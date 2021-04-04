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Новости Коронавирус и карантин
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Количество больных COVID-19 в мире превысило 131,4 млн человек

Количество больных COVID-19 в мире превысило 131,4 млн человек

По состоянию на утро 4 апреля количество больных COVID-19 в мире составляет 131 468 234 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

При этом 105 881 369 человек выздоровели, 2 861 275 человек - умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса менее 4 тыс. человек, в двух областях - ни одной прививки, - Минздрав

Лидерами по количеству случаев заболевания COVID-19 остаются США (31 383 126), Бразилия (12 953 597) и Индия (12 485 509).

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А сколько ещё нужно для полной остановки всех мировых экономик и мировых экономических связей?
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04.04.2021 14:52 Ответить
а якщо спробувати не рахувати тих, хто на сьогодні не має (і ніколи не мав) жодних симптомів?
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04.04.2021 15:20 Ответить
 
 