТИ ?