Денонсація "харківських угод" - це один з кроків з деокупації Криму, - Резніков

Денонсація

Вихід з "харківських домовленостей" з Російською Федерацією стане послідовним політичним рішенням і одним з кроків з деокупації Криму.

Про це віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, "харківські угоди" знищували військово-морський потенціал України.

"Україні важливо демонструвати свою послідовну позицію щодо деокупації Крима та Севастополя. Денонсація Харківських угод - це символічний політичний сигнал. Він допоможе привезти ситуацію у відповідність зі здоровим глуздом. Бо є нонсенс: Севастополь і Крим окуповані Росією, а якщо відкрити базу законодавства, то побачимо, що Харківські угоди донині відображаються як чинні. Водночас в Конституції України вже кілька років записано, що не може бути на нашій території іноземних військових баз. До того ж ми скасували договір "Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією", який укладений у 1997 році", – пояснив Резніков.

Також читайте: Денонсація "харківських угод" - це символічна дія, але необхідна, - "слуга народу" Монастирський

Віцепрем’єр вважає, що денонсація Харківських угод - це один із кроків деокупації Криму.

Загалом Резніков наголошує: важливо, щоби нині розпочалася робота з дослідження усіх обставин підписання домовленостей.

"Зараз важливо, що почалась робота щодо аналізу обставин підписання угод. Адже за великим рахунком Чорноморському флоту РФ було делеговано охорону морських рубежів України. Тобто було ухвалене стратегічне рішення – зупинити розвиток ВМС України. Якщо за це притягнуть винних до відповідальності, ми покажемо, що як країна ми налаштовані дуже серйозно", - пояснив він.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "харківських угод".

16 березня слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.

Харківські угоди (69) Резніков Олексій (1451)
+7
2 апреля военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J вылетел с авиабазы Рамштайн в Германии и успешно сел в Киеве с военным грузом..
4 апреля тяжелый транспортник ВВС США C-17A Globemaster III с военным грузом приземлился в аэропорту Львова..

05 апреля транспортник ВВС США С-17 (борт 06-6161) вылетел из базы НАТО Рамштайн и приземлился ночью в аэропорту Борисполь с грузом военного назначения..
все будет Украина!
Денонсация "харьковских соглашений" - это один из шагов по деоккупации Крыма, - Резников - Цензор.НЕТ 543





05.04.2021 11:01 Відповісти
+3
Нужны не разговоры - нужна денонсация, хоть даже запоздалая...
05.04.2021 11:00 Відповісти
+3
Ах вот она как просто проблема решается. Теперь, после денонсации, Россия сразу же выведит свои войска и уйдёт из Крыма прихватив мост? Отменить отменённый договор это весьма сильное решение.
05.04.2021 11:01 Відповісти
Нужны не разговоры - нужна денонсация, хоть даже запоздалая...
05.04.2021 11:00 Відповісти
Денонсація вже відбулась в 2014 році.
05.04.2021 11:02 Відповісти
де-факто. Рєзнік говорить про де-юре.
05.04.2021 11:08 Відповісти
Де-юре кацапи денансували угоди в 2014 році. Після окупації криму. "Харківських угод" вже не існує.
А це видимість бурної патріотичної діяльності. Відволікання уваги.
05.04.2021 11:17 Відповісти
насправді рєзніков висловив реальний стан справ: Денонсація Харківських угод - це символічний політичний сигнал. Джерело: https://censor.net/ua/n3257622
а от подальші слова: "Віцепрем'єр вважає, що денонсація Харківських угод - це один із кроків деокупації Криму." Джерело: https://censor.net/ua/n3257622
це вже популізм та відверта брехня.
05.04.2021 11:33 Відповісти
символічний крок - це випенделити з Києва Россотруднічєство чи РПЦ з Лаври або хоча б ввести візовий режим з росією та і з Білорусью б не завадило.
А це - хрєнь а не сигнал
05.04.2021 12:35 Відповісти
"випенделити з Києва Россотруднічєство чи РПЦ з Лаври" о, це був би омріяний та реально дієвий політичний крок.
а те, що не несе реальних наслідків для дійсності це як раз й є символічним.
саме таким символічним й є денонсація "харківських угод".
05.04.2021 12:53 Відповісти
не знаю.... як на мене - це більше клоунада.
06.04.2021 09:56 Відповісти
Росія цей договір, здається, вже денонсувала
05.04.2021 11:12 Відповісти
Ах вот она как просто проблема решается. Теперь, после денонсации, Россия сразу же выведит свои войска и уйдёт из Крыма прихватив мост? Отменить отменённый договор это весьма сильное решение.
05.04.2021 11:01 Відповісти
В мене одне питання: у нас у Львові може сідати «важкий транспортник»? Не знав.
05.04.2021 11:08 Відповісти
https://lviv.24tv.ua/ru/lvove-4-aprelja-2021-prizemlilsja-samolet-vvs-novosti-ukrainy_n1588298 ссыль 1 https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_pryzemlyvsya_viyskovotransportnyy_litak_vps_ssha_361603.html ссыль 2
05.04.2021 11:31 Відповісти
Вчора над Нивками Руслан літав.
05.04.2021 11:24 Відповісти
Денонсація угод!? І що далі!? Нові угоди, котрі вигідні Москві? Домовлятись без жодних угод? Що несе цей зрадник?
05.04.2021 11:06 Відповісти
одиy из шагов. Понимать есть ?
05.04.2021 11:10 Відповісти
така ж пустишка як і платхворма...сірий шум
05.04.2021 11:11 Відповісти
может хватит бла бла, а сделайте ЭТО!
шёл 8 год войны.....
05.04.2021 11:13 Відповісти
Ну, внешне выглядит эффектно, а по существу? Это поможет в судах против РФ, за оккупацию? Или навредит? До "эпохи исторического материализма" все эти действия регулировали централизовано, теперь невигласы упражняются автономно.
05.04.2021 11:17 Відповісти
зрозуміло, що цих балаболок вистачає лише на нікчемні заяви про якусь майбутню деокупацію, яку вони самі не знають як робити, а зарплатня в них дуже немаленька і отримують вони її регулярно
