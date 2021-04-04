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Новости Коронавирус и карантин
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"Ковидные" больницы Львовщины загружены на 73%, - ОГА

По состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, в "ковидных" больницах Львовской области находятся 3350 больных коронавирусом.

Загруженность медучреждений составляет практически 73%. Об этом Львовскому порталу сообщили в областном центре общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки в больницы региона госпитализировали 182 человека, инфицированных Covid-19, еще 1316 человек направлены на самоизоляцию. 

"Всего в стационарах Львовщины в настоящее время находятся 3350 пациентов с коронавирусом. В реанимации - 247 человек, в том числе 70 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность больниц составляет 72,86%", - сообщает местное издание.

Отмечается также, что больше всего пациентов с коронавирусом из региона госпитализированы в больницу скорой помощи.

Читайте также: Количество больных COVID-19 в мире превысило 131,4 млн человек

Автор: 

больница (1441) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2918)


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Топ комментарии
+8
73% сакральне число.
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04.04.2021 13:44
+4
73% зебілів в країні, тепер 73% загружених місць. прокляте число
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04.04.2021 13:47
+4
https://censor.net/ru/user/485742 - якщо в тебе є ще сили сидіти на Цензорі та писати дописи, це означає, що не все в тебе нак херово. В мене теж в лютому була пневмонія, зробив розширений аналіз крові, ну і шо, звичайна бактеріальна. Неділю в дома антибіотіки в задницю, і все нормально. Температура була 39-39,5. Маску кожен вечір прати. Бажаю виздоровлення.
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04.04.2021 14:34
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73% сакральне число.
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04.04.2021 13:44 Ответить
Значить теж взяті з того ж довідника Стелля.
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04.04.2021 13:46 Ответить
скоріше- сракальне
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04.04.2021 13:47 Ответить
Это всё уйня ! Они бы лучше обьяснили людям куда пропадают деньги из казны ! Почему растёт число корупционеров, и почему увеличивается разница между бедными и богатыми. Откуда у богатых берётся капитал в бедной стране ? Вот это насушьные вопросы, а не бред какой то.
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04.04.2021 15:32 Ответить
потому что быдло голосует за богатство с неба и прямо завтра утром, а за это его окунают рылом в дерьмо.
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04.04.2021 18:58 Ответить
нехорошая цыфирь какая то...
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04.04.2021 13:44 Ответить
73% зебілів в країні, тепер 73% загружених місць. прокляте число
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04.04.2021 13:47 Ответить
Так а Зеленський своє професійне свято 21 березня відсвяткував?
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04.04.2021 13:49 Ответить
Піаніно ніяк відмити не можуть...
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04.04.2021 18:36 Ответить
Загруженность медучреждений составляет практически 73%. Об этом https://portal.lviv.ua/news/2021/04/04/zavantazhenist-covid-likaren-na-lvivshchyni-siahla-majzhe-73-de-najbilshe-khvorykh Львовскому порталу сообщили Источник: https://censor.net/ru/n3257525

ЦЕ ПІДТРИМКА Зе КЛОУНА ?
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04.04.2021 13:53 Ответить
Лежу в лікарні з п'ятниці, 35 років, на концентраторі, двостороння пневмонія. Стрий, місць нема мзовсім. Іноді в Жидачові є і в Стебнику. Ставлять на чергу, я був другий в черзі. Повезло. Не вірте в 73 %. Місць нема, взагалі.
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04.04.2021 13:55 Ответить
Скільки тестів зробив і чи бачив свій кліничний аналіз крові?
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04.04.2021 13:59 Ответить
Все робив, лікар вів від початку. Перша мама захворіла, маму витягнули, а мене по легеням вдврило. Анвлізи, розгорнутні платні, ренгени, спроби ппоколотись дома, нічо не помогло, затянуло. Ніколи не курив, здоровий, без супутніх.
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04.04.2021 14:04 Ответить
На ковід я хворію, всі тести позитивні. Уражені легені пневмонією, сам дихати не можу. Лікують за протоколом, капаюиь, колять. Не знаю, що більше сказати. Але місць в лікарнях нема.
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04.04.2021 14:15 Ответить
Бро, я пишу одною рукою, мене зараз капають. Сожи шочь і проклікую, звідки в тебе стільки недовіри до людей
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04.04.2021 14:33 Ответить
Та ногою вже пиши.
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04.04.2021 14:38 Ответить
Закінчимо розмову з тобою, в тобі дуже багато ненависті. Мені цього зараз не треба
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04.04.2021 14:47 Ответить
Сергій КукуруДза: "Лежу під каплинецею, під кисневим концентратором, дихати не можу, от-от помру.. Дай думаю постик на цензор закину.." ))
І справді, звідки в людей стільки недовіри до ботів?
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04.04.2021 14:55 Ответить
* краплинецею
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04.04.2021 14:56 Ответить
https://ibb.co/qCKFf8w
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04.04.2021 15:02 Ответить
Красава! Не носив маску, тепер маєш клопіт ))
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04.04.2021 15:09 Ответить
Я носив маску, в мене мама злягла, я доглядав. Десь і мене зачепило. Маска не панацея, на жаль.
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04.04.2021 15:15 Ответить
Виздоровляйте.
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04.04.2021 14:24 Ответить
Спасибі
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04.04.2021 14:30 Ответить
Спасибі большойє ))))
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04.04.2021 14:59 Ответить
https://censor.net/ru/user/485742 - якщо в тебе є ще сили сидіти на Цензорі та писати дописи, це означає, що не все в тебе нак херово. В мене теж в лютому була пневмонія, зробив розширений аналіз крові, ну і шо, звичайна бактеріальна. Неділю в дома антибіотіки в задницю, і все нормально. Температура була 39-39,5. Маску кожен вечір прати. Бажаю виздоровлення.
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04.04.2021 14:34 Ответить
Вчора було важко і в п'ятницю дуже. Стогодні трохи відновили, але дихати важко. Просто новина про мою область, відписав, що це не так, місць нема
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04.04.2021 14:43 Ответить
Дякую, Бро, маю одужати
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04.04.2021 14:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/485742 - синяк на пупці живота вже солідний ? Чи тебе в живіт протитробозним препаратом не колють ?
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04.04.2021 14:47 Ответить
Колять в живіт фленокс здається
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04.04.2021 15:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/173160 - "...що можна в даному випадку побачити по аналізу крові." Я тобі відповім. Якщо підвищенна ШОЕ, то як правило це бактерія. Якщо підвищено к-сть лейкоцитів, то це вірус. Це на навскидку, щоб не робити паніки.
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04.04.2021 14:38 Ответить
Ще можна білок перевірити
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04.04.2021 14:49 Ответить
Є швидкісний тест, потім плр, потім ще раз плр роблять в лікарні, є клінічна картина. Щоб виявити ковід, вже давно не треба надзусиль. Можна скільки завгодно відмахуватись і не вірити, поки не попадаєш до важких.
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04.04.2021 14:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/485742 - в основному люди мруть не від пневмонії, а не правильного лікування. Як бактеріальну лікувати противірусними препаратами, та навпаки вірусну - атибіотиками. З цього все і починається.
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04.04.2021 14:43 Ответить
Це тіки мені попадається, шо радять збивати будь-яку підвищену температуру?
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04.04.2021 15:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/485742 - "Є швидкісний тест, потім плр, потім ще раз плр роблять в лікарні, є клінічна картина" - ну та продовжуй вірити їдарасу Степанову та його бабі Ляшку.
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04.04.2021 14:46 Ответить
..теж саме у Києві... Клініку Амосова!!!! один поверх закривають під Covid..... Це те місце... де й близько не можна розташовувати інфікованих...(((
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04.04.2021 14:03 Ответить
Як передає Depo.Харків з посиланням на прес-службу Харківської міськради, 4 квітня після тривалої хвороби помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус.
За даними прес-служби, у жовтні 2020 року він тяжко захворів на COVID-19. Коронавірусна інфекція загострила наявні хронічні захворювання, в першу чергу - цукровий діабет. Від чого 4 квітня лікар і помер. У Бориса Менкуса залишилася сім'я та двоє дорослих синів.
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04.04.2021 14:14 Ответить
69 лет Менкусу.Больница принимает ковидных.И самая печальная статистика.Врачей и медперсонал работающих с ковидными страшно дурят по зарплате.Платят 1-2 ставки вместо 3х.Персонал перерабатывает и работает на износ.Это касается всех ковидных больниц Харькова и области.Там прекрасный персонал.Молодые хрупкие девчата катают беспрестанно между отделениями пациентов иногда весом более 100 кг.Расстояние - 100 - 300м.Не по человечески это,,В субботу в областной Инфекционной больнице видел очередь из более 15 скорых в многочасовой очереди..Свою родственницу отвёз туда же по направлению врача самостоятельно.Ибо скорая не берёт трубку даже от врачей.Областная и особенно городская власть баклуши бьют в обеспечении больниц и медперсонала.Медперсонал -вообще самоотверженные герои.Я преклоняюсь перед ними!.Сплошь молодёжь.Они достойны самых высших наград за спасение людей!
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04.04.2021 15:55 Ответить
"Ковідні" лікарні Львівщини завантажено на 73%, - ОДА - Цензор.НЕТ 7102
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04.04.2021 14:28 Ответить
Если коррупцию и контрабанду можно побороть санкциями, то почему бы и против короны не попробовать.)
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04.04.2021 14:56 Ответить
 
 