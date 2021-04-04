Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 131,4 млн осіб
Станом на ранок 4 квітня кількість хворих на COVID-19 у світі становить 131 468 234 осіб.
Про це свідчать дані сайту Worldometer, передає Цензор.НЕТ.
При цьому 105 881 369 людей одужали 2 861 275 осіб - померли.
Лідерами за кількістю випадків захворювання на COVID-19 залишаються США (31 383 126), Бразилія (12 953 597) та Індія (12 485 509).
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19. 258 осіб померли, понад 5,5 тис. госпіталізовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Толык
показати весь коментар04.04.2021 14:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Пацюк Олег
показати весь коментар04.04.2021 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль