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Підприємства ГМК у 2020 році сплатили $1,6 млрд податків, – GMK Center

Підприємства ГМК у 2020 році сплатили $1,6 млрд податків, – GMK Center

На фінансування Пенсійного фонду України компанії галузі направили ще $1 млрд.

Компанії і підприємства гірничо-металургійного комплексу в 2020 році сплатили $1,6 млрд податків до державного та місцевих бюджетів. Такі дані наводяться в дослідженні "Внесок ГМК в економіку України 2019-2020", проведеному аналітиками GMK Center, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на gmk.center.

Частка підприємств ГМК, що займаються видобутком коксівного вугілля, виробництвом коксу, металургійним виробництвом, видобутком металевих руд і випуском металевих виробів, становить 3,8% в загальному обсязі зібраних державою податків.

Зокрема, найбільші компанії ГМК відзвітували про сплату таких сум податкових платежів у 2020 році:

  • "Метінвест" – 22,1 млрд грн;
  • "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 6,4 млрд грн;
  • Ferrexpo – 2,5 млрд грн за 9 міс. 2020 р.;
  • "Інтерпайп" – 2.54 млрд грн.

Сума в $1,6 млрд включає такі види податків: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, податок на прибуток, ПДВ, податок на майно, екологічний податок. Показово, що в 2020 році найбільші підприємства галузі відмовилися від податкових канікул, які держава надає на період епідемії коронавірусу.

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Крім того, $1млрд компанії ГМК прямували на фінансування Пенсійного фонду України за рахунок виплат єдиного соціального внеску. Це означає, що кожен $1 з $13 пенсійних виплат в Україні фінансується за рахунок підприємств галузі.

Як повідомляв GMK Center, незважаючи на спричинену пандемією економічну криза, частка компаній ГМК у структурі капітальних інвестицій у промисловому секторі зросла до 30,4% з 27,1% в 2019 році. Загалом за рік галузь освоїла $1,7 млрд інвестицій.

Загальний внесок підприємств гірничо-металургійного комплексу України в економіку країни оцінюється в 10,6%.

металургія (1226) Пенсійний фонд (654) Метінвест (939) Інтерпайп (208) Арселор (186) Ferrexpo (119)


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Велике "досягнення" перепродувати "за бугор" наші природні ресурси в тому чи іншому вигляді. Нехай вони ще звітують, скільки вивели грошей в офшори.
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04.04.2021 13:10 Відповісти
Металургійні підприємства продають за кордон прокат, а на кожному працюють тисячі працівників. До того ж платять налоги, забезпечують своїм працівникам повний соціальний пакет, мед.страхування і т.п.
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04.04.2021 13:27 Відповісти
Ferrexpo - 2,5 млрд грн за 9 мес. 2020 г.;"Интерпайп" - 2,54 млрд грн.
бедняки нищеброды БаблоМойский с Пинчуком



особенности национального налогообложния - "по паспорту", что-ли ?
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04.04.2021 16:49 Відповісти
Если посчитать сколько убытков принес государственным предприятиям за последний год только один ахметов, то миллиард их налогов выглядит как издевательство
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04.04.2021 13:36 Відповісти
Давно известный факт, что эти гок еще со времен постройки не модернизировали свои очистительные сооружения. Переоснащение предприятий на современный лад - дорогое удовольствие, но оно крайне важно для здоровья жителей проживающих в тех городах. Неудивительно, что вместо переоснащения, рыжая тварь ахметов просто купила депутатов из зеленого моносброда, и те провалили закон обязывающий гок переоборудовать свои говнокоптилки. а вы лошары, и дальше молитесь на вашего плательщика налогов и квартальный моносброд. Через пару лет будете в противогазах по улицам ходить в своих засраных кривых рогах. Зато прикольно будет, правда?
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04.04.2021 13:48 Відповісти
Сырьевая экономика, сосредоточенная в руках нескольких мафиозно-олигархических кланов. Эти кланы постоянно покупают депутатов, президентов, министров и избирателей, чтобы не было никаких структурных реформ в экономике, чтобы в страну не зашли иностранные инвесторы-конкуренты, чтобы не было антимонопольного законодательства. Их все устраивает. Поклонимся в ножки Ахмет-бею за его миллиард налогов. У него одна палуба на одной яхте дороже стоит, или викторианская мебель в лондонской квартире.
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04.04.2021 14:39 Відповісти
це традиційно, що податки від ГМК є опорою для економіки. ще якби держбюджет не дерибанили, взагалі чудово жили би)
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04.04.2021 19:15 Відповісти
А теперь покажите нам сравнение экспортных цен которые были задекларированны и реальных на продукцию этих компаний.
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04.04.2021 21:19 Відповісти
 
 