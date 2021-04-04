УКР
Новини Коронавірус і карантин
698 2

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 131,4 млн осіб

Станом на ранок 4 квітня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 131 468 234 осіб.

Про це свідчать дані сайту  Worldometer, передає  Цензор.НЕТ.

При цьому 105 881 369 людей одужали 2 861 275 осіб - померли.

Також читайте: Ще одну смерть від COVID-19 зафіксовано у ЗСУ. 48 нових випадків захворювання за добу - 8 осіб госпіталізовано

Лідерами за кількістю випадків захворювання на COVID-19 залишаються США (31 383 126), Бразилія (12 953 597) та  Індія (12 485 509).

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19. 258 осіб померли, понад 5,5 тис. госпіталізовано.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
А сколько ещё нужно для полной остановки всех мировых экономик и мировых экономических связей?
04.04.2021 14:52 Відповісти
а якщо спробувати не рахувати тих, хто на сьогодні не має (і ніколи не мав) жодних симптомів?
04.04.2021 15:20 Відповісти
 
 