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Новини Коронавірус і карантин
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"Ковідні" лікарні Львівщини завантажено на 73%, - ОДА

Станом на ранок неділі, 4 квітня, в "ковідних" лікарнях Львівської області перебувають 3350 хворих на коронавірус.

Завантаженість медустанов становить практично 73%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу до лікарень регіону госпіталізовано 182 людини, інфікованих Covid-19, ще 1316 осіб направлені на самоізоляцію.

"Всього в стаціонарах Львівщини зараз - 3350 пацієнтів з коронавірусом. У реанімації - 247 осіб, в тому числі 70 осіб підключені до апаратів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 72,86%", - повідомляє місцеве видання.

Зазначається також, що найбільше пацієнтів з коронавірусом з регіону госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих COVID-19 у світі перевищила 131,4 млн осіб

лікарня (1363) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2443)


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Топ коментарі
+8
73% сакральне число.
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04.04.2021 13:44
+4
73% зебілів в країні, тепер 73% загружених місць. прокляте число
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04.04.2021 13:47
+4
https://censor.net/ru/user/485742 - якщо в тебе є ще сили сидіти на Цензорі та писати дописи, це означає, що не все в тебе нак херово. В мене теж в лютому була пневмонія, зробив розширений аналіз крові, ну і шо, звичайна бактеріальна. Неділю в дома антибіотіки в задницю, і все нормально. Температура була 39-39,5. Маску кожен вечір прати. Бажаю виздоровлення.
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04.04.2021 14:34
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73% сакральне число.
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04.04.2021 13:44 Відповісти
Значить теж взяті з того ж довідника Стелля.
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04.04.2021 13:46 Відповісти
скоріше- сракальне
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04.04.2021 13:47 Відповісти
Это всё уйня ! Они бы лучше обьяснили людям куда пропадают деньги из казны ! Почему растёт число корупционеров, и почему увеличивается разница между бедными и богатыми. Откуда у богатых берётся капитал в бедной стране ? Вот это насушьные вопросы, а не бред какой то.
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04.04.2021 15:32 Відповісти
потому что быдло голосует за богатство с неба и прямо завтра утром, а за это его окунают рылом в дерьмо.
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04.04.2021 18:58 Відповісти
нехорошая цыфирь какая то...
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04.04.2021 13:44 Відповісти
73% зебілів в країні, тепер 73% загружених місць. прокляте число
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04.04.2021 13:47 Відповісти
Так а Зеленський своє професійне свято 21 березня відсвяткував?
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04.04.2021 13:49 Відповісти
Піаніно ніяк відмити не можуть...
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04.04.2021 18:36 Відповісти
Загруженность медучреждений составляет практически 73%. Об этом https://portal.lviv.ua/news/2021/04/04/zavantazhenist-covid-likaren-na-lvivshchyni-siahla-majzhe-73-de-najbilshe-khvorykh Львовскому порталу сообщили Источник: https://censor.net/ru/n3257525

ЦЕ ПІДТРИМКА Зе КЛОУНА ?
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04.04.2021 13:53 Відповісти
Лежу в лікарні з п'ятниці, 35 років, на концентраторі, двостороння пневмонія. Стрий, місць нема мзовсім. Іноді в Жидачові є і в Стебнику. Ставлять на чергу, я був другий в черзі. Повезло. Не вірте в 73 %. Місць нема, взагалі.
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04.04.2021 13:55 Відповісти
Скільки тестів зробив і чи бачив свій кліничний аналіз крові?
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04.04.2021 13:59 Відповісти
Все робив, лікар вів від початку. Перша мама захворіла, маму витягнули, а мене по легеням вдврило. Анвлізи, розгорнутні платні, ренгени, спроби ппоколотись дома, нічо не помогло, затянуло. Ніколи не курив, здоровий, без супутніх.
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04.04.2021 14:04 Відповісти
На ковід я хворію, всі тести позитивні. Уражені легені пневмонією, сам дихати не можу. Лікують за протоколом, капаюиь, колять. Не знаю, що більше сказати. Але місць в лікарнях нема.
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04.04.2021 14:15 Відповісти
Бро, я пишу одною рукою, мене зараз капають. Сожи шочь і проклікую, звідки в тебе стільки недовіри до людей
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04.04.2021 14:33 Відповісти
Та ногою вже пиши.
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04.04.2021 14:38 Відповісти
Закінчимо розмову з тобою, в тобі дуже багато ненависті. Мені цього зараз не треба
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04.04.2021 14:47 Відповісти
Сергій КукуруДза: "Лежу під каплинецею, під кисневим концентратором, дихати не можу, от-от помру.. Дай думаю постик на цензор закину.." ))
І справді, звідки в людей стільки недовіри до ботів?
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04.04.2021 14:55 Відповісти
* краплинецею
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04.04.2021 14:56 Відповісти
https://ibb.co/qCKFf8w
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04.04.2021 15:02 Відповісти
Красава! Не носив маску, тепер маєш клопіт ))
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04.04.2021 15:09 Відповісти
Я носив маску, в мене мама злягла, я доглядав. Десь і мене зачепило. Маска не панацея, на жаль.
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04.04.2021 15:15 Відповісти
Виздоровляйте.
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04.04.2021 14:24 Відповісти
Спасибі
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04.04.2021 14:30 Відповісти
Спасибі большойє ))))
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04.04.2021 14:59 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485742 - якщо в тебе є ще сили сидіти на Цензорі та писати дописи, це означає, що не все в тебе нак херово. В мене теж в лютому була пневмонія, зробив розширений аналіз крові, ну і шо, звичайна бактеріальна. Неділю в дома антибіотіки в задницю, і все нормально. Температура була 39-39,5. Маску кожен вечір прати. Бажаю виздоровлення.
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04.04.2021 14:34 Відповісти
Вчора було важко і в п'ятницю дуже. Стогодні трохи відновили, але дихати важко. Просто новина про мою область, відписав, що це не так, місць нема
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04.04.2021 14:43 Відповісти
Дякую, Бро, маю одужати
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04.04.2021 14:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485742 - синяк на пупці живота вже солідний ? Чи тебе в живіт протитробозним препаратом не колють ?
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04.04.2021 14:47 Відповісти
Колять в живіт фленокс здається
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04.04.2021 15:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/173160 - "...що можна в даному випадку побачити по аналізу крові." Я тобі відповім. Якщо підвищенна ШОЕ, то як правило це бактерія. Якщо підвищено к-сть лейкоцитів, то це вірус. Це на навскидку, щоб не робити паніки.
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04.04.2021 14:38 Відповісти
Ще можна білок перевірити
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04.04.2021 14:49 Відповісти
Є швидкісний тест, потім плр, потім ще раз плр роблять в лікарні, є клінічна картина. Щоб виявити ковід, вже давно не треба надзусиль. Можна скільки завгодно відмахуватись і не вірити, поки не попадаєш до важких.
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04.04.2021 14:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485742 - в основному люди мруть не від пневмонії, а не правильного лікування. Як бактеріальну лікувати противірусними препаратами, та навпаки вірусну - атибіотиками. З цього все і починається.
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04.04.2021 14:43 Відповісти
Це тіки мені попадається, шо радять збивати будь-яку підвищену температуру?
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04.04.2021 15:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/485742 - "Є швидкісний тест, потім плр, потім ще раз плр роблять в лікарні, є клінічна картина" - ну та продовжуй вірити їдарасу Степанову та його бабі Ляшку.
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04.04.2021 14:46 Відповісти
..теж саме у Києві... Клініку Амосова!!!! один поверх закривають під Covid..... Це те місце... де й близько не можна розташовувати інфікованих...(((
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04.04.2021 14:03 Відповісти
Як передає Depo.Харків з посиланням на прес-службу Харківської міськради, 4 квітня після тривалої хвороби помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус.
За даними прес-служби, у жовтні 2020 року він тяжко захворів на COVID-19. Коронавірусна інфекція загострила наявні хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет. Від чого 4 квітня лікар і помер. У Бориса Менкуса залишилася сім'я та двоє дорослих синів.
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04.04.2021 14:14 Відповісти
69 лет Менкусу.Больница принимает ковидных.И самая печальная статистика.Врачей и медперсонал работающих с ковидными страшно дурят по зарплате.Платят 1-2 ставки вместо 3х.Персонал перерабатывает и работает на износ.Это касается всех ковидных больниц Харькова и области.Там прекрасный персонал.Молодые хрупкие девчата катают беспрестанно между отделениями пациентов иногда весом более 100 кг.Расстояние - 100 - 300м.Не по человечески это,,В субботу в областной Инфекционной больнице видел очередь из более 15 скорых в многочасовой очереди..Свою родственницу отвёз туда же по направлению врача самостоятельно.Ибо скорая не берёт трубку даже от врачей.Областная и особенно городская власть баклуши бьют в обеспечении больниц и медперсонала.Медперсонал -вообще самоотверженные герои.Я преклоняюсь перед ними!.Сплошь молодёжь.Они достойны самых высших наград за спасение людей!
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04.04.2021 15:55 Відповісти
"Ковідні" лікарні Львівщини завантажено на 73%, - ОДА - Цензор.НЕТ 7102
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04.04.2021 14:28 Відповісти
Если коррупцию и контрабанду можно побороть санкциями, то почему бы и против короны не попробовать.)
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04.04.2021 14:56 Відповісти
 
 