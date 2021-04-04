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Предприятия ГМК в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов, - GMK Center

Предприятия ГМК в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов, - GMK Center

На финансирование Пенсионного фонда Украины компании отрасли направили еще $1 млрд.

Компании и предприятия горно-металлургического комплекса в 2020 году уплатили $1,6 млрд налогов в государственный и местные бюджеты. Такие данные приводятся в исследовании "Вклад ГМК в экономику Украины 2019-2020", проведенном аналитиками GMK Center, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на gmk.center.

Доля предприятий ГМК, занимающихся добычей коксующегося угля, производством кокса, металлургическим производством, добычей металлических руд и выпуском металлических изделий, составляет 3,8% в общем объеме собранных государством налогов.

В частности, крупнейшие компании ГМК отчитались об уплате таких сумм налоговых платежей в 2020 году:

  • "Метинвест" – 22,1 млрд грн;
  • "АрселорМиттал Кривой Рог" – 6,4 млрд грн;
  • Ferrexpo – 2,5 млрд грн за 9 мес. 2020 г.;
  • "Интерпайп" – 2,54 млрд грн.

Сумма в $1,6 млрд включает в себя следующие виды налогов: налог на доходы физических лиц и военный сбор, налог на прибыль, НДС, налог на имущество, экологический налог. Примечательно, что в 2020 году крупнейшие предприятия отрасли отказались от налоговых каникул, предоставляемых государством на период эпидемии коронавируса.

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Кроме того, $1 млрд компании ГМК направили на финансирование Пенсионного фонда Украины за счет выплат единого социального взноса. Это значит, что каждый $1 из $13 пенсионных выплат в Украине финансируется за счет предприятий отрасли.

Как сообщал GMK Center, несмотря на вызванный пандемией экономический кризис, доля компаний ГМК в структуре капитальных инвестиций в промышленном секторе выросла до 30,4% с 27,1% в 2019 году. Всего за год отрасль освоила $1,7 млрд инвестиций.

Общий вклад предприятий горно-металлургического комплекса Украины в экономику страны оценивается в 10,6%.

Автор: 

металлургия (449) Пенсионный фонд (433) Метинвест (186) Интерпайп (30) Арселор (60) Ferrexpo (8)


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Велике "досягнення" перепродувати "за бугор" наші природні ресурси в тому чи іншому вигляді. Нехай вони ще звітують, скільки вивели грошей в офшори.
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04.04.2021 13:10 Ответить
Металургійні підприємства продають за кордон прокат, а на кожному працюють тисячі працівників. До того ж платять налоги, забезпечують своїм працівникам повний соціальний пакет, мед.страхування і т.п.
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04.04.2021 13:27 Ответить
Ferrexpo - 2,5 млрд грн за 9 мес. 2020 г.;"Интерпайп" - 2,54 млрд грн.
бедняки нищеброды БаблоМойский с Пинчуком



особенности национального налогообложния - "по паспорту", что-ли ?
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04.04.2021 16:49 Ответить
Если посчитать сколько убытков принес государственным предприятиям за последний год только один ахметов, то миллиард их налогов выглядит как издевательство
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04.04.2021 13:36 Ответить
Давно известный факт, что эти гок еще со времен постройки не модернизировали свои очистительные сооружения. Переоснащение предприятий на современный лад - дорогое удовольствие, но оно крайне важно для здоровья жителей проживающих в тех городах. Неудивительно, что вместо переоснащения, рыжая тварь ахметов просто купила депутатов из зеленого моносброда, и те провалили закон обязывающий гок переоборудовать свои говнокоптилки. а вы лошары, и дальше молитесь на вашего плательщика налогов и квартальный моносброд. Через пару лет будете в противогазах по улицам ходить в своих засраных кривых рогах. Зато прикольно будет, правда?
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04.04.2021 13:48 Ответить
Сырьевая экономика, сосредоточенная в руках нескольких мафиозно-олигархических кланов. Эти кланы постоянно покупают депутатов, президентов, министров и избирателей, чтобы не было никаких структурных реформ в экономике, чтобы в страну не зашли иностранные инвесторы-конкуренты, чтобы не было антимонопольного законодательства. Их все устраивает. Поклонимся в ножки Ахмет-бею за его миллиард налогов. У него одна палуба на одной яхте дороже стоит, или викторианская мебель в лондонской квартире.
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04.04.2021 14:39 Ответить
це традиційно, що податки від ГМК є опорою для економіки. ще якби держбюджет не дерибанили, взагалі чудово жили би)
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04.04.2021 19:15 Ответить
А теперь покажите нам сравнение экспортных цен которые были задекларированны и реальных на продукцию этих компаний.
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04.04.2021 21:19 Ответить
 
 