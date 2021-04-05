Денонсація "харківських угод" - це один з кроків з деокупації Криму, - Резніков

Вихід з "харківських домовленостей" з Російською Федерацією стане послідовним політичним рішенням і одним з кроків з деокупації Криму.

Про це віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив у коментарі LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, "харківські угоди" знищували військово-морський потенціал України.

"Україні важливо демонструвати свою послідовну позицію щодо деокупації Крима та Севастополя. Денонсація Харківських угод - це символічний політичний сигнал. Він допоможе привезти ситуацію у відповідність зі здоровим глуздом. Бо є нонсенс: Севастополь і Крим окуповані Росією, а якщо відкрити базу законодавства, то побачимо, що Харківські угоди донині відображаються як чинні. Водночас в Конституції України вже кілька років записано, що не може бути на нашій території іноземних військових баз. До того ж ми скасували договір "Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією", який укладений у 1997 році", – пояснив Резніков.

Віцепрем’єр вважає, що денонсація Харківських угод - це один із кроків деокупації Криму.

Загалом Резніков наголошує: важливо, щоби нині розпочалася робота з дослідження усіх обставин підписання домовленостей.

"Зараз важливо, що почалась робота щодо аналізу обставин підписання угод. Адже за великим рахунком Чорноморському флоту РФ було делеговано охорону морських рубежів України. Тобто було ухвалене стратегічне рішення – зупинити розвиток ВМС України. Якщо за це притягнуть винних до відповідальності, ми покажемо, що як країна ми налаштовані дуже серйозно", - пояснив він.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "харківських угод".

16 березня слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.