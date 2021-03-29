Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Запоріжжя. ВIДЕО

Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Славгорода поблизу Запоріжжя

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними телеграм-каналу"Это Запорожье", всі пасажири і машиністи живі. У мережі опублікований відеозапис з місця події.

"У районі Славгорода (трохи не доїхав до Зп) зійшов з рейок Інтерсіті, який їхав з Києва. Всі живі. Можливі затримки з поїздами". - пише автор відео в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців немає серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів на півдні Єгипту, - МЗС