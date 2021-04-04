"Ковідні" лікарні Львівщини завантажено на 73%, - ОДА

Станом на ранок неділі, 4 квітня, в "ковідних" лікарнях Львівської області перебувають 3350 хворих на коронавірус.

Завантаженість медустанов становить практично 73%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу до лікарень регіону госпіталізовано 182 людини, інфікованих Covid-19, ще 1316 осіб направлені на самоізоляцію.

"Всього в стаціонарах Львівщини зараз - 3350 пацієнтів з коронавірусом. У реанімації - 247 осіб, в тому числі 70 осіб підключені до апаратів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 72,86%", - повідомляє місцеве видання.

Зазначається також, що найбільше пацієнтів з коронавірусом з регіону госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги.

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