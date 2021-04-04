"Ковидные" больницы Львовщины загружены на 73%, - ОГА
По состоянию на утро воскресенья, 4 апреля, в "ковидных" больницах Львовской области находятся 3350 больных коронавирусом.
Загруженность медучреждений составляет практически 73%. Об этом Львовскому порталу сообщили в областном центре общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в больницы региона госпитализировали 182 человека, инфицированных Covid-19, еще 1316 человек направлены на самоизоляцию.
"Всего в стационарах Львовщины в настоящее время находятся 3350 пациентов с коронавирусом. В реанимации - 247 человек, в том числе 70 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность больниц составляет 72,86%", - сообщает местное издание.
Отмечается также, что больше всего пациентов с коронавирусом из региона госпитализированы в больницу скорой помощи.
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