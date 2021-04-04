Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 131,4 млн осіб

Станом на ранок 4 квітня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 131 468 234 осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ.

При цьому 105 881 369 людей одужали 2 861 275 осіб - померли.

Лідерами за кількістю випадків захворювання на COVID-19 залишаються США (31 383 126), Бразилія (12 953 597) та Індія (12 485 509).

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19. 258 осіб померли, понад 5,5 тис. госпіталізовано.