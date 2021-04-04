Количество больных COVID-19 в мире превысило 131,4 млн человек
По состоянию на утро 4 апреля количество больных COVID-19 в мире составляет 131 468 234 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.
При этом 105 881 369 человек выздоровели, 2 861 275 человек - умерли.
Лидерами по количеству случаев заболевания COVID-19 остаются США (31 383 126), Бразилия (12 953 597) и Индия (12 485 509).
Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы.
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Толык
показать весь комментарий04.04.2021 14:52 Ответить Мне нравится 1
Пацюк Олег
показать весь комментарий04.04.2021 15:20 Ответить Мне нравится 0
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