Количество больных COVID-19 в мире превысило 131,4 млн человек

По состоянию на утро 4 апреля количество больных COVID-19 в мире составляет 131 468 234 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

При этом 105 881 369 человек выздоровели, 2 861 275 человек - умерли.

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Лидерами по количеству случаев заболевания COVID-19 остаются США (31 383 126), Бразилия (12 953 597) и Индия (12 485 509).

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы.