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Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Запоріжжя. ВIДЕО

Поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Славгорода поблизу Запоріжжя

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними телеграм-каналу"Это Запорожье", всі пасажири і машиністи живі. У мережі опублікований відеозапис з місця події.

"У районі Славгорода (трохи не доїхав до Зп) зійшов з рейок Інтерсіті, який їхав з Києва. Всі живі. Можливі затримки з поїздами". - пише автор відео в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців немає серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів на півдні Єгипту, - МЗС

Автор: 

Запоріжжя (2282) потяг (1972) подія (35)


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Топ коментарі
+45
Лещ там получает свою мегазарплату исключительно для того, чтобы не критиковал власть. Его мегазарплата это фактически узаконенная коррупция. Ему платят, он лижет жопу власти. Когда-то Порох отказался платить этой шлюшке, так она до сих пор воняет в его адрес.
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29.03.2021 16:16
+42
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья - Цензор.НЕТ 283
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29.03.2021 16:12
+33
и шо таки нам скажет главный инсайдер из УЗ товарищ серлещ?
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29.03.2021 16:10
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и шо таки нам скажет главный инсайдер из УЗ товарищ серлещ?
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29.03.2021 16:10 Відповісти
Лещ там получает свою мегазарплату исключительно для того, чтобы не критиковал власть. Его мегазарплата это фактически узаконенная коррупция. Ему платят, он лижет жопу власти. Когда-то Порох отказался платить этой шлюшке, так она до сих пор воняет в его адрес.
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29.03.2021 16:16 Відповісти
Як і Саакашвілі.
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29.03.2021 16:19 Відповісти
Це самий надійний метод нейтралізувати активіста - критикана. Добре його нагодувати і не напружувати роботою. Ті хто були у час Революції Гідності проти Кривавого Тирано сочно і смачно гамають і по цей день.
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29.03.2021 16:44 Відповісти
у Лещенко как всегда барыга виноватый....
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29.03.2021 17:32 Відповісти
"Усі вийшли, як за автобуса, і сіли на наступний"
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29.03.2021 21:20 Відповісти
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья - Цензор.НЕТ 283
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29.03.2021 16:12 Відповісти
Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья - Цензор.НЕТ 7893
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29.03.2021 16:14 Відповісти
а куда это ?
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30.03.2021 11:09 Відповісти
Серлещ удачно на этой фотке вышел.Чем то на молодого Кернеса похож,только без очков.Ну вылитый "сучий пес".
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29.03.2021 16:36 Відповісти
Не ужели такое разработанное очело?
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29.03.2021 17:53 Відповісти
А что за молчание по поводу самоподрыва мусоропровода в многоэтажке. Разбитая стекляшка в двери янелоха - каждый божий день полоскание мозгов. Многоэтажку чуть не снесли - и тишина.
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29.03.2021 16:16 Відповісти
Ну из какого .уя там зарплаты высшим руководителям высокие
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29.03.2021 16:16 Відповісти
За розвал. Так на всіх великих підприємствах.
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29.03.2021 17:37 Відповісти
какой-нибудь зебил открутил гайки с рельсов.
Хуже ж не будет.
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29.03.2021 16:17 Відповісти
Рельсы ещё при сталине ложили
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29.03.2021 16:30 Відповісти
при жмаку такого не було
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29.03.2021 16:50 Відповісти
Взагалі то ні . За Сталіна були короткі рельси
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29.03.2021 19:28 Відповісти
при чём пленные немцы
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30.03.2021 00:28 Відповісти
"Все живы". Хоть одна хорошая новость!
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29.03.2021 16:19 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ ГІПЕРЛУП ЧИ НІ ?
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29.03.2021 16:21 Відповісти
Поки ще лупергіп 😁
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29.03.2021 17:28 Відповісти
- Уходите, которые из жесткого вагона. А то пойду к главному.

- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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29.03.2021 16:25 Відповісти
За для об'єктивності не слід мішати з лайном нинішню владу. Тут скоріш за все один або декілька її виборців вирішили відсвяткувати другу річницю кінця епохи злиднів, забравши для цього свою частку "народного добра". Хоча може бути і диверсія.
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29.03.2021 16:29 Відповісти
"...И оба сошли где-то под Таганрогом
Среди бескрайних полей
И каждый пошел своею дорогой
А поезд пошел своей..."
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29.03.2021 16:29 Відповісти
Не треба сюди пхати к@цапську творчість.
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29.03.2021 16:31 Відповісти
Макаревич вроде ж за Украину... или уже нет?
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29.03.2021 16:58 Відповісти
Похер.
На росії гарні люди - мертві люди.
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29.03.2021 17:00 Відповісти
Ну ты не прав ! Макаревич во весь голос заявлял о проукраинской позиции. Его за это казламордые крепко полоскали.
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29.03.2021 17:45 Відповісти
а он не умеет различать людей от кацапов, он патриот только на сайте.
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29.03.2021 20:07 Відповісти
таганрог - наш?
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29.03.2021 16:52 Відповісти
був...і мабуть буде
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29.03.2021 16:58 Відповісти
Вид Сяну до Кавказу!
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29.03.2021 17:14 Відповісти
Весна,лебеда...Что еще козлику амфашу надо...
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29.03.2021 19:16 Відповісти
Да это же враги из УЗ сити не такой подсунули на кривые рельсы.
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29.03.2021 16:33 Відповісти
Вот и повод для УЗ повысить цены на билеты:
- Надо же рельсы ремонтировать.для безопасности дорогих пассажиров...
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29.03.2021 16:40 Відповісти
Ну да. Если ввели плату за обслуживание газовых труб, то почему бы не ввести ещё отдельную плату за обслуживание рельс? Логично жеж
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29.03.2021 17:28 Відповісти
Грузовые и пассажирские поезда не должны ходить по одним колеям. В кривых (на поворотах) нужны разные уклоны ( превышение одной рельсы над другой)., так как скорость пассажирского больше грузового. Усредненная величина уклона бывает причиной схода. Плюс это приводит в износу полотна. Почему и провалились попытки при Кирпе довести скорость пассажирских до 200км.ч
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29.03.2021 17:51 Відповісти
разве скорость не привязана к учаскам пути ?
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29.03.2021 19:54 Відповісти
а вот состояние путей, то да, скоро каждый день будут сходить с рельс, ломаться рамы итд, никто не следит за жд ...
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29.03.2021 19:56 Відповісти
У жд говорят "произошел сход", а как правильно?
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29.03.2021 18:06 Відповісти
Славгород,вблизи Запорожья блЕать.
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29.03.2021 19:14 Відповісти
Ну... ожидаемо.
Еще когда при Борьке Контику их запускали, все умные люди говорили - нельзя такие поезда бросать на наши советские колии...
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29.03.2021 20:29 Відповісти
Поїзди чудові, а колії криві. Заробляють ще на тому, що при совку побудували.
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29.03.2021 20:49 Відповісти
порохошавки розломали рельси на зло зебілам і наркоманам!

А ЩО Ж УКРАЇНЦЯМ РОБИТИ ?
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29.03.2021 21:38 Відповісти
по нашим залізничним коліям хіба що паровозом їздити, а тут інтерсіті. хоча зарплата у керівництва навіть більше ніж у передових країнах
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29.03.2021 22:27 Відповісти
То что на укрзализнице беспорядок и царит воровство, давно все знали. Это только следствие всех кадровых решений за последние 10-16 лет.
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29.03.2021 23:55 Відповісти
100% ПДРАШКИ !!!
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30.03.2021 06:48 Відповісти
 
 